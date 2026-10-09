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नक्सल प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया होगी तेज, लंबित इनाम राशि और पुनर्वास के मामलों का होगा निराकरण

नक्सल प्रकरणों की वापसी पर गृह मंत्री विजय शर्मा की बैठक ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया को अब तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नक्सल प्रकरणों में निरुद्ध और न्यायालयों में प्रक्रियाधीन लोगों के मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए. गंभीर अपराध, जनहानि और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य पात्र प्रकरणों की वापसी के लिए निर्धारित प्रक्रिया को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं. उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रकरणों की वापसी की कार्रवाई नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़नी चाहिए.

जिलावार और प्रकरणवार मामलों की समीक्षा महानदी भवन, नवा रायपुर में हुई बैठक में सभी जिलों से प्राप्त प्रकरण वापसी संबंधी आवेदनों की जिलावार और प्रकरणवार समीक्षा की गई. उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली. उन्होंने प्रकरण वापसी के लिए प्रस्तावित पूरी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसे जल्द तैयार करने के निर्देश दिए.