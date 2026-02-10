ETV Bharat / state

नीली झील बनेगी दिल्ली की पहली रामसर साइट! राजधानी को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय पहचान

नई दिल्ली: दिल्ली की मशहूर नीली झील अब राजधानी की पहली रामसर साइट बनने जा रही है. यह बात न सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से अहम है, बल्कि दिल्ली की पहचान को भी एक नई दिशा देने वाली है. नीली झील, जो दक्षिणी दिल्ली के असोला-भट्टी: वाइल्डलाइफ सेंचुरी में स्थित है, अब सिर्फ एक खूबसूरत झील नहीं रहेगी, बल्कि इसे वैश्विक पर्यावरणीय धरोहर के रूप में देखा जाएगा.

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक, नीली झील को रामसर साइट घोषित करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार के स्तर पर अंतिम चरण में है. भारत में अब तक 98 रामसर साइट्स घोषित की जा चुकी हैं और इसमें 11 नई साइट्स को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है. इन्हीं में से एक नाम दिल्ली की नीली झील का भी है.

नीली झील के रामसर साइट बनने से दिल्ली को मिलेगी नई पहचान (ETV Bharat)

अब सवाल ये है कि आखिर रामसर साइट होती क्या है. दरअसल, रामसर साइट उन झीलों, तालाबों या आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) को कहा जाता है, जिन्हें तर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित किया जाता है. इसकी शुरुआत 1971 में ईरान के रामसर शहर से हुई थी और भारत साल 1982 में इस समझौते का हिस्सा बना. किसी भी जगह को रामसर साइट का दर्जा तभी मिलता है जब वहां जैव विविधता होने के साथ पक्षियों की बड़ी संख्या हो और पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाती हो.

तापमान और पर्यावरण संतुलन: विशेषज्ञों के अनुसार, यहां हर साल 20 हजार से ज्यादा पक्षी आते हैं, जिनमें कई प्रवासी पक्षी प्रजातियां भी शामिल हैं. यह झील न सिर्फ पक्षियों के लिए सुरक्षित ठिकाना है, बल्कि आसपास के पूरे इलाके के पानी, तापमान और पर्यावरण संतुलन को भी बनाए रखती है. यही वजह है कि नीली झील को रामसर साइट घोषित करने की सिफारिश की गई है.