झारखंड के विश्वविद्यालयों में 2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसरों की वेतन वृद्धि की प्रक्रिया शुरू, शिक्षकों से मांगी गई विस्तृत सेवा जानकारी
झारखंड में 2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए खुशखबरी है.
रांची: रांची विश्वविद्यालय समेत झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत 2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसरों के वेतन वृद्धि को लेकर सकारात्मक खबर सामने आई है. लंबे समय से लंबित इस मामले में अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए संबंधित शिक्षकों से उनकी विस्तृत सेवा जानकारी मांगी है.
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 2008 बैच के सभी असिस्टेंट प्रोफेसरों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में अपनी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं. इसके लिए 16 मार्च तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तय की गई है. जानकारी के अनुसार शिक्षकों से प्राप्त आवेदन और दस्तावेजों को संकलित कर झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को भेजा जाएगा. आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद ही इन शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा.
लंबे समय से वेतन वृद्धि का शिक्षकों को इंतजार
राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में 2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं, जो लंबे समय से वेतन विसंगति और वेतन वृद्धि को लेकर निर्णय का इंतजार कर रहे थे. इस संबंध में कई बार शिक्षक संगठनों ने भी आवाज उठाई थी. अब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जानकारी मांगे जाने के बाद शिक्षकों को उम्मीद जगी है कि उनकी लंबित मांगों पर जल्द निर्णय हो सकता है.
शिक्षकों में एक बार फिर जगी उम्मीद
शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह प्रक्रिया काफी पहले पूरी हो जानी चाहिए थी. यदि समय पर आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती तो शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ पहले ही मिल सकता था. फिर भी अब इस दिशा में पहल होने से शिक्षकों में उम्मीद जगी है.
इस संबंध में फुटाज झारखंड के महासचिव डॉ. राजकुमार ने कहा, “2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसरों का मामला काफी समय से लंबित था. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब जानकारी मांगी गई है. यह सकारात्मक कदम है. उम्मीद है कि सभी विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द शिक्षकों से आवेदन लेकर उसे जेपीएससी को भेजेगा, ताकि शिक्षकों को उनका वैधानिक लाभ मिल सके.”
उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाती है तो राज्य के सैकड़ों शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल पाएगा. फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 16 मार्च तक आवेदन जमा कराने की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई जेपीएससी के स्तर पर की जाएगी.
नीड-बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसरों को लौटना होगा मूल संस्थान, रांची विश्वविद्यालय ने रद्द किया तबादला