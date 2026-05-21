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दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू, CM रेखा गुप्ता ने दी जानकारी

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पुराने राशन कार्डों की ऑडिट में सात लाख से ज्यादा राशन कार्ड अपात्र होने की वजह से, लोगों की मौत होने से और लोगों के क्राइटेरिया से बाहर होने के कारण कट गए हैं. इसलिए अब उनकी जगह नए राशन कार्ड बनेंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब ढाई लाख रुपये की सालाना इनकम वाले लोग राशन कार्ड बनवा सकेंगे. अभी तक यह लिमिट सवा लाख रुपये थी.

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को सचिवालय में प्रेस वार्ता कर नए राशन कार्ड बनाने की घोषणा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सात लाख 72 हजार लोगों के नए राशन कार्ड बनाने की डिजिटल प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "13 साल से दिल्ली की जनता को राशन कार्ड बनाने का मौका कभी नहीं मिला. वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे और अधिकारियों व नेताओं से गुहार लगाते रहे, फिर भी उनके राशन कार्ड कभी जारी नहीं किए गए. हालांकि, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उनके 'अंत्योदय' के विज़न के अनुरूप काम किया है. सत्ता में आने के बाद हमने जो पहला कदम उठाया, उनमें से एक था राशन व्यवस्था का एक व्यापक ऑडिट करवाना."

सीएम ने बताया कि अंत्योदय योजना के तहत कार्ड का ऑडिट होने से पुराने राशन कार्ड कटे हैं. पिछले कई सालों में 35 हजार से ज्यादा लोगों ने राशन नहीं लिए. 29,589 लोग मर गए, 23,394 डुप्लीकेट थे. दो जगह से राशन ले रहे थे. 77,1384 लोग अपात्र थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 मई से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू हैं. अब दिल्ली में डिजिटल राशन व्यवस्था बन गई है. अब कोटे धारक 100 ग्राम भी राशन कम नहीं दे पाएंगे.

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल 2026 को लागू कर दिया है. सरकार की गाइडलाइन को भी लागू कर दिया है. कोई भी जन सुविधा केंद्र से राशन कार्ड अप्लाई कर सकता है. सीएम ने बताया कि 3,72,542 लोगों के राशन कार्ड पेंडिंग पड़े थे. ये लोग अब नए नियमों के हिसाब से अपलाई कर सकेंगे. अब सेल्फ डिक्लेरेशन अनिवार्य किया है. राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड, पूरी परिवारिक आय और विवरण देना है. कैबिनेट जल्द मंजूरी देने जा रही है. जरूरतमंद लोगों तक सभी सुविधाएं पहुंचाएंगे.

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