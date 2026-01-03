ETV Bharat / state

किमतोली-तल्ला देश में डीएम ने सुनीं 600 से ज्यादा लोगों की समस्याएं, मौके पर किया निस्तारण

चंपावत: जिले के दूरस्थ इलाके किमतोली व तल्ला देश इलाकों में बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर का आयोजन किया. जिलाधिकारी मनीष कुमार स्वयं तल्ला देश इलाके में पहुंचकर सीमांत क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण किया. वहीं सरकार की जन उपयोगी योजनाओं की आमजन को जानकारी दी. विभागीय स्टोलों के माध्यम से उनका लाभ आम जनता को दिया गया.

वहीं जिले के किमतोली इलाके में भी बहुउद्देशीय शिविर आयोजन हुआ. जिसमे सैकड़ों लोगों को इस शिविर का लाभ जिला प्रशासन द्वारा दिया गया. इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री द्वारा जिले के विकास को लेकर किए जा रहे बड़े विकास कार्यों की भी स्थानीय जनता को जानकारी दी. साथ ही जिले की के जनता की समस्या को प्रमुखता से निस्तारित किए जाने का भी डीएम ने भरोसा दिलाया.

कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा 35 जरूरतमंदों को रेडक्रॉस की तरह से कंबलों का वितरण किया गया. तल्ला देश में आयोजित इस बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर में 600 से अधिक स्थानीय लोग लाभान्वित हुए. न्याय पंचायत सिमियाउरी स्थित पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, तामली में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी एवं जनोन्मुखी योजना “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” के अंतर्गत बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर में सैकड़ों लोगों ने शिरकत कर शिविर का लाभ उठाया.