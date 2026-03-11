ETV Bharat / state

बजट सत्र में पहली बार बाधित हुआ सदन, देश के मान सम्मान पर हुई बहस, कथन पर अड़े रहे संसदीय कार्य मंत्री, बोले, पीएम ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र 2026 में पहली बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई.

BUDGET SESSION OF JHARKHAND
स्पीकर रबींद्रनाथ महतो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 11, 2026 at 4:31 PM IST

|

Updated : March 11, 2026 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्टः राजेश कुमार सिंह

रांचीः 18 फरवरी से शुरू बजट सत्र की कार्यवाही पहली बार बुधवार को बाधित हुई. ध्यानाकर्षण के ठीक पहले संसदीय कार्यमंत्री के एक कथन को प्रोसिडिंग से हटाने की मांग पर सदन में फिर हंगामा हुआ. इसकी वजह से सभा की कार्यवाही 12.50 बजे तक पहली बार स्थगित करनी पड़ी. मामला देश और सेना के सम्मान से जुड़ा था.

देश और सेना के मान सम्मान को पहुंची ठेसः नवीन जायसवाल

भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने व्यवस्था के तहत आसन से आग्रह किया कि संसदीय कार्यमंत्री ने सदन में एक ऐसा बयान दिया है, जिससे भारत के मान सम्मान को ठेस पहुंचा है. सेना के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है. उन्होंने कहा कि ईरान के युद्धपोत को भारतीय समुद्री क्षेत्र में नहीं बल्कि श्रीलंका के क्षेत्र में अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया था. इसलिए संसदीय कार्यमंत्री के कथन को प्रोसिडिंग से हटाना चाहिए. लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी के लोग देश और सेना को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं. उनकी बातें तथ्यहीन हैं.

सदन में बात रखते विधायक नवीन जायसवाल और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)
अपनी बात पर अड़े रहे संसदीय कार्य मंत्री

इसपर संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सख्ती के साथ जवाब दिया. उन्होंने कहा कि किस भारत के मान सम्मान की बात कर रहे हैं. आपने तो अमेरिका के सामने भारत का मान सम्मान बेच दिया है. उन्होंने आसन से आग्रह किया कि उनके कथन को किसी भी हाल में प्रोसिडिंग से नहीं हटाना चाहिए. संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तो ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं और ये लोग भारत के मान सम्मान की बात कर रहे हैं.

इसकी वजह से मामला एक बार फिर गरमा गया. विपक्षी विधायक हंगामा करने लगे. स्पीकर ने सदन को ऑर्डर में लाने की कोशिश की. लेकिन बढ़ते हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सभा की कार्यवाही 12.50 बजे तक स्थगित कर दी. इस वजह से ध्यानाकर्षण की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई.

ये भी पढ़ेंः

विधानसभा परिसर में लगे जय श्रीराम के नारे, इरफान अंसारी ने बताया विपक्ष की नौटंकी, कहा- सिलेंडर-महंगाई पर करें बात

JTET नहीं होने से नाराज हुई भाजपा विधायक पूर्णिमा दास, सदन में सरकार के जवाब की खोली पोल

अल्पसंख्यक विद्यालयों के छात्रों को मिलेगी पोशाक, छात्रवृत्ति! हक में फैसला लेने की होगी कोशिश, सरकार का सदन में जवाब

Last Updated : March 11, 2026 at 8:10 PM IST

TAGGED:

JHARKHAND LEGISLATIVE ASSEMBLY
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र
सदन की कार्यवाही बाधित
PROCEEDINGS OF HOUSE
BUDGET SESSION OF JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.