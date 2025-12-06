ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस रिपोर्ट पर नहीं चल सकती BUDS एक्ट के केस की कार्यवाही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम (BUDS Act) के केस की कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट पर नहीं चलायी जा सकती है.

December 6, 2025

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर जिला जज/विशेष जज बीयूडीएस एक्ट (अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध एक्ट 2019) ललितपुर के समक्ष राजेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ राजू व अन्य के खिलाफ चल रही आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित सभी से छह सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति वीके सिंह ने विशाल खुराना की याचिका पर अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा को सुनकर दिया है.

पुलिस ने बिना कानूनी अधिकार विवेचना की: एडवोकेट एके ओझा का कहना है कि झूठा केस किया गया है. पुलिस को विशेष कानून के अपराध की विवेचना कर चार्जशीट दाखिल करने का अधिकार नहीं है. बीयूडीएस एक्ट की धारा 29 व 30 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस मामले में सक्षम प्राधिकारी कार्यवाही कर सकता है. मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए था लेकिन ललितपुर कोतवाली पुलिस ने बिना कानूनी अधिकार के विवेचना कर चार्जशीट दाखिल कर दी.

पुलिस रिपोर्ट पर केस कार्यवाही नहीं चल सकती: अदालत ने संज्ञान लेकर कर सम्मन जारी किया है. ऐसे में पूरी कार्यवाही अवैध होने के कारण रद्द की जानी चाहिए. एक्ट की धारा 27 में साफ लिखा है कि इस विशेष कानून के तहत पुलिस रिपोर्ट पर केस कार्यवाही नहीं चल सकती. कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए सरकार सहित विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है.

क्या है BUDS एक्ट: बीयूडीएस एक्ट (BUDS Act) का मतलब अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019) है. यह भारत सरकार ने निवेशकों, खासकर छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को पोंजी स्कीमों, एमएलएम धोखाधड़ी और अन्य अवैध जमा योजनाओं से बचाने के लिए बनाया गया एक कानून है. यह ऐसे अपराधों के लिए कठोर दंड और जमाकर्ताओं के पैसे वापस दिलाने का प्रावधान करता है.

रिटायर आईटीआई कर्मचारी को रविवार को सरकारी क्वार्टर खाली करने का आदेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर आईटीआई कर्मचारी गोपी चंद्र को रविवार को सरकारी क्वार्टर खाली करने का निर्देश दिया है. साथ ही पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को निर्देश दिया कि गोपी चंद्र रविवार तक क्वार्टर खाली नहीं करते तो पुलिस बल की सहायता से कब्जा ले लें. कोर्ट ने आश्वासन के बावजूद क्वार्टर खाली न करने और याची के अधिवक्ता महावीर यादव द्वारा अनुचित आचरण करने को न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप माना है.

कागज कोर्ट में दाखिल नहीं किया: कोर्ट ने कहा कि याची व उसके अधिवक्ता का आचरण प्रथमदृष्टया न्यायालय की अवमानना है. यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने गोपी चंद्र की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने याची को दो दिसंबर तक क्वार्टर खाली करने का आदेश दिया था और विपक्षी से उसे धनराशि दिलाई थी. साथ ही कहा था कि क्वार्टर खाली नहीं हुआ तो दिलाई गई धनराशि वसूली जाएगी. तीन दिसंबर को याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि याची को क्वार्टर में बने रहने की विभाग ने अनुमति दे दी है, लेकिन वह कागज कोर्ट में दाखिल नहीं किया, जिस पर अनुमति मिली.

पेपर पीठ को अनुचित तरीके से सौंपने की कोशिश: वकील ने एक पेपर पीठ को अनुचित तरीके से सौंपने की कोशिश की. कोर्ट ने कहा कि याची ने जानबूझकर क्वार्टर खाली नहीं किया और वकील ने उसके आचरण को सही ठहराने की कोशिश की. कोर्ट के सख्त लहजे को देख वकील ने रविवार तक क्वार्टर खाली करने का समय मांगा. इस पर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को उक्त आदेश दिया है. याचिका में सेवानिवृत्ति परिलाभ, भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान की मांग की गई थी. कहा गया था कि 10 दिसंबर को बेटी की शादी है. कोर्ट के आदेश पर भुगतान किया गया तो कोर्ट ने क्वार्टर खाली करने का आदेश दिया लेकिन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई.

