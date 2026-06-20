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राजाजी में बढ़ेगा बाघों का कुनबा, कॉर्बेट से पहुंचेगा टाइगर का दूसरा दल, अपनाई जाएगी सॉफ्ट रिलीज तकनीक

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ये बाघों का दूसरा दल ट्रांसफर होगा.

Transfer of tigers from Corbett
राजाजी में बढ़ेगा बाघों का कुनबा (PHOTO- Corbett Tiger Reserve)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 20, 2026 at 3:26 PM IST

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रामनगर: उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए महत्वाकांक्षी कॉर्बेट-राजाजी टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों के घनत्व को संतुलित करना और राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी क्षेत्र में बाघों की स्थायी और स्वस्थ आबादी स्थापित करना है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वर्तमान समय में 260 से ज्यादा बाघों की संख्या है और बाघों का घनत्व काफी अधिक है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पश्चिमी राजाजी क्षेत्र में बाघों के पुनर्स्थापन की योजना को मंजूरी दी थी. परियोजना के पहले चरण में कॉर्बेट से कुल पांच बाघों को राजाजी के पश्चिमी क्षेत्र में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया था. इनमें दो नर और तीन मादा बाघ शामिल थे. इन बाघों की लगातार निगरानी की गई और उन्हें नए वातावरण में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया. अब परियोजना के दूसरे चरण के तहत पांच और बाघों को राजाजी भेजने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

राजाजी में बढ़ेगा बाघों का कुनबा (VIDEO-ETV Bharat)

राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को भेज दिया है. वर्तमान में एनटीसीए की तकनीकी समिति इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. दूसरे चरण में दो नर और तीन मादा बाघों को स्थानांतरित करने की योजना है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर साकेत बडोला का कहना है कि,

ट्रांसलोकेशन के लिए आमतौर पर 5 से 8 साल आयु वर्ग के स्वस्थ और उपयुक्त बाघों का चयन किया जाता है. चयन के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित बाघ नए क्षेत्र में आसानी से खुद को अनुकूलित कर सकें और वहां सफलतापूर्वक अपना क्षेत्र स्थापित कर सकें.

बाघों के स्थानांतरण की दो प्रमुख विधियां होती हैं. पहली हार्ड रिलीज, जिसमें बाघ को सीधे नए जंगल में छोड़ दिया जाता है. दूसरी सॉफ्ट रिलीज, जिसमें बाघ को कुछ समय तक नए क्षेत्र में बने विशेष बाड़े में रखा जाता है, ताकि वह वहां के वातावरण, जलवायु और परिस्थितियों से परिचित हो सके. कॉर्बेट और राजाजी प्रबंधन द्वारा सॉफ्ट रिलीज तकनीक अपनाई जाएगी.

-डॉ. साकेत बडोला, डायरेक्टर, सीटीआर-

साकेत बडोला ने बताया कि, राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर क्षेत्र में इसके लिए एक बड़ा विशेष बाड़ा तैयार किया गया है. यहां स्थानांतरित किए गए बाघों को शुरुआती चरण में वहां रखा जाएगा. इस दौरान उनके स्वास्थ्य परीक्षण, व्यवहार और गतिविधियों की निगरानी की जाएगी. जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि बाघ नए वातावरण में पूरी तरह अनुकूलित हो चुके हैं, तब उन्हें खुले जंगल में छोड़ दिया जाता है.

ट्रांसलोकेशन के बाद भी बाघों की निगरानी लगातार जारी रहती है. इसके लिए उन्हें सैटेलाइट आधारित रेडियो कॉलर लगाए जाते हैं, जिनकी मदद से उनकी गतिविधियों और मूवमेंट पर नजर रखी जाती है. कॉर्बेट और राजाजी की संयुक्त टीमें पूरे समय मॉनिटरिंग का कार्य करती हैं.
-डॉ. साकेत बडोला, डायरेक्टर, सीटीआर-

वन विभाग का मानना है कि, इस परियोजना से पश्चिमी राजाजी क्षेत्र में बाघों की मजबूत और स्थायी आबादी विकसित होगी. साथ ही कॉर्बेट में बढ़ते दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी, जिससे दोनों टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण को और मजबूती मिलेगी.

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