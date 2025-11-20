ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 25 नवंबर को तय होगा हॉफ का नाम, शासन ने जारी की तारीख

देहरादून: प्रदेश में वन विभाग के नए मुखिया पर 25 नवंबर को अंतिम मोहर लगा दी जाएगी. शासन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 25 नवंबर को हॉफ पद के लिए डीपीसी होना तय किया गया है, जिसमें अब समीर सिन्हा के बाद कौन विभाग को हेड करेगा ये तय होगा.

उत्तराखंड वन विभाग में नए प्रमुख वन संरक्षक हॉफ की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है. शासन ने 25 नवंबर की तारीख को तय करते हुए इसी दिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक बुला ली है. इसी बैठक में यह अंतिम निर्णय हो जाएगा कि समीर सिन्हा के बाद वन विभाग की कमान किस अधिकारी को सौंपी जाएगी.

फिलहाल हॉफ का दायित्व संभाल रहे समीर सिन्हा 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. उन्होंने यह जिम्मेदारी इसी वर्ष जून में संभाली थी, जब तत्कालीन हॉफ धनंजय मोहन ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी. ऐसे में वन विभाग के शीर्ष पद पर नए अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य हो गई है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने 29 सितंबर को केंद्र को पत्र लिखकर डीपीसी की सहमति मांगी थी.

उधर केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही 30 नवंबर को रिक्त होने वाले पद पर डीपीसी की अनुमति दे दी है. साथ ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डीपीसी के लिए उत्तर प्रदेश के पीसीसीएफ सुनील चौधरी को नामित भी किया है. उनके शामिल होने से प्रक्रिया पूरी तरह औपचारिक रूप से आगे बढ़ सकेगी.