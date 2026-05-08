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6 महीने बाद कांग्रेस में जिला कार्यकारिणी की घोषणा का दौर शुरू, चार जिलों की कार्यकारिणी घोषित

जोधपुर, सलूंबर, डूंगरपुर और बारां जिले के कार्यकारिणी हुई घोषित.

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जयपुर
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जयपुर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 7:14 AM IST

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जयपुर : संगठन से सृजन के जरिए चुनकर आए 50 जिलाध्यक्षों की कार्यकारिणी घोषित करने का दौर अब शुरू हो गया है. गुरुवार रात 50 में से चार जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिन जिलों की कार्यकारिणी घोषित हुई है उनमें सलूंबर, जोधपुर, डूंगरपुर और बारां जिले की कार्यकारिणी घोषित की गई है. जिलों की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन महासचिव, प्रवक्ता सोशल मीडिया प्रभारी और सचिवों की नियुक्ति की गई है.

कार्यकारिणी में सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहना है कि जिलों की कार्यकारिणी में सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को अपनाया गया. एससी -एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिला और युवाओं को कार्यकारिणी में मौका दिया गया है. उन्होंने बताया कि उदयपुर डिक्लेरेशन में जो वादे किए गए थे उसके मुताबिक ओबीसी, एससी, एसटी और महिला और माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व दिया गया है जिससे कि सभी समाजों का कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व हो सके.

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छोटे जिलों में 31 और बड़े जिलों में 51 की कार्यकारिणी : पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि छोटे जिलों में 31 और बड़े जिलों में 51 की कार्यकारिणी रहेगी. उन्होंने कहा कि इसे लेकर पार्टी हाईकमान की ओर से पहले ही आदेश दिए गए थे, जिसकी पालन की जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर कार्यकारणी में विस्तार की बात की जाएगी तो उसके लिए पार्टी हाई कमान से विशेष अनुमति लेनी होगी जो निर्देश आलाकमान देंगे उसी के मुताबिक कार्यकारिणी का विस्तार किया जा सकता है.

5 महीने से भंग थी तमाम कार्यकारिणी : दरअसल राजस्थान में कांग्रेस के जिलों की कार्यकारिणी पिछले 5 महीना से भंग चल रही थी क्योंकि अक्टूबर माह में कांग्रेस हाईकमान की ओर से संगठन सृजन अभियान राजस्थान में शुरू किया गया था, जिसके तहत तमाम जिलों की कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी. दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी के जरिए नवंबर माह में जिलाध्यक्षों का चयन किया था और उसके बाद ही लगातार जिलों में कार्यकारिणी गठन की कवायद चल रही थी. तमाम जिलाध्यक्षों ने अपने कार्यकारिणी तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को भेज दी है.

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