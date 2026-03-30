दो दिन मनाई जा रही महावीर जयंती, जयपुर व अजमेर में निकली भव्य शोभायात्राएं
जयपुर के परकोटा क्षेत्र में पहली बार 24 तीर्थंकरों के 24 स्वर्णिम आभायुक्त रथों के साथ शोभायात्रा निकाली गई.
Published : March 30, 2026 at 2:00 PM IST
जयपुर/ अजमेर: जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के 2625वें जन्म कल्याणक महोत्सव पर जयपुर व अजमेर भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आए . जयपुर के परकोटे में निकली शोभायात्रा ने इस बार इतिहास रच दिया. पहली बार 24 तीर्थंकरों के 24 स्वर्णिम आभायुक्त रथ शामिल किए गए. रामलीला मैदान पर आयोजित धर्मसभा में आचार्य वर्धमान सागर महाराज और आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज के सानिध्य में 24 तीर्थंकरों की 24 पांडुक शिलाओं पर सामूहिक अभिषेक किया गया. साथ ही, 2625 श्रद्धालुओं ने एक साथ 2625 चंवर ढुलाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया. इसी प्रकार अजमेर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई. शोभायात्रा में 13 रथ, 36 झांकियां और 110 मंडल शामिल हुए. आकर्षण का केंद्र स्वर्ण रथ रहा, जिस पर भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान थी.
24 तीर्थंकरों के 24 स्वर्णिम आभायुक्त रथ: चैत्र शुक्ल त्रयोदशी इस बार दो दिन रहने के कारण महावीर जयंती का पर्व सोमवार और मंगलवार दोनों दिन मनाया जा रहा है. दिगंबर जैन समाज ने सोमवार को धूमधाम से आयोजन किए, जबकि श्वेतांबर समाज मंगलवार को पर्व मनाएगा. सुबह से ही शहर के जैन मंदिरों में अभिषेक, पूजन और प्रभात फेरियों का दौर शुरू हो गया. 'त्रिशला नंदन वीर की, जय बोलो महावीर की’ के जयघोष से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा. जयपुर के परकोटा क्षेत्र में पहली बार 24 तीर्थंकरों के 24 स्वर्णिम आभायुक्त रथों के साथ शोभायात्रा निकाली गई. अंतिम रथ में भगवान महावीर की प्रतिमा स्वर्ण जड़ित रथ पर विराजमान रही, जिसने श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित किया.
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झांकियों में झलकी महावीर की महिमा: मनिहारों का रास्ता स्थित महावीर पार्क से यह शोभायात्रा चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, बापू बाजार होते हुए न्यू गेट से रामलीला मैदान पहुंचकर धर्मसभा में परिवर्तित हो गई. रास्ते भर जगह-जगह पुष्पवर्षा और आरती के साथ शोभायात्रा का स्वागत किया गया. शोभायात्रा में बैंड-बाजे, हाथी, घोड़े, ऊंट, भजन मंडलियां, महिला मंडल और स्कूली छात्र-छात्राएं शामिल हुई. शोभायात्रा में एक दर्जन से अधिक झांकियां शामिल रहीं, जिनमें भगवान महावीर के जीवन प्रसंगों और समसामयिक विषयों को प्रस्तुत किया गया. 'महावीर जन्म कल्याणक', 'अहिंसा से विश्व शांति', 'नारी शिक्षा और संस्कार', 'वर्तमान का संकट, वर्धमान ही समाधान', 'शिशु महावीर का पालना', 'पांडुक शिला पर अभिषेक' जैसी झांकियों ने धर्म के साथ सामाजिक जागरूकता का संदेश भी दिया.
धर्मसभा में 2625 चंवर ढुलाकर बना कीर्तिमान: राजस्थान जैन सभा के तत्वावधान में रामलीला मैदान पर धर्मसभा हुई. यहां आचार्य वर्धमान सागर महाराज और आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज के सानिध्य में पहली बार 24 तीर्थंकरों की 24 पांडुक शिलाओं पर सामूहिक अभिषेक किया गया. साथ ही, 2625 श्रद्धालुओं ने एक साथ 2625 चंवर ढुलाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया. कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद महावीर जयंती स्मारिका के 61वें अंक का विमोचन भी हुआ.
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महावीर केवल जैनों के नहीं, संपूर्ण मानवता के हैं: धर्मसभा को संबोधित करते हुए आचार्य वर्धमान सागर महाराज ने कहा कि भगवान महावीर के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं. उनका दिया 'जीओ और जीने दो' का संदेश आज भी प्रासंगिक है. उन्होंने कहा कि अहिंसा ही विश्व शांति का आधार है, त्याग और दया के बिना जीवन अधूरा है. इस दौरान आचार्य ने सभी को महावीर के सिद्धांतों को जीवन में उतारने का आह्वान किया. धर्मसभा के दौरान समाजहित के आयाम भी सामने रखे गए. आयोजकों ने बताया कि महावीर जयंती के अवसर पर 54 स्थानों पर रक्तदान शिविर, शिक्षा, स्वास्थ्य और छात्रवृत्ति योजनाएं, बेरोजगारों के लिए रोजगार प्रयास, वैवाहिक सेवा केंद्र की स्थापना और छात्रावास के लिए भूमि आवंटन करवाने के प्रयासों सहित अन्य गतिविधियों की जानकारी दी गई.
अजमेर में निकली शोभायात्रा: जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव पर अजमेर में केसरगंज स्थित दिगंबर जैन मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई. शोभायात्रा में 13 रथ, 36 झांकियां और 110 मंडल शामिल हुए. आकर्षण का केंद्र स्वर्ण रथ रहा, जिस पर भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान थी. शोभायात्रा में महिलाओं व युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. भजन-कीर्तन और बैंड-बाजों के बीच यात्रा मदार गेट, नला बाजार, दरगाह बाजार, पुरानी मंडी होते हुए देहली गेट पहुंची. दरगाह के बाहर अंजुमन कमेटी ने जैन समाज के लोगों का दस्तारबंदी कर स्वागत किया, जिससे गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की गई. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और जैन मुनि योग सागर महाराज भी शोभायात्रा में शामिल हुए. शोभायात्रा के बाद मुनि के प्रवचन व भगवान महावीर की प्रतिमा का अभिषेक किया जाएगा. जैन समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इस अवसर पर शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया.