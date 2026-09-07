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रामगढ़ कोर्ट का बड़ा फैसलाः मुआवजा नहीं चुकाया इंश्योरेंस कंपनी का कार्यालय अटैच

रामगढ़ में कोर्ट के आदेश पर इंश्योरेंस कंपनी की संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई ( Etv Bharat )

रामगढ़ में कोर्ट के आदेश पर इंश्योरेंस कंपनी की संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई (ETV Bharat)

वर्ष 2023 में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे से जुड़ा ये मामला है, जिसमें चंद्रदेव तुरी नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी. पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता प्रेम रंजन के माध्यम से मुआवजा के लिए क्लेम केस संख्या 17/2023 दायर किया गया. लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने 17 अप्रैल 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को भुगतान करने का आदेश दिया था.

रामगढ़ सिविल कोर्ट ने कंपनी की रामगढ़ शाखा की चल संपत्तियों की अटैच का वारंट जारी कर दिया है. ये मामला सुगिया देवी एवं अन्य बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का है, जो कि Execution Case No. 04 of 2026 के तहत दर्ज है. रामगढ़ के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने 22 अगस्त 2026 को यह सख्त वारंट जारी किया.

प्रथम सत्र न्यायाधीश, रामगढ़ की अदालत से जारी आदेश के तहत न्यायालय के कर्मचारी और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्यालय में मौजूद संपत्तियों को चिह्नित कर अटैचमेंट की प्रक्रिया शुरू की. अचानक हुई इस कार्रवाई से कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति देखी गई.

रामगढ़ः जिला में मेन रोड स्थित न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कार्यालय में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब न्यायालय के आदेश पर कार्यालय की संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

अधिवक्ता प्रेम रंजन ने बताया कि एक्जीक्यूशन केस संख्या 4/2026 में माननीय सत्र न्यायाधीश प्रथम रामगढ़ के न्यायालय से न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ऑफिस जो रामगढ़ मेन टाउन में है, उसका मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर है और उसी को लेकर कोर्ट के सारे स्टाफ लोग यहां आए हुए हैं और अभी अटैचमेंट की प्रक्रिया चल रही है.

चंद्रदेव तुरी का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु वर्ष 2023 में हो गया था उसी को लेकर क्लेम केस फाइल किया गया था. Motor Accident Claim Case No. 15 of 2023 में 17 अप्रैल 2026 को पारित अवार्ड के तहत डिक्री होल्डर को एक करोड़ एक लाख सैंतीस हजार छह सौ उनचास रुपये चौबीस पैसे का मुआवजा दिया जाना था. साथ ही 3 मार्च 2023 से 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देने का आदेश था, उसके बाद से आज लगभग चार महीना हो गया इनके द्वारा पैसा नहीं दिया गया.

रामगढ़ में कोर्ट के आदेश पर इंश्योरेंस कंपनी की संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई (ETV Bharat)

इनके अधिवक्ता के द्वारा, यानी मेरे द्वारा एक्जीक्यूशन केस संख्या 4/2026 दाखिल किया था इसी एक्जीक्यूशन केस की सुनवाई में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की चल संपत्ति को अटैच करने का आदेश जारी किया. इसी आदेश के आलोक में आज सोमवार को न्यायालय के कर्मचारी कंपनी के रामगढ़ स्थित कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया.

कोर्ट ने बैलिफ को 3 सितंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का सख्त निर्देश दिया है. इस कार्रवाई में नाजिर मनोज सिंह, प्रोसेस सर्वर मुकेश कुमार और जगदेव महतो की भूमिका तय की गई है, जबकि डिक्री होल्डर की तरफ से अधिवक्ता प्रेम रंजन है.

इस कार्रवाई में दस कंप्यूटर, दस एयर कंडीशनर, दस स्टील टेबल, पचास स्टील कुर्सियां, बीस स्टील अलमारी, दस लकड़ी की टेबल, पचास लकड़ी की कुर्सियां, पचास सीलिंग फैन, साथ ही ऑफिस की गाड़ी और बाकी सारा सामान भी इस कार्रवाई की जद में है.

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