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उत्तराखंड में जनगणना 2027 के पहले चरण की प्रक्रिया शुरू, मकानों की नंबरिंग और मैपिंग कर रहे प्रगणक

देहरादून: उत्तराखंड में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना का कार्य शुरू हो गया है. हालांकि, शुरुआती दौर में प्रगणक मकान की नंबरिंग और मैपिंग की कार्रवाई कर रहे हैं. हालांकि, कुछ प्रगणकों की ओर से मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना के तहत 33 सवालों के जवाब लेकर मोबाइल एप्लीकेशन पर फीड करना शुरू कर दिया है. 25 अप्रैल से मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना का कार्य तो शुरू हो गया है. लेकिन अभी कुछ प्रगणकों को किट उपलब्ध नहीं हो पाया है. ऐसे में बचे हुए प्रगणकों को किट उपलब्ध भी कराई जा रहे हैं.

राज्य में आज से भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का शुभारंभ हो गया है. इस महत्वपूर्ण कार्य के तहत राज्यभर में प्रगणक और पर्यवेक्षक घर-घर जाकर आंकड़े एकत्र करने में जुट गए हैं. इस चरण के तहत हर भवन एवं मकान का सूचीकरण करते हुए उनमें रह रहे परिवारों से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही. यह डेटा राज्य के समग्र विकास के योजनाओं के निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूती प्रदान करेगा.राज्य के तमाम जिलों और क्षेत्रों में जनगणना कार्य शुरू हो चुका है.

प्रगणक घर-घर जाकर कर रहे जनगणना कार्य (Photo-ETV Bharat)

अल्मोड़ा जिले के कंखोला (हवालबाग) क्षेत्र में सुपरवाइजर तारा दत्त भट्ट और प्रगणक भगवत सिंह बगड़वाल की ओर से जनगणना कार्य किया गया. इसी प्रकार लक्ष्मेश्वर वार्ड, नगर निगम अल्मोड़ा में प्रगणक दीपक सिंह ने भवन स्वामी विद्या कर्नाटक के यहां जनगणना का कार्य किया. रुद्रप्रयाग जिले के तहसील प्रतापनगर के सुदूरवर्ती गांव गोदड़ी में भी टीम की ओर से काम शुरू किया गया. तहसील खटीमा में भी प्रगणकों ने घर-घर जाकर भवन चिन्हांकन एवं गणना किया जा रहा है.