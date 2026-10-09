नक्सल प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया होगी तेज, लंबित इनाम राशि और पुनर्वास के मामलों का होगा निराकरण
छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. अन्य राज्यों से लौट रहे आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास पर जोर.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 7:30 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया को अब तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नक्सल प्रकरणों में निरुद्ध और न्यायालयों में प्रक्रियाधीन लोगों के मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए. गंभीर अपराध, जनहानि और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य पात्र प्रकरणों की वापसी के लिए निर्धारित प्रक्रिया को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं. उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रकरणों की वापसी की कार्रवाई नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़नी चाहिए.
जिलावार और प्रकरणवार मामलों की समीक्षा
महानदी भवन, नवा रायपुर में हुई बैठक में सभी जिलों से प्राप्त प्रकरण वापसी संबंधी आवेदनों की जिलावार और प्रकरणवार समीक्षा की गई. उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली. उन्होंने प्रकरण वापसी के लिए प्रस्तावित पूरी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसे जल्द तैयार करने के निर्देश दिए.
15 दिनों में जिला समितियों की बैठक, 5 नवंबर तक राज्य स्तरीय समिति
उप मुख्यमंत्री ने संबंधित सभी जिलों में जिला स्तरीय प्रकरण वापसी समितियों की बैठक अगले 15 दिनों के भीतर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही राज्य स्तरीय समिति की बैठक 5 नवंबर तक संपन्न कराने को कहा गया है. इसके जरिए पात्र मामलों की वापसी की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है.
अन्य राज्यों से लौट रहे आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास पर जोर
बैठक में अन्य राज्यों में आत्मसमर्पण करने वाले छत्तीसगढ़ के निवासियों की वापसी और पुनर्वास की भी समीक्षा की गई. उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के तहत ऐसे लोगों को वापस छत्तीसगढ़ लाया जाए. राज्य लौटने वाले आत्मसमर्पित व्यक्तियों को पुनर्वास केंद्रों में रखकर उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार आजीविकापरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में आत्मनिर्भर जीवन जी सकें.
करीब 900 पुनर्वासित लौटे छत्तीसगढ़
उप मुख्यमंत्री ने अब तक करीब 900 पुनर्वासितों के राज्य वापस लौटने पर हर्ष व्यक्त किया. उन्होंने सभी पुनर्वासितों को मोबाइल फोन और प्रशिक्षण किट उपलब्ध कराने के साथ आवश्यक पहचान पत्र और राशन कार्ड बनवाने के निर्देश दिए. पुनर्वास से संबंधित व्यवस्थाओं के साथ हथियारों की मैपिंग के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
भूमि, आवास, रोजगार और आर्थिक सहायता का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश
पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई. उप मुख्यमंत्री ने प्रत्येक प्रकरण में भूमि आवंटन, रोजगार, आवास और अन्य पुनर्वास सुविधाओं की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिए कि नीति के तहत पात्र व्यक्तियों को सभी लाभ समय पर मिलें और कोई भी पात्र पुनर्वासित सहायता से वंचित न रहे.
लंबित इनाम राशि और पुनर्वास के मामलों का होगा निराकरण
पुनर्वासितों को मिलने वाली इनाम राशि के लंबित भुगतान की भी समीक्षा की गई. अधिकारियों से प्रत्येक लंबित प्रकरण की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए गए कि अगले महीने होने वाली समीक्षा बैठक से पहले पुनर्विचार से संबंधित मामलों पर चर्चा कर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए. सभी पात्र पुनर्वासितों को प्रोत्साहन राशि वितरित किए जाने पर उप मुख्यमंत्री ने जिला और पुलिस प्रशासन के समन्वित प्रयासों की सराहना की. उन्होंने सभी पुनर्वासितों के आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाने के निर्देश भी दिए.
इलवद पंचायत के लंबित विकास कार्यों की समीक्षा
बैठक में इलवद पंचायत के लंबित विकास कार्यों की जिलावार समीक्षा की गई. उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रत्येक प्रस्तावित और लंबित कार्य की स्वीकृति की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की स्वीकृति स्थानीय ग्रामीणों की वास्तविक आवश्यकताओं और उनकी मांग के अनुरूप होनी चाहिए. ग्रामीणों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया.
शहीद जवानों के परिजनों को सभी निर्धारित लाभ दिलाने के निर्देश
वर्ष 2001 से अब तक नक्सल घटनाओं में शहीद हुए जवानों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति और अन्य निर्धारित लाभ दिए जाने की स्थिति की समीक्षा की गई उप मुख्यमंत्री ने लंबित मामलों का शीघ्र परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र परिजनों को निर्धारित सहायता और सुविधाएं समय पर मिल सकें.
नक्सल हिंसा में मृत लोगों के आश्रितों को भी मिलेगा लाभ
नक्सल घटनाओं में जान गंवाने वाले आम लोगों के आश्रित परिवारों को दी जा रही आर्थिक सहायता और अन्य लाभों की भी समीक्षा की गई. उप मुख्यमंत्री ने सभी पात्र परिवारों को निर्धारित सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. इसके साथ ही नक्सल घटनाओं में घायल जवानों और नागरिकों को दिए जा रहे उपचार और अन्य सुविधाओं की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए.
शहीद जवानों और मृत नागरिकों की स्मृति में बनेंगे जनोपयोगी स्मारक
नक्सल घटनाओं में शहीद जवानों और जान गंवाने वाले आम नागरिकों की स्मृति में स्मारक निर्माण की योजना की समीक्षा भी हुई. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मारकों को केवल स्मृति स्थल तक सीमित न रखकर जनोपयोगी स्वरूप दिया जाए. उन्होंने यात्री प्रतीक्षालय और अन्य सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं से स्मारकों को जोड़ने पर जोर दिया, ताकि स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को भी इसका लाभ मिल सके.
बड़े घटनास्थलों पर बड़े स्मारक, दर्ज होगी शहीदों की पूरी गाथा
जिन स्थानों पर नक्सल घटनाओं में बड़ी संख्या में जवानों या आम लोगों की मृत्यु हुई है, वहां बड़े स्मारक बनाए जाएंगे. इन स्मारक स्थलों पर लोगों के रुकने और ठहरने की व्यवस्था के साथ संबंधित नक्सल घटना, शहीद जवानों और मृत नागरिकों से जुड़ी पूरी जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां बस्तर के वीर सपूतों के बलिदान और इतिहास से परिचित हो सकें.
शहीदों के नाम पर होंगे पंचायत भवन, स्कूल मैदान और सार्वजनिक स्थलों के नामकरण
शहीद जवानों की स्मृति को स्थायी सम्मान देने के लिए सार्वजनिक स्थलों के नामकरण की भी समीक्षा की गई. उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, मार्ग, चौक-चौराहों, बाजार और स्कूल मैदान सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर करने की आवश्यक कार्रवाई अगले महीने तक पूरी की जाए. गांवों में शहीद स्मारकों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्धारित मानक प्रारूप के अनुसार निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए.
रासायनिक उर्वरक मुक्त गांवों की होगी पहचान
बस्तर में ऐसे गांवों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां अब तक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं हुआ है. संबंधित जिलों के कलेक्टरों को ऐसे गांवों को चिन्हित कर धान उपार्जन शुरू होने से पहले आवश्यक व्यवस्थाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य मिल सके. इस पहल में महिला स्वसहायता समूहों को भी जोड़ने और स्थानीय कृषि उत्पादों से महिलाओं के लिए रोजगार एवं आजीविका के अवसर विकसित करने पर जोर दिया गया.
मां दंतेश्वरी के दर्शनार्थियों की सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर
नवरात्रि के अवसर पर मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और उनकी सुरक्षा के लिए समुचित इंतजाम किए जाएं.
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और दस जिलों के अधिकारी हुए शामिल
बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका बारीक, गृह सचिव नेहा चंपावत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.आर.पी. कल्लूरी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, महासमुंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग और बलरामपुर जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए.