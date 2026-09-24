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गिरफ्तारी के बाद अब एक करोड़ के इनामी को सजा दिलाने की कवायद, सांसद से लेकर पुलिसवालों की हत्या की रची थी साजिश

एक करोड़ के इनामी नक्सली असीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद सजा दिलाने की प्रक्रिया तेज हो गई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Naxalite Asim Mandal
नक्सली असीम मंडल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 6:59 PM IST

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रांची: लंबे समय तक झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने रहे एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली कमांडर असीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद अब उसे उसके खिलाफ दर्ज मामलों में सजा दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी के बाद झारखंड पुलिस अब उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने और जल्द से जल्द ट्रायल पूरा कराने की तैयारी में जुट गई है.

गंभीर घटनाओं में शामिल रहा असीम

झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि असीम मंडल के खिलाफ झारखंड के अलग-अलग इलाकों में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इन मामलों में हत्या, हत्या की साजिश, हथियार, नक्सली गतिविधियों और हिंसक घटनाओं से जुड़े आरोप शामिल हैं. पुलिस अब इन मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों को जुटाकर अदालत में मजबूती से रखने की तैयारी कर रही है.

आईजी अभियान का बयान (ETV Bharat)

सांसद और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की साजिश

असीम मंडल का नाम कई गंभीर साजिशों से भी जुड़ा हुआ है. पुलिस के अनुसार, उसने जनप्रतिनिधियों और सुरक्षा बलों के अधिकारियों-कर्मियों को निशाना बनाने की साजिश रची थी. सांसद से लेकर पुलिसकर्मियों तक की हत्या की योजना में उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है. इनमें सबसे प्रमुख जमशेदपुर के सांसद रहे सुनील महतो की हत्या और 11 जवानों की हत्या के मामले भी हैं.

4 मार्च 2004 को हुई थी सुनील महतो की हत्या

साल 2004 में 4 मार्च की दोपहर पूर्वी सिंहभूम के बाकुरिया गांव के मैदान में फुटबॉल मैच चल रहा था. मैच में बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर के तत्कालीन सांसद सुनील महतो पहुंचे थे. उनके मैदान में पहुंचते ही समर्थकों और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया. माहौल पूरी तरह उत्साह और खुशी से भरा हुआ था. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद यह खुशी मातम में बदलने वाली है. सुनील महतो अभी मैदान में ही थे कि अचानक हथियारबंद नक्सली वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी. देखते ही देखते पूरे मैदान में अफरा-तफरी मच गई. इस हमले में तत्कालीन सांसद सुनील महतो की मौत हो गई. उनके साथ सुरक्षा में तैनात दो बॉडीगार्ड और एक झामुमो नेता भी मारे गए. फुटबॉल मैच के दौरान हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था.

स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाने की तैयारी

पुलिस का फोकस अब केवल असीम मंडल की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है. उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां उसके खिलाफ दर्ज मामलों की स्थिति की समीक्षा कर रही हैं. जिन मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उनमें प्रभावी पैरवी के जरिए ट्रायल को गति देने की कवायद की जा रही है. पुलिस के अनुसार, असीम मंडल को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी.

पूर्व गिरफ्तार और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की गवाही होगी महत्वपूर्ण

असीम मंडल दस्ते के कई कुख्यात नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं और कई ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण भी किया है. ऐसे में असीम मंडल के खिलाफ कई आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली सरकारी गवाह बन सकते हैं. खासकर सांसद सुनील महतो हत्याकांड और 11 जवानों की हत्या के मामले में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की गवाही बेहद महत्वपूर्ण होगी.

सरेंडर से गिरफ्तारी तक कई नक्सली पुलिस की पकड़ में आए

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के सांसद सुनील कुमार महतो की 4 मार्च 2007 को जमशेदपुर के बाघुड़िया में हुई हत्या के मामले में कई नक्सलियों की भूमिका सामने आ चुकी है. इसमें असीम मंडल भी प्रमुख नाम है. हत्याकांड की जांच के दौरान कुछ आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े, जबकि कई नक्सलियों ने बाद में आत्मसमर्पण किया. इनमें कुछ ऐसे भी हैं, जिनके खिलाफ इस हत्याकांड में सीधे तौर पर संलिप्तता के आरोप रहे हैं.

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली

  • राहुल उर्फ रंजीत पाल – सुनील महतो हत्याकांड में राहुल उर्फ रंजीत पाल की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई. पुलिस के अनुसार, राहुल और उसकी पत्नी ने 25 जनवरी 2017 को पश्चिम बंगाल पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था. पूछताछ के दौरान हत्याकांड में उसकी भूमिका से जुड़े तथ्य सामने आए थे.
  • शकुंतला महतो उर्फ पुष्पा – शकुंतला महतो को सुनील महतो हत्याकांड की प्रमुख आरोपियों में एक बताया गया है. वह लंबे समय से पुलिस के रडार पर थी और उस पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था. उसने जून 2026 में बंगाल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था. उसके सरेंडर के बाद पुलिस को हत्याकांड से जुड़े पुराने नेटवर्क और घटनाक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की बात सामने आई.
  • रामप्रसाद मार्डी उर्फ सचिन – सितंबर 2026 में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी कमांडरों में रामप्रसाद मार्डी उर्फ सचिन का नाम भी सामने आया. पुलिस रिकॉर्ड और जांच में उसके तार सुनील महतो हत्याकांड से जुड़े बताए गए हैं.

गिरफ्तार किए गए नक्सली

  • राजेंद्र मुंडा उर्फ राजेंद्र सिंह – सुनील महतो हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस ने दिसंबर 2017 में राजेंद्र मुंडा को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में उसने राहुल उर्फ रंजीत पाल के साथ मिलकर घटना में शामिल होने की बात स्वीकार किए जाने की जानकारी सामने आई थी.
  • जयंती समेत अन्य सहयोगी – हत्याकांड की जांच में पुलिस ने जयंती और कुछ अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान इन आरोपियों से सांसद सुनील महतो की हत्या की साजिश और घटना में उनकी कथित भूमिका से जुड़े सुराग मिले थे.

2007 की हत्या, वर्षों बाद भी जारी रही कार्रवाई

सुनील महतो की हत्या के करीब दो दशक बाद भी इस मामले से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण का सिलसिला सामने आता रहा है. अलग-अलग समय पर गिरफ्तारियों और सरेंडर के जरिए पुलिस को इस हत्याकांड के माओवादी नेटवर्क, साजिश और घटनाक्रम को समझने में अब और मदद मिलेगी.

बेसरा के बाद संगठन का प्रमुख रणनीतिकार

आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के मुताबिक, असीम मंडल माओवादी संगठन के प्रमुख ‘थिंक टैंक’ में शामिल था. पुलिस के अनुसार, बेसरा के बाद संगठन में असीम मंडल एक महत्वपूर्ण चेहरा रह गया था. अब पुलिस का जोर असीम मंडल से पूछताछ के जरिए उसके पुराने नेटवर्क और घटनाओं की कड़ियां जोड़ने के साथ-साथ उसके खिलाफ दर्ज मामलों को अदालत में मजबूती से आगे बढ़ाने पर है. असीम मंडल पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में हिंसक नक्सली गतिविधियों से जुड़े कुल 55 मामले दर्ज हैं. झारखंड सरकार ने उस पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. वहीं ओडिशा सरकार की ओर से भी उस पर एक करोड़ 20 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

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