"मिट्टी से नहीं मन की श्रद्धा से बनती है बेदी", दिवाली के बाद से ही शुरू हो जाता है बेदी बनाने का सिलसिला

गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पर मिट्टी सीमेंट और ईटों से बेदी तैयार की जाती है. उसके बाद उस पर मिट्टी से लिपाई होती है.

दिवाली के बाद से ही शुरू हो जाता है बेदी बनाने का सिलसिला (ETV Bharat)
Published : October 23, 2025 at 3:44 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. पूजा में अभी 3 दिन का वक्त बाकी है लेकिन श्रद्धालु अपने परिवार के लोगों के साथ पहुंचकर बेदी तैयार करने में जुटे हुए हैं. मिट्टी और ईटों से बेदी तैयार की जा रही है. दिवाली के बाद से ही बेदी तैयार करने का सिलसिला शुरू हो गया था. श्रद्धालु बेदी को सजाने और पूजन स्थल को सुंदर बनाने में जुटे हुए हैं. दूर दराज से आकर लोग बेदी बनाते हैं ताकि छठ के मुख्य दिन उन्हें किसी प्रकार की पूजा में परेशानी ना हो.

फिलहाल, हिंडन छठ घाट पर बेदी तैयार करने के लिए कोई मिट्टी गूंधता हुआ नजर आ रहा है तो कोई बेदी पर मिट्टी की लिपाई कर रहा है. कोई बेदी पर रंग कर रहा है तो कोई फूलों से बेदी को सजाता हुआ दिखाई दे रहा है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंडन छठ घाट सबसे बड़ा छठ पूजा घाट है, जहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं.

परिवार के लिए हिंडन छठ घाट पर बेदी तैयार की: मूल रूप से बिहार के गोपालगंज के रहने वाले नवनीत सिंह गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में रहते हैं. छठ पूजा को लेकर नवनीत सिंह ने परिवार के लिए हिंडन छठ घाट पर बेदी तैयार की है. नवनीत सिंह ने बताया, छठ महापर्व के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसलिए छठ महापर्व से तकरीबन चार-पांच दिन पहले ही हम हिंडन छठ घाट पर बेदी तैयार कर लेते हैं. हिंडन छठ घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं. ऐसे में पहले से ही बेदी तैयार की जाती है ताकि परिवार को पूजा के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो.

पहले से पूजा की तैयारी की जाती है: देव कुमार मूल रूप से बिहार के छपरा के रहने वाले हैं. गाजियाबाद की अर्थला इलाके में परिवार के साथ रहते हैं. देव कुमार बताते हैं, दिवाली के त्यौहार के अगले दिन से ही लोग हिंडन छठ घाट पहुंचकर बेदी तैयार करते हैं ताकि परिवार के साथ छठ महापर्व के दौरान बेदी पर पूजा कर सके. बाद में जगह मिली मुश्किल होती है, ऐसे में पहले ही बेदी तैयार कर देते हैं. जिस व्यक्ति द्वारा बेदी तैयार की जाती है उसी के परिवार वाले वहां बैठकर पूजा अर्चना करते हैं.

आदित्य शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के निवासी हैं. करीब तीन दशक पहले आदित्य के परिवार में बड़ी मां ने छठ मनाने की शुरुआत की थी. इसके बाद उनकी मनी भी छठ मनाना शुरू किया. इसके बाद अब पूरा परिवार हर साल धूमधाम से छठ महापर्व मानता है. आदित्य के परिवार वाले छठ मनाने के लिए हिंडन घाट पहुंचते हैं.

आदित्य बताते हैं, आज ऑफिस की छुट्टी है, ऐसे में अपने भाई के साथ हिंडन छठ घाट पर बेदी तैयार करने पहुंचे हैं. बेदी बनाने से छठ के दिन हमें हिंडन घाट पर पूजा करने की जगह मिल जाएगी और परिवार के लिए भी आसानी रहेगी. यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बेदी नहीं बनी हुई है और वह हमारे साथ आकर चाहे तो पूजा कर सकता है. हमारी तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा.

हिंडन छठ घाट पर मिट्टी सीमेंट और ईटों से बेदी तैयार की जाती है. स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद उस पर मिट्टी से लिपाई होती है. लिपाई करने के बाद बेदी को सजाया जाता है. मौजूदा समय में हिंडन छठ घाट पर हजार से अधिक बेदी तैयार हो चुकी हैं. हिंडन छठ घाट रंग बिरंगी बेड़ियों से बहुत ही सुंदर और आकर्षक नजर आ रहा है. दिवाली के बाद से ही लोगों के हिंडन छठ घाट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है. छठ महापर्व से पहले लोग हिंडन छठ घाट पर बेदी तैयार करते हैं.

संपादक की पसंद

