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नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में शुरू हुई वसूली की प्रक्रिया, कुलपति के नाम पर खरीदी गई मोबाइल के पैसे की भी होगी रिकवरी

पलामूः नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुए खुलासे के बाद नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में पैसे की वसूली के लिए प्रक्रिया शुरू किया गया है.

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में कुलपति के नाम 76999 रुपए का मोबाइल खरीदा गया था. ऑडिट रिपोर्ट में तय मापदंड से 16999 अधिक में मोबाइल को खरीदा गया. इसके अतिरिक्त ऑडिट रिपोर्ट में जो भी गड़बड़ी पकड़ी गई है सभी मामले में रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की गई है.

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार गड़बड़ी करने वाले यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर जिम्मेदारी भी तय की गयी है और सभी से राशि की वसूलने के लिए पत्राचार किया जा रहा है. वहीं नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में गोपनीय दस्तावेज छपाई के लिए उत्तर प्रदेश के एक प्रिंटर से 37 लाख रुपए की डिग्री छपवाई गयी थी. प्रिंटर के भुगतान को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है.

यूनिवर्सिटी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट के मामले में अनुपालन की प्रक्रिया शुरू की गई है जो भी गड़बड़ियां हैं उसके मामले में अधिकारियों पर जिम्मेदारी भी तय किया गया है. सभी के खिलाफ कार्रवाई की जानी है और वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. पुराने मामले में भी ऑडिट रिपोर्ट की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, गड़बड़ी करने वाले सभी के खिलाफ कार्रवाई की जानी है.

दरअसल नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी को लेकर बवाल मचा हुआ है. यूनिवर्सिटी के ऑडिट रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. छात्र संगठनों ने सूचना के अधिकार कानून के तहत ऑडिट रिपोर्ट का लिया और पूरे मामले में राज्यपाल से मुलाकात की थी. राज्यपाल ने नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह के शक्तियों को छीन ली.