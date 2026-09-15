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नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में शुरू हुई वसूली की प्रक्रिया, कुलपति के नाम पर खरीदी गई मोबाइल के पैसे की भी होगी रिकवरी

पलामू के नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी को लेकर आई ऑडिट रिपोर्ट के बाद इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गयी. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Process to recover funds initiated following audit report at Nilamber Pitamber University in Palamu
नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी (पलामू) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2026 at 10:44 PM IST

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पलामूः नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुए खुलासे के बाद नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में पैसे की वसूली के लिए प्रक्रिया शुरू किया गया है.

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में कुलपति के नाम 76999 रुपए का मोबाइल खरीदा गया था. ऑडिट रिपोर्ट में तय मापदंड से 16999 अधिक में मोबाइल को खरीदा गया. इसके अतिरिक्त ऑडिट रिपोर्ट में जो भी गड़बड़ी पकड़ी गई है सभी मामले में रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की गई है.

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार गड़बड़ी करने वाले यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर जिम्मेदारी भी तय की गयी है और सभी से राशि की वसूलने के लिए पत्राचार किया जा रहा है. वहीं नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में गोपनीय दस्तावेज छपाई के लिए उत्तर प्रदेश के एक प्रिंटर से 37 लाख रुपए की डिग्री छपवाई गयी थी. प्रिंटर के भुगतान को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है.

यूनिवर्सिटी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट के मामले में अनुपालन की प्रक्रिया शुरू की गई है जो भी गड़बड़ियां हैं उसके मामले में अधिकारियों पर जिम्मेदारी भी तय किया गया है. सभी के खिलाफ कार्रवाई की जानी है और वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. पुराने मामले में भी ऑडिट रिपोर्ट की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, गड़बड़ी करने वाले सभी के खिलाफ कार्रवाई की जानी है.

दरअसल नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी को लेकर बवाल मचा हुआ है. यूनिवर्सिटी के ऑडिट रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. छात्र संगठनों ने सूचना के अधिकार कानून के तहत ऑडिट रिपोर्ट का लिया और पूरे मामले में राज्यपाल से मुलाकात की थी. राज्यपाल ने नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह के शक्तियों को छीन ली.

छात्र नेता राहुल दुबे ने बताया कि यूनिवर्सिटी में हुई गड़बड़ी के मामले में दोषी सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. छात्र संगठन इसके लिए लगातार आंदोलन कर रहे है. छात्र संगठनों को भी वसूली की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिली है.

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