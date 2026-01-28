ETV Bharat / state

DDA फ्लैट्स की समस्याओं का अब होगा तुरंत समाधान, हर बुधवार लगेगी 'जनसुनवाई'

नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के फ्लैट्स में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है. अब उन्हें छोटी-बड़ी समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए विकास सदन डीडीए मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे. डीडीए ने हाउसिंग पॉकेट स्तर पर ही समस्याओं के निपटारे के लिए एक नई 'जनसुनवाई' व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत अब हर बुधवार दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक साइट इंजीनियर जनता के बीच मौजूद रहकर उनकी शिकायतें सुनेंगे.

साइट इंजीनियर खुद करेंगे शिकायतों का निपटारा

डीडीए हाउसिंग के डिप्टी डायरेक्टर चिन्मय चक्रवर्ती द्वारा जारी हालिया सर्कुलर के अनुसार, इस जनसुनवाई का नेतृत्व सीधे साइट इंजीनियर करेंगे. इस पहल का मुख्य उद्देश्य रेजिडेंट्स और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करना है. जनसुनवाई में विशेष रूप से फ्लैट्स की हैंडओवर प्रक्रिया, मेंटेनेंस और हाउसिंग पॉकेट से जुड़े सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित पॉकेट के इंचार्ज और साइट इंजीनियरों को निर्धारित समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा. केवल सुनवाई ही नहीं, बल्कि शिकायतों के समाधान के लिए समयबद्ध सीमा भी तय की गई है.