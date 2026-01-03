किमतोली-तल्ला देश में डीएम ने सुनीं 600 से ज्यादा लोगों की समस्याएं, मौके पर किया निस्तारण
चंपावत के दूरस्थ इलाके किमतोली-तल्ला देश में बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर में लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया.
चंपावत: जिले के दूरस्थ इलाके किमतोली व तल्ला देश इलाकों में बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर का आयोजन किया. जिलाधिकारी मनीष कुमार स्वयं तल्ला देश इलाके में पहुंचकर सीमांत क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण किया. वहीं सरकार की जन उपयोगी योजनाओं की आमजन को जानकारी दी. विभागीय स्टोलों के माध्यम से उनका लाभ आम जनता को दिया गया.
वहीं जिले के किमतोली इलाके में भी बहुउद्देशीय शिविर आयोजन हुआ. जिसमे सैकड़ों लोगों को इस शिविर का लाभ जिला प्रशासन द्वारा दिया गया. इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री द्वारा जिले के विकास को लेकर किए जा रहे बड़े विकास कार्यों की भी स्थानीय जनता को जानकारी दी. साथ ही जिले की के जनता की समस्या को प्रमुखता से निस्तारित किए जाने का भी डीएम ने भरोसा दिलाया.
कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा 35 जरूरतमंदों को रेडक्रॉस की तरह से कंबलों का वितरण किया गया. तल्ला देश में आयोजित इस बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर में 600 से अधिक स्थानीय लोग लाभान्वित हुए. न्याय पंचायत सिमियाउरी स्थित पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, तामली में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी एवं जनोन्मुखी योजना “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” के अंतर्गत बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर में सैकड़ों लोगों ने शिरकत कर शिविर का लाभ उठाया.
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शिविर का मुख्य उद्देश्य शासन एवं प्रशासन को सीधे आमजन के द्वार तक पहुंचाना, जनकल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शी, त्वरित एवं प्रभावी लाभ सुनिश्चित करना तथा नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना बताया. शिविर के दौरान कुल मिलाकर 635 से अधिक नागरिक विभिन्न विभागीय सेवाओं एवं योजनाओं से लाभान्वित हुए.
22 से अधिक प्रमाण पत्र शिविर में जारी किए गए. शिविर में आई 65 शिकायतों में से 39 शिकायतों का मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जी एस खाती द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया. जबकि शेष शिकायती के निस्तारण हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया. वहीं स्थानीय जनता ने शिविर के माध्यम से जिले के दूरस्थ क्षेत्र की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ देने व जिला प्रशासन द्वारा 50 से 52 किलोमीटर दूर पहुंच स्थानीय जनता की समस्या के निस्तारण पर जिलाधिकारी मनीष कुमार एवं मुख्य मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया.
