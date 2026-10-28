SIR नोटिस के बाद दिल्ली मतदाता सूची में वापसी का दौर तेज, 94 प्रतिशत से अधिक मामले सुलझे, 30 नवंबर तक डेडलाइन
दिल्ली मतदाता सूची, SIR नोटिस के बाद सुधार में आई तेजी, 94 प्रतिशत से अधिक मामलों का निपटारा किया गया.
Published : October 28, 2026 at 10:09 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची में विसंगतियों के कारण नोटिस पाने वाले मतदाताओं के लिए राहत भरी खबर. निर्वाचन कार्यालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, एसआईआर नोटिस प्राप्त करने वाले 33.14 लाख लोगों में से 94 प्रतिशत से अधिक मामलों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है और इन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सुरक्षित कर लिया गया है. शेष बचे लगभग 6 प्रतिशत मामलों पर भी तेजी से प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए प्रशासन ने 30 नवंबर की डेडलाइन तय की है.
जानिए क्या है पूरा मामला और ड्राफ्ट सूची का गणित
गत 31 अगस्त को जारी की गई विशेष गहन पुनरीक्षण की ड्राफ्ट सूची में इन मतदाताओं के नाम शामिल तो थे, लेकिन प्रविष्टियों में ‘तार्किक विसंगतियों’ या 2002 की एसआईआर से मैप न होने के कारण इन्हें अलग से नोटिस भेजे गए थे. अधिकारियों के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत में यानी 30 जून को दिल्ली में कुल 1.45 करोड़ मतदाता दर्ज थे.
जब 31 अगस्त को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने ड्राफ्ट एसआईआर सूची जारी की, तो इसमें 97.5 लाख मतदाता बचे थे, जबकि कुल 47.6 लाख मतदाताओं (यानी हर तीन में से एक) के नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट श्रेणियों के तहत हटा दिए गए थे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के मुताबिक इसके बाद, ड्राफ्ट सूची में शामिल 97.5 लाख में से 33.1 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए थे. इनमें से 13.8 लाख लोग 2002 के एसआईआर से अनमैप थे, जबकि 19.3 लाख लोगों के मामलों में अन्य तार्किक विसंगतियां थीं.
26 अक्टूबर तक 31.2 लाख मामलों का निपटारा
निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 26 अक्टूबर तक कुल 31.2 लाख (लगभग 94 प्रतिशत) नोटिसों का निपटारा किया जा चुका है और उन्हें अंतिम सूची में जोड़ने के लिए अधिकृत कर दिया गया है. तार्किक विसंगति (19.3 लाख) के श्रेणी वाले लगभग सभी मामलों में नोटिस जनरेट हो चुके हैं. चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार ईआरओ और एईआरओ ने दस्तावेज एकत्र कर लिए हैं और लगभग 19 लाख (98 प्रतिशत) मामलों का समाधान कर इन्हें अंतिम सूची में स्थान देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है. दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि 30 नवंबर तक सभी लंबित नोटिसों का पूरी तरह से निस्तारण कर दिया जाएगा.
फॉर्म-6 बना एकमात्र जरिया और अन्य सियासी सरगर्मी
ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के बाद 47 लाख हटाए गए वोटरों में से केवल 2.7 लाख लोगों ने फॉर्म-6 भरा है, जो मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का एकमात्र जरिया है. इनमें पहली बार के मतदाता और वे लोग शामिल हैं जिनके नाम ड्राफ्ट रोल से छूटे हुए 46.7 लाख लोगों में आते हैं. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कई राजनीतिक हस्तियां, वीवीआईपी और आम नागरिक भी नोटिस की चपेट में आए थे. इनमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नाम भी शामिल रहे, जिन्हें लेकर प्रशासनिक स्तर पर काफी चर्चाएं गर्म रहीं. हालांकि, निर्वाचन आयोग और बूथ लेवल अधिकारियों की सक्रियता के चलते अब अधिकांश मामलों का समय पर समाधान होता नजर आ रहा है, जिससे मतदाताओं की चिंताएं कम हुई हैं.
4 दिसंबर को होगी अंतिम मतदाता सूची की घोषणा
चुनाव आयोग की आगामी कार्ययोजना के तहत, दिल्ली में एसआईआर (SIR) की यह पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने की निर्धारित तिथि है. इसके बाद निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे के कदम उठाए जाएंगे.
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