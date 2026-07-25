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सीसीटीवी की निगरानी में थाने, थानेदार से लेकर हाजत के कैदी तक रहेंगे तीसरी आंख के जद में

रांची: झारखंड के सभी 606 थानों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा है. थानों में पारदर्शिता लाने को लेकर सीसीटीवी लगाने की कवायद शुरू की गई है. फिलहाल, झारखंड के कई थानों में सीसीटीवी कैमरों लगे हैं. लेकिन तय मापदंड के आधार पर कैमरे लगने हैं. ऐसे में जैप आईटी के द्वारा राज्य के सभी एसएसपी/एसपी, रेल एसपी को पत्र जारी कर सभी थानों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की अद्यतन सूची का सत्यापन कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

क्या है पूरा मामला

झारखंड के सभी पुलिस थानों में पारदर्शिता बढ़ाने, मानवाधिकार की रक्षा और पुलिस कार्रवाई की निगरानी को प्रभावी बनाने की दिशा में झारखंड पुलिस के द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है. जैप आईटी झारखंड के द्वारा जारी पत्र (पत्रांक-1473) में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी थानों में अनिवार्य रूप से लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की सूची का सत्यापन कर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाए.

जैप आईटी के पत्र के अनुसार, प्रत्येक थाना परिसर के महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं ताकि थाने के भीतर होने वाली गतिविधियों की प्रभावी निगरानी हो सके और किसी भी शिकायत या विवाद की स्थिति में रिकॉर्ड उपलब्ध रहे.

कहां-कहां लगेंगे कैमरे

थाना के सभी प्रवेश एवं निकास द्वार

मुख्य प्रवेश द्वार

सभी लॉक-अप/हाजत

सभी गलियारे

लॉबी एवं रिसेप्शन क्षेत्र

सभी बरामदे एवं आउट-हाउस

निरीक्षक (इंस्पेक्टर) कक्ष

उपनिरीक्षक (अब इंस्पेक्टर) कक्ष

लॉक-अप/हाजत के बाहर का क्षेत्र

थाना हॉल

थाना परिसर के मुख्य भाग के सामने का क्षेत्र

शौचालयों के बाहर का क्षेत्र (अंदर नहीं)

ड्यूटी ऑफिसर कक्ष

थाना भवन का पिछला हिस्सा तथा अन्य आवश्यक स्थान

दोबारा क्यों भेजा गया पत्र

जैप आईटी के पत्र में यह बताया गया है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा 8 दिसंबर 2025 को सभी जिलों को इस संबंध में पत्र जारी कर जानकारी मांगी गई थी. उस दौरान जिलों से आए रिपोर्टों को पुलिस मुख्यालय के द्वारा एकत्रित कर जैप आईटी को भेजा गया था. अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप एक बार फिर सभी थानों में कैमरों की उपलब्धता, संख्या और आवश्यकता का सत्यापन कर अद्यतन सूची भेजने को कहा गया है. अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार, थानों में कैमरे लगे हुए होंगे तो उसमें अन्य प्रक्रिया के तहत बदलाव करने की जरूरत होगी तो उसे किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है मानक, उसी के अनुसार लगेंगे कैमरे