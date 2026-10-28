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SIR नोटिस के बाद दिल्ली मतदाता सूची में वापसी का दौर तेज, 94 प्रतिशत से अधिक मामले सुलझे, 30 नवंबर तक डेडलाइन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची में विसंगतियों के कारण नोटिस पाने वाले मतदाताओं के लिए राहत भरी खबर. निर्वाचन कार्यालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, एसआईआर नोटिस प्राप्त करने वाले 33.14 लाख लोगों में से 94 प्रतिशत से अधिक मामलों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है और इन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सुरक्षित कर लिया गया है. शेष बचे लगभग 6 प्रतिशत मामलों पर भी तेजी से प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए प्रशासन ने 30 नवंबर की डेडलाइन तय की है.

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