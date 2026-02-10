ETV Bharat / state

नीली झील बनेगी दिल्ली की पहली रामसर साइट! राजधानी को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय पहचान

नीली झील में हर साल 20 हजार से ज्यादा पक्षी आते हैं. साथ ही यह पानी, तापमान और पर्यावरण संतुलन को भी बनाए रखती है.

दिल्ली नीली झील
दिल्ली नीली झील (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 10, 2026 at 7:12 PM IST

|

Updated : February 10, 2026 at 7:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की मशहूर नीली झील अब राजधानी की पहली रामसर साइट बनने जा रही है. यह बात न सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से अहम है, बल्कि दिल्ली की पहचान को भी एक नई दिशा देने वाली है. नीली झील, जो दक्षिणी दिल्ली के असोला-भट्टी: वाइल्डलाइफ सेंचुरी में स्थित है, अब सिर्फ एक खूबसूरत झील नहीं रहेगी, बल्कि इसे वैश्विक पर्यावरणीय धरोहर के रूप में देखा जाएगा.

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक, नीली झील को रामसर साइट घोषित करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार के स्तर पर अंतिम चरण में है. भारत में अब तक 98 रामसर साइट्स घोषित की जा चुकी हैं और इसमें 11 नई साइट्स को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है. इन्हीं में से एक नाम दिल्ली की नीली झील का भी है.

नीली झील के रामसर साइट बनने से दिल्ली को मिलेगी नई पहचान (ETV Bharat)

अब सवाल ये है कि आखिर रामसर साइट होती क्या है. दरअसल, रामसर साइट उन झीलों, तालाबों या आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) को कहा जाता है, जिन्हें तर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित किया जाता है. इसकी शुरुआत 1971 में ईरान के रामसर शहर से हुई थी और भारत साल 1982 में इस समझौते का हिस्सा बना. किसी भी जगह को रामसर साइट का दर्जा तभी मिलता है जब वहां जैव विविधता होने के साथ पक्षियों की बड़ी संख्या हो और पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाती हो.

तापमान और पर्यावरण संतुलन: विशेषज्ञों के अनुसार, यहां हर साल 20 हजार से ज्यादा पक्षी आते हैं, जिनमें कई प्रवासी पक्षी प्रजातियां भी शामिल हैं. यह झील न सिर्फ पक्षियों के लिए सुरक्षित ठिकाना है, बल्कि आसपास के पूरे इलाके के पानी, तापमान और पर्यावरण संतुलन को भी बनाए रखती है. यही वजह है कि नीली झील को रामसर साइट घोषित करने की सिफारिश की गई है.

अवैध कब्जों पर होगी सख्त कार्रवाई: नीली झील को खास बनाने के लिए यहां आर्टिफिशियल झरने भी विकसित किए गए हैं. करीब 100 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी, झील की खूबसूरती को और बढ़ा देता है. पर्यटकों के लिए सेफ व्यू पॉइंट इको-फ्रेंडली रास्ते और स्वच्छता को लेकर सुविधाएं भी विकसित की गई हैं, ताकि प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना लोग यहां सुंदर नजारे का आनंद ले सकें. अगर नीली झील रामसर साइट बनती है तो अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई होगी. साथ ही इसपर केंद्र और राज्य सरकार की सीधी निगरानी रहेगी यानी मतलब साफ है, यह झील केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि संरक्षण की जिम्मेदारी बन जाएगी.

5.16 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला: नीली झील को रामसर साइट घोषित करने की प्रक्रिया को लेकर दिल्ली सरकार का कहना है कि यह फैसला राजधानी के पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अहम कदम साबित होगा. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि असोला-भाटी वाइल्डलाइफ सेंचुरी में स्थित करीब 5.16 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली नीली झील को रामसर साइट घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है. केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस पर काम किया जा रहा है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. नीली झील को संरक्षित रामसर साइट के रूप में विकसित करने से यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय पहचान प्राप्त करेगा.

यह भी पढ़ें-

प्रदूषण पर चोट, हरियाली पर जोर: मिरांडा हाउस का वेस्ट मैनेजमेंट दे रहा समाज को नई प्रेरणा

फिर पटरी पर लौटी अंग्रेजों के जमाने की टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की बड़ी पहल

Last Updated : February 10, 2026 at 7:27 PM IST

TAGGED:

ASOLA BHATI WILDLIFE SANCTUARY
दिल्ली नीली झील रामसर का नजारा
DELHI NEELI JHEEL
RAMSAR SIGHT
DELHI NEELI JHEEL RAMSAR SIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.