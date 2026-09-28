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हिमाचल समेत 3 राज्यों में बन रहे इस फोरलेन के निर्माण को मिलेगी रफ्तार, NHAI संभालेगी कमान

सिरमौर में 51 किमी लंबे कालाअंब-पांवटा साहिब फोरलेन निर्माण के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस और दस्तावेज पूरे. MoRTH और NHAI को सौंपी जाएगी रिपोर्ट.

कालाअंब-पांवटा साहिब मार्ग अंबाला-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग-07 का अहम हिस्सा
कालाअंब-पांवटा साहिब मार्ग अंबाला-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग-07 का अहम हिस्सा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 2:00 PM IST

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सिरमौर: जिला सिरमौर के लिए महत्वपूर्ण कालाअंब-पांवटा साहिब फोरलेन परियोजना अब निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने लगी है. कालाअंब से पांवटा साहिब के बाताचौक तक करीब 51 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग-07 को फोरलेन में तबदील करने की प्रक्रिया में राष्ट्रीय राजमार्ग नाहन मंडल ने अपना काम पूरा कर लिया है. सड़क से संबंधित आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के साथ फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है. अब इस सड़क को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

केंद्र सरकार के मोर्थ ने 31 जुलाई 2026 को हिमाचल प्रदेश के पांच राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन निर्माण के लिए भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया था. इसमें कालाअंब से पांवटा साहिब के बाताचौक तक का 51 किलोमीटर हिस्सा भी शामिल है. राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद अब परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केंद्रीय स्तर पर आगे बढ़ेगी. राष्ट्रीय राजमार्ग नाहन मंडल की ओर से इस संबंध में मोर्थ और एनएचएआई के अधिकारियों को हाल ही में ईमेल के माध्यम से सड़क से संबंधित आवश्यक जानकारी भेजी गई है. सड़क के हस्तांतरण और आगामी प्रक्रिया के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार के निर्देशों का इंतजार है. इसके बाद एनएचएआई की ओर से फोरलेन निर्माण के लिए टैंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

अंबाला से देहरादून तक फोरलेन, बीच का 51 किमी हिस्सा बाकी

कालाअंब-पांवटा साहिब मार्ग अंबाला-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग-07 का अहम हिस्सा है. इस मार्ग का हरियाणा में अम्बाला से हिमाचल सीमा कालाअंब तक फोरलेन निर्माण गत वर्ष पूरा हो चुका है. वहीं उत्तराखंड में देहरादून से पांवटा साहिब के बातापुल तक फोरलेन का निर्माण भी करीब तीन माह पहले पूरा हो चुका है. ऐसे में अंबाला से देहरादून के बीच हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाला कालाअंब से पांवटा साहिब तक का करीब 51 किलोमीटर हिस्सा ही फोरलेन में बदला जाना बाकी है. इस हिस्से के निर्माण के बाद दोनों राज्यों में पहले से तैयार फोरलेन नेटवर्क के साथ हिमाचल का यह हिस्सा भी जुड़ जाएगा.

दस्तावेज तैयार, मोर्थ-एनएचएआई को भेजी जानकारी : खंडूजा

राष्ट्रीय राजमार्ग नाहन मंडल के अधिशासी अभियंता राकेश खंडूजा ने बताया कि 'कालाअंब से बाताचौक तक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार किए जा चुके है. इस संबंध में मोर्थ और एनएचएआई को ईमेल के माध्यम से आवश्यक जानकारी भेजी जा चुकी है. केंद्र और प्रदेश सरकार के आगामी निर्देश प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी.'

2008 में मिला था राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा

कालाअंब-पांवटा साहिब सड़क को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिला था. इसके बाद इस मार्ग पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता गया. चंडीगढ़ और देहरादून की ओर आने-जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण वर्ष 2015 तक सड़क पर यातायात का दबाव काफी बढ़ चुका था. इसी बढ़ते यातायात को देखते हुए वर्ष 2020-21 में इस सड़क को फोरलेन बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी. पिछले करीब पांच वर्षों से परियोजना को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया चलती रही. अब केंद्र सरकार की ओर से राजपत्र में अधिसूचना जारी होने और संबंधित विभाग की ओर से दस्तावेज तैयार किए जाने के बाद परियोजना अगले चरण में पहुंच गई है.

फोरलेन से बढ़ेगी मार्ग की क्षमता

कालाअंब-पांवटा साहिब मार्ग सिरमौर के लिए परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. यह मार्ग हिमाचल को हरियाणा और उत्तराखंड से जोड़ता है. इस पर औद्योगिक, व्यावसायिक और यात्री वाहनों की लगातार आवाजाही रहती है. फोरलेन बनने के बाद इस मार्ग की यातायात क्षमता बढ़ने के साथ अंबाला-देहरादून कॉरिडोर का हिमाचली हिस्सा भी आधुनिक सड़क नेटवर्क से जुड़ जाएगा.

2027 से पहले काम शुरू होने की उम्मीद

राजपत्र में अधिसूचना के बाद अब सड़क को मोर्थ और एनएचएआई के अधीन लेने की प्रक्रिया पूरी होनी है. इसके बाद टैंडर प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष 2027 से पहले फोरलेन निर्माण का काम शुरू हो सकता है. हालांकि निर्माण शुरू होने की अंतिम समयसीमा आगामी विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.

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