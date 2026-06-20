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राजाजी में बढ़ेगा बाघों का कुनबा, कॉर्बेट से पहुंचेगा टाइगर का दूसरा दल, अपनाई जाएगी सॉफ्ट रिलीज तकनीक

रामनगर: उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए महत्वाकांक्षी कॉर्बेट-राजाजी टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों के घनत्व को संतुलित करना और राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी क्षेत्र में बाघों की स्थायी और स्वस्थ आबादी स्थापित करना है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वर्तमान समय में 260 से ज्यादा बाघों की संख्या है और बाघों का घनत्व काफी अधिक है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पश्चिमी राजाजी क्षेत्र में बाघों के पुनर्स्थापन की योजना को मंजूरी दी थी. परियोजना के पहले चरण में कॉर्बेट से कुल पांच बाघों को राजाजी के पश्चिमी क्षेत्र में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया था. इनमें दो नर और तीन मादा बाघ शामिल थे. इन बाघों की लगातार निगरानी की गई और उन्हें नए वातावरण में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया. अब परियोजना के दूसरे चरण के तहत पांच और बाघों को राजाजी भेजने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

राजाजी में बढ़ेगा बाघों का कुनबा (VIDEO-ETV Bharat)

राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को भेज दिया है. वर्तमान में एनटीसीए की तकनीकी समिति इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. दूसरे चरण में दो नर और तीन मादा बाघों को स्थानांतरित करने की योजना है.