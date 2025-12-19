ETV Bharat / state

उत्तराखंड में कर्मचारियों के नियमितीकरण की कसरत तेज, जुटाई जा रही है ये जानकारी

देहरादून: उत्तराखंड में कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर प्रक्रिया जारी है. राज्य सरकार जहां पहले ही संशोधित नियमावली लागू कर चुकी है, तो वहीं अब पूर्व में तय कट ऑफ डेट को बढ़ाए जाने पर भी काम जारी है. इसी कड़ी में मंत्रिमंडलीय उप समिति के निर्देश पर कर्मचारियों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि ये पता लग सके कि कट ऑफ डेट बदलने पर कितने कर्मी इसके लाभार्थी होंगे और इसका कितना बोझ वित्त के रूप में सरकार पर आएगा.

कर्मचारियों के नियमितीकरण की कसरत तेज: उत्तराखंड शासन अब राज्य में मौजूद दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों की जानकारी जुटाने में लग गया है. इसके लिए सचिव कार्मिक शैलेश बग़ौली ने सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर नियत प्रारूप में जानकारी देने के लिए कहा है. दरअसल पूर्व में इन कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर निर्णय लिया गया था, जिस पर कैबिनेट में कट ऑफ डेट बढ़ाए जाने का पक्ष कुछ मंत्रियों ने रखा था. इसी के आधार पर एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित हुई थी.

इन कर्मचारियों को किया जाना है नियमित: इससे पहले उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नियमितीकरण को लेकर संशोधित नियमावली लागू कर दी थी. जिसके तहत प्रदेश में 10 साल से नियत तिथि तक काम करने वाले कर्मियों को नियमित किया जाना है. राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय के क्रम में विनियमितीकरण नियमावली-2013 में संशोधन करते हुए दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों की संशोधित विनियमितीकरण नियमावली-2025 जारी की थी.