ETV Bharat / state

Watch: रिटायरमेंट की खुशी में निकाला जुलूस, लहराकर चलाया डीजे, सड़क किनारे पलटा, युवक की मौत

नागौर: जिले के खींवसर क्षेत्र के आकला गांव में सेवानिवृत्ति समारोह के दौरान निकाला जा रहा सम्मान जुलूस उस वक्त मातम में बदल गया, जब डीजे वाहन पर किया जा रहा स्टंट अचानक हादसे में तब्दील हो गया. डीजे वाहन के पलटने से उस पर सवार दो युवक नीचे गिर गए. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हादसे का पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ है.

इस मामले में नागौर एसपी आसाराम चौधरी ने बताया कि रिटायरमेंट कार्यक्रम के दौरान डीजे पर खतरनाक स्टंट किया गया था. डीजे को लहराकर चलाया जा रहा था और फिर डीजे अचानक पलट गया. जिसके कारण एक युवक की जान चली गई. फिलहाल पुलिस को रिपोर्ट नहीं मिली है. जैसे ही ​रिपोर्ट मिलेगी, डीजे संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. दरअसल 1 सितम्बर को आकला गांव के राजकीय सीनियर सेकंडरी स्कूल में खींवसर निवासी शिवराज प्रजापत शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. रिटायरमेंट के बाद ग्रामीणों और परिचितों की ओर से सम्मान के साथ उन्हें घर ले जाने के लिए जुलूस निकाला गया था. जुलूस में डीजे वाहन आगे चल रहा था.