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वियतनाम हादसा: रांची के राजा का पार्थिव शरीर लाने की कवायद तेज, विदेश मंत्री से मिले संजय सेठ

वियतनाम सड़क दुर्घटना में मारे गये रांची के शिक्षक का शव भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो गयी है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

process to bring back mortal of ranchi yoga teacher killed in road accident in vietnam
रांची के योगा शिक्षक राजा कुमार वर्मा (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 5:32 PM IST

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रांचीः वियतनाम में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले रांची के योगा शिक्षक राजा कुमार वर्मा का पार्थिव शरीर भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है.

रांची के भाजपा सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी. साथ ही उनके पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने के लिए हस्तक्षेप का आग्रह किया.

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सांसद की विदेश मंत्री से मुलाकात (ETV Bharat)

शनिवार से पहले शव को भारत लाने की उम्मीद

संजय सेठ ने विदेश मंत्री से आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं को जल्द पूरा कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया. विदेश मंत्री ने हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि राजा कुमार वर्मा का पार्थिव शरीर शनिवार से पहले भारत पहुंचने की उम्मीद है.

परिवार और आम लोगों की मदद से जुटाई गई राशि

राजा कुमार वर्मा के चचेरे भाई अमित कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए कई स्तर पर लोग मदद कर रहे हैं. वियतनाम में राजा कुमार के मामा भी मौजूद हैं और वहां स्थानीय लोग भी परिवार की मदद कर रहे हैं.

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सांसद ने विदेश मंत्री को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

अमित कुमार के मुताबिक, पार्थिव शरीर को भारत लाने में होने वाले संभावित खर्च के लिए आवश्यक राशि जुटा ली गई है. परिवार को उम्मीद है कि गुरुवार देर रात या शुक्रवार तक पार्थिव शरीर कोलकाता पहुंच सकता है. इसके बाद सड़क मार्ग से उसे रांची लाने की तैयारी होगी.

हाईकोर्ट में भी दाखिल हुई याचिका

इस मामले को लेकर अधिवक्ता आकाश अजीत कुमार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल किए जाने की जानकारी सामने आई है. याचिका में विदेश मंत्रालय को निर्देश देने का आग्रह किया गया है, ताकि राजा कुमार वर्मा के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके. हालांकि, राजा कुमार के चचेरे भाई अमित कुमार ने कहा कि परिवार को इस बात की जानकारी नहीं है कि याचिका किसके कहने पर दाखिल की गई है.

25 सितंबर को दा-लाट में हुआ था हादसा

बता दें कि 25 सितंबर को वियतनाम के दा-लाट शहर में सड़क हादसा हुआ था. रांची के राजा कुमार वर्मा और जमशेदपुर के विनय यादव अपने संस्थान में काम खत्म करने के बाद घर लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी स्कूटी सड़क पर फिसलकर पलट गई और सामने से आ रही कार से टकरा गई.

इस सड़क हादसे में राजा कुमार वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि विनय यादव ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. घटना के बाद से ही दोनों के पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है. राजा कुमार के पार्थिव शरीर को रांची लाने के लिए अब प्रशासनिक और कूटनीतिक स्तर पर भी प्रयास तेज किए गए हैं.

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