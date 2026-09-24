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गिरफ्तारी के बाद अब एक करोड़ के इनामी को सजा दिलाने की कवायद, सांसद से लेकर पुलिसवालों की हत्या की रची थी साजिश

रांची: लंबे समय तक झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने रहे एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली कमांडर असीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद अब उसे उसके खिलाफ दर्ज मामलों में सजा दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी के बाद झारखंड पुलिस अब उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने और जल्द से जल्द ट्रायल पूरा कराने की तैयारी में जुट गई है.

गंभीर घटनाओं में शामिल रहा असीम

झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि असीम मंडल के खिलाफ झारखंड के अलग-अलग इलाकों में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इन मामलों में हत्या, हत्या की साजिश, हथियार, नक्सली गतिविधियों और हिंसक घटनाओं से जुड़े आरोप शामिल हैं. पुलिस अब इन मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों को जुटाकर अदालत में मजबूती से रखने की तैयारी कर रही है.

आईजी अभियान का बयान (ETV Bharat)

सांसद और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की साजिश

असीम मंडल का नाम कई गंभीर साजिशों से भी जुड़ा हुआ है. पुलिस के अनुसार, उसने जनप्रतिनिधियों और सुरक्षा बलों के अधिकारियों-कर्मियों को निशाना बनाने की साजिश रची थी. सांसद से लेकर पुलिसकर्मियों तक की हत्या की योजना में उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है. इनमें सबसे प्रमुख जमशेदपुर के सांसद रहे सुनील महतो की हत्या और 11 जवानों की हत्या के मामले भी हैं.

4 मार्च 2004 को हुई थी सुनील महतो की हत्या

साल 2004 में 4 मार्च की दोपहर पूर्वी सिंहभूम के बाकुरिया गांव के मैदान में फुटबॉल मैच चल रहा था. मैच में बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर के तत्कालीन सांसद सुनील महतो पहुंचे थे. उनके मैदान में पहुंचते ही समर्थकों और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया. माहौल पूरी तरह उत्साह और खुशी से भरा हुआ था. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद यह खुशी मातम में बदलने वाली है. सुनील महतो अभी मैदान में ही थे कि अचानक हथियारबंद नक्सली वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी. देखते ही देखते पूरे मैदान में अफरा-तफरी मच गई. इस हमले में तत्कालीन सांसद सुनील महतो की मौत हो गई. उनके साथ सुरक्षा में तैनात दो बॉडीगार्ड और एक झामुमो नेता भी मारे गए. फुटबॉल मैच के दौरान हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था.

स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाने की तैयारी

पुलिस का फोकस अब केवल असीम मंडल की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है. उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां उसके खिलाफ दर्ज मामलों की स्थिति की समीक्षा कर रही हैं. जिन मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उनमें प्रभावी पैरवी के जरिए ट्रायल को गति देने की कवायद की जा रही है. पुलिस के अनुसार, असीम मंडल को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी.

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