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हिमाचल समेत 3 राज्यों में बन रहे इस फोरलेन के निर्माण को मिलेगी रफ्तार, NHAI संभालेगी कमान

कालाअंब-पांवटा साहिब मार्ग अंबाला-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग-07 का अहम हिस्सा ( ETV Bharat )

सिरमौर: जिला सिरमौर के लिए महत्वपूर्ण कालाअंब-पांवटा साहिब फोरलेन परियोजना अब निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने लगी है. कालाअंब से पांवटा साहिब के बाताचौक तक करीब 51 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग-07 को फोरलेन में तबदील करने की प्रक्रिया में राष्ट्रीय राजमार्ग नाहन मंडल ने अपना काम पूरा कर लिया है. सड़क से संबंधित आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के साथ फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है. अब इस सड़क को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

केंद्र सरकार के मोर्थ ने 31 जुलाई 2026 को हिमाचल प्रदेश के पांच राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन निर्माण के लिए भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया था. इसमें कालाअंब से पांवटा साहिब के बाताचौक तक का 51 किलोमीटर हिस्सा भी शामिल है. राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद अब परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केंद्रीय स्तर पर आगे बढ़ेगी. राष्ट्रीय राजमार्ग नाहन मंडल की ओर से इस संबंध में मोर्थ और एनएचएआई के अधिकारियों को हाल ही में ईमेल के माध्यम से सड़क से संबंधित आवश्यक जानकारी भेजी गई है. सड़क के हस्तांतरण और आगामी प्रक्रिया के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार के निर्देशों का इंतजार है. इसके बाद एनएचएआई की ओर से फोरलेन निर्माण के लिए टैंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अंबाला से देहरादून तक फोरलेन, बीच का 51 किमी हिस्सा बाकी कालाअंब-पांवटा साहिब मार्ग अंबाला-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग-07 का अहम हिस्सा है. इस मार्ग का हरियाणा में अम्बाला से हिमाचल सीमा कालाअंब तक फोरलेन निर्माण गत वर्ष पूरा हो चुका है. वहीं उत्तराखंड में देहरादून से पांवटा साहिब के बातापुल तक फोरलेन का निर्माण भी करीब तीन माह पहले पूरा हो चुका है. ऐसे में अंबाला से देहरादून के बीच हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाला कालाअंब से पांवटा साहिब तक का करीब 51 किलोमीटर हिस्सा ही फोरलेन में बदला जाना बाकी है. इस हिस्से के निर्माण के बाद दोनों राज्यों में पहले से तैयार फोरलेन नेटवर्क के साथ हिमाचल का यह हिस्सा भी जुड़ जाएगा. दस्तावेज तैयार, मोर्थ-एनएचएआई को भेजी जानकारी : खंडूजा राष्ट्रीय राजमार्ग नाहन मंडल के अधिशासी अभियंता राकेश खंडूजा ने बताया कि 'कालाअंब से बाताचौक तक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार किए जा चुके है. इस संबंध में मोर्थ और एनएचएआई को ईमेल के माध्यम से आवश्यक जानकारी भेजी जा चुकी है. केंद्र और प्रदेश सरकार के आगामी निर्देश प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी.' 2008 में मिला था राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा