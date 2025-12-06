ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस रिपोर्ट पर नहीं चल सकती BUDS एक्ट के केस की कार्यवाही

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर जिला जज/विशेष जज बीयूडीएस एक्ट (अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध एक्ट 2019) ललितपुर के समक्ष राजेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ राजू व अन्य के खिलाफ चल रही आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित सभी से छह सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति वीके सिंह ने विशाल खुराना की याचिका पर अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा को सुनकर दिया है. पुलिस ने बिना कानूनी अधिकार विवेचना की: एडवोकेट एके ओझा का कहना है कि झूठा केस किया गया है. पुलिस को विशेष कानून के अपराध की विवेचना कर चार्जशीट दाखिल करने का अधिकार नहीं है. बीयूडीएस एक्ट की धारा 29 व 30 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस मामले में सक्षम प्राधिकारी कार्यवाही कर सकता है. मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए था लेकिन ललितपुर कोतवाली पुलिस ने बिना कानूनी अधिकार के विवेचना कर चार्जशीट दाखिल कर दी. पुलिस रिपोर्ट पर केस कार्यवाही नहीं चल सकती: अदालत ने संज्ञान लेकर कर सम्मन जारी किया है. ऐसे में पूरी कार्यवाही अवैध होने के कारण रद्द की जानी चाहिए. एक्ट की धारा 27 में साफ लिखा है कि इस विशेष कानून के तहत पुलिस रिपोर्ट पर केस कार्यवाही नहीं चल सकती. कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए सरकार सहित विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है. क्या है BUDS एक्ट: बीयूडीएस एक्ट (BUDS Act) का मतलब अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019) है. यह भारत सरकार ने निवेशकों, खासकर छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को पोंजी स्कीमों, एमएलएम धोखाधड़ी और अन्य अवैध जमा योजनाओं से बचाने के लिए बनाया गया एक कानून है. यह ऐसे अपराधों के लिए कठोर दंड और जमाकर्ताओं के पैसे वापस दिलाने का प्रावधान करता है.