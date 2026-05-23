ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री फिर शुरू करेंगे विभागीय समीक्षा बैठक, 25 मई से 11 जून तक विभागवार प्रगति की होगी समीक्षा

झारखंड में सरकारी विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा का दौर सीएम द्वारा शुरू किया जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग की गहन समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव ने इलाज में कोताही पर सख्त कार्रवाई करने का दिया निर्देश
सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 23, 2026 at 6:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा का दौर फिर एक बार शुरू होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना को लेकर व्यापक स्तर पर समीक्षा करने का निर्णय लिया है.

इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) की ओर से अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों को पत्र जारी किया है. जारी पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में 25 मई 2026 से 11 जून 2026 तक विभागवार समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी.

इन बैठकों में वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और 2026-27 की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा होगी. साथ ही प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति में योजनाओं की समीक्षा की जाएगी. सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित तिथि और समय के अनुसार अपनी तैयारियों के साथ बैठक में शामिल हों. विभागों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन और योजनाओं की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है.

यह है तिथिवार विभागों की समीक्षा की सूची

  • 25 मई - जल संसाधन एवं पेयजल, और वाणिज्य-कर विभाग.
  • 26 मई - स्कूली शिक्षा, साक्षरता, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग.
  • 27 मई - ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग.
  • 28 मई - नगर विकास, आवास एवं पथ निर्माण विभाग
  • 01 जून - अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग.
  • 02 जून - स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
  • 03 जून - खान एवं भू-तत्व तथा वन एवं पर्यावरण विभाग.
  • 04 जून - श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं ऊर्जा विभाग.
  • 05 जून को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला-संस्कृति विभाग.
  • 06 जून - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग.
  • 09 जून - पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
  • 10 जून - गृह, आपदा प्रबंधन एवं प्रशासनिक सुधार विभाग.
  • 11 जून - परिवहन, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और विधि विभाग.

राज्य सरकार की विकास योजनाओं की गति तेज लाना समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य

अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी विभाग समयबद्ध तरीके से बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे. योजनाओं की अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन समीक्षा बैठक के दौरान प्रस्तुत करेंगे. बैठक की कार्यवाही का प्रतिवेदन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

इन बैठकों को राज्य सरकार की विकास योजनाओं की गति तेज करने और कार्यों की निगरानी मजबूत करने के लिए अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इन समीक्षा बैठकों के जरिए सरकार विभागों की जवाबदेही तय करेगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी.

इसे भी पढ़ें- ग्रामीण सड़क निर्माण में देरी नहीं की जाएगी बर्दाश्त, दीपिका पांडेय सिंह ने कहा- कोताही पर डिबार होंगे ठेकेदार

इसे भी पढ़ें- स्वास्थ्य विभाग की गहन समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव ने इलाज में कोताही पर सख्त कार्रवाई करने का दिया निर्देश

इसे भी पढ़ें- कोयला राज्य मंत्री ने की संशोधित झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा, बेलगड़िया के विकास कार्यों पर दिया जोर

TAGGED:

विभागीय कार्ययोजना की समीक्षा
REVIEWING SCHEMES AND WORKS
CM HEMANT SOREN
RANCHI
GOVERNMENT DEPARTMENTAL REVIEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.