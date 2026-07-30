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दिवंगत सागर गुप्ता का पार्थिव शरीर कानपुर लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी; कंपनी को नोटिस

POI लखनऊ और भारतीय दूतावास मास्को को आवश्यक दस्तावेज भेजे गए हैं. जिलाधिकारी ने रेजिडेंट कमिश्नर को पत्र लिखा है.

दिवंगत सागर गुप्ता का पार्थिव शरीर कानपुर लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी.
दिवंगत सागर गुप्ता का पार्थिव शरीर कानपुर लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 6:51 AM IST

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कानपुर: काकादेव थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर निवासी सागर गुप्ता (चीफ आफिसर मर्चेंट नेवी) का काम के दौरान निधन होने की सूचना परिवार को मिली है. दिवंगत सागर के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है. जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित समिति की कार्रवाई के क्रम में प्रोटेक्टर ऑफ इमीग्रेंट्स (POI) लखनऊ से समन्वय स्थापित कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं.

वहीं, श्रम विभाग ने नियोक्ता कंपनी को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 10 के तहत नोटिस जारी किया है. साथ ही जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने रेजिडेंट कमिश्नर उत्तर प्रदेश नई दिल्ली को पत्र भेजकर प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है.

कानपुर जिलाधिकारी और एसएसपी पीड़ित परिवार के साथ. (Video Credit: ETV Bharat)

अपर श्रम आयुक्त शमीम अख्तर ने बताया डीएम के निर्देश के क्रम में श्रम विभाग द्वारा प्रकरण में जरूरी कार्रवाई की जा रही है. श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार मौर्य ने प्रोटेक्टर ऑफ इमीग्रेंट्स (POI) लखनऊ कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी है. पीओई के परामर्श के अनुसार परिजनों के आवेदन के आधार पर पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कराई गई हैं.

पीओई के निर्धारित प्रारूप पर परिजनों की ओर से जानकारी प्राप्त करके उसे पीओई लखनऊ और भारतीय दूतावास, मास्को (रूस) को ई-मेल के माध्यम से भेज दिया गया, ताकि पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाया जा सके.

श्रम विभाग ने नियोक्ता कंपनी मेसर्स एवन नैविंग आर्ज मरीन्स प्राइवेट लिमिटेड को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 10 के तहत नोटिस भेजा है. उन्होंने बताया संबंधित विभागों और एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है.

डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने रेजिडेंट कमिश्नर उत्तर प्रदेश नई दिल्ली को पत्र प्रेषित कर स्वर्गीय सागर गुप्ता के पार्थिव शरीर के जल्द स्वदेश वापसी, नियोक्ता एवं भर्ती एजेंसी के संबंध में अपने स्तर से ठोस कवायद की है.

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन लगातार परिजनों के संपर्क में है. उनकी हरसंभव मदद की जा रही है. मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला है. उन्होंने परिजनों से मिलकर आवश्यक मदद और कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं. प्रशासन हरसंभव सहायता कर रहा है.

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