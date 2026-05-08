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6 महीने बाद कांग्रेस में जिला कार्यकारिणी की घोषणा का दौर शुरू, चार जिलों की कार्यकारिणी घोषित

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जयपुर ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : संगठन से सृजन के जरिए चुनकर आए 50 जिलाध्यक्षों की कार्यकारिणी घोषित करने का दौर अब शुरू हो गया है. गुरुवार रात 50 में से चार जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिन जिलों की कार्यकारिणी घोषित हुई है उनमें सलूंबर, जोधपुर, डूंगरपुर और बारां जिले की कार्यकारिणी घोषित की गई है. जिलों की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन महासचिव, प्रवक्ता सोशल मीडिया प्रभारी और सचिवों की नियुक्ति की गई है. कार्यकारिणी में सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहना है कि जिलों की कार्यकारिणी में सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को अपनाया गया. एससी -एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिला और युवाओं को कार्यकारिणी में मौका दिया गया है. उन्होंने बताया कि उदयपुर डिक्लेरेशन में जो वादे किए गए थे उसके मुताबिक ओबीसी, एससी, एसटी और महिला और माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व दिया गया है जिससे कि सभी समाजों का कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व हो सके.