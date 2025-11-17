कल बंद होंगे द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर धाम के कपाट, अब यहां देंगे दर्शन
द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट मंगलवार यानी 18 नवंबर को बंद होंगे. 21 नवंबर को डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी.
रुद्रप्रयाग: द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर (मदमहेश्वर) धाम के कपाट मंगलवार 18 नवंबर को विधि विधान से बंद होंगे. कपाट बंद होने के बाद डोली अपने प्रथम रात्रि प्रवास के लिए सीमांत गांव गौंडार पहुंचेगी. 21 नवंबर को भगवान मद्महेश्वर की डोली अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचेगी.
हिमालय में बसे पंच केदारों में द्वितीय केदार के रूप में पूजे जाने वाले द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट शीतकाल के 6 माह के लिए 18 नवंबर को बंद होंगे. कपाट बंद होने के बाद भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली हजारों भक्तों की जयकारों के साथ अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी.
मंगलवार को डोली अपना पहला रात्रि प्रवास यात्रा के मुख्य पड़ाव गौंडार में करेंगी. बुधवार को डोली द्वितीय रात्रि प्रवास रांसी में करेंगी. 20 नवंबर गुरुवार को डोली विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीष देते हुए तृतीय रात्रि प्रवास के लिए गिरिया पहुंचेंगी. 21 नवंबर को डोली सुबह गिरिया से अपने शीतकलीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचेंगी.
वहीं, भगवान मद्महेश्वर की डोली के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होते ही यहां पर शीतकालीन पूजा-अर्चना शुरू हो जाएगी. साथ ही मद्महेश्वर भगवान के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजने पर पंच केदारों की पूजा यहां शुरू हो जाएगी. फिर भक्त ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचकर एक साथ पंच केदारों के दर्शनों का लाभ ले सकते हैं.
20 से शुरू होगा ऐतिहासिक मद्महेश्वर मेला: रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर की डोली के शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर आगमन पर ऊखीमठ में लगने वाले तीन दिवसीय मद्महेश्वर मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. 20 नवंबर से मेले की शुरूआत होगी और यह मेला 22 नवंबर तक चलेगा.
बता दें कि मद्महेश्वर मेला पौराणिक काल से ही ऐतिहासिक रहा है. डोली के धाम से लौटने और हजारों भक्तों के पहुंचने के कारण यह मेला लगाया जाता है. भगवान मद्महेश्वर के साथ ही मेले से भी हजारों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है. यही कारण है कि इस मेले को मद्महेश्वर मेला नाम दिया गया है.
न्याय के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं मद्महेश्वर: द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर को केदारघाटी समेत मनसूना और तुंगनाथ घाटी के लोग न्याय के देवता के रूप में भी पूजते हैं. भले ही धाम में भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा होती है, लेकिन स्थानीय लोग न्याय के देवता के रूप में भी भगवान मद्महेश्वर की पूजा-अर्चना करते हैं. शीतकालीन गद्दीस्थल से धाम रवाना करने और धाम से डोली के शीतकालीन गद्दीस्थल पहुंचने पर भक्तों का हुजुम उमड़ पड़ता है.
