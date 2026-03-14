ETV Bharat / state

रसोई गैस के लिए उपभोक्ता परेशान, एजेंसी पर प्रशासन रख रही नजर

रसोई गैस का वितरण करते गैस एजेंसी कर्मी ( Etv Bharat )

पाकुड़: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण पाकुड़ जिले में इन दिनों रसोई गैस के लिए बुकिंग कराने एवं आधार लिंक कराने को लेकर परेशानी बढ़ गयी है. इतना ही नहीं रसोई गैस समय पर नहीं मिलने से भी उपभोक्ता काफी परेशान दिख रहे हैं और एजेंसी के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं. हालांकि जिला प्रशासन रसोई गैस की किल्लत से साफ इंकार करते हुए लोगों को परेशान नहीं होने की अपील भी कर रहा है.

रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं- मनीष कुमार

जिला प्रशासन और रसोई गैस के विक्रेता यह जरूर स्वीकार रहे कि बुकिंग और आधार लिंक को लेकर थोड़ी सी परेशानी उपभोक्ताओं को उठानी पड़ रही है और इसकी वजह सर्वर डाउन होना बताया जा रहा है. जिला प्रशासन के मुखिया मनीष कुमार का कहना है कि जिले में रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है और उपभोक्ताओं से अफवाहों पर ध्यान नही देने की अपील भी की जा रही है.

उपभोक्ता, गैस एजेंसी प्रबंधक और डीसी के बयान (Etv Bharat)

डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन की नजर रसोई गैस को लेकर उपभोक्ताओं की समस्याओं और विक्रेता के सिस्टम पर है. उन्होंने कहा कि रसोई गैस विक्रेताओं के साथ शीघ्र बैठक की जायेगी और यह सुनिश्चित करने का काम होगा कि उपभोक्ताओं को पूर्व की तरह सुलभ और सहज तरीके से रसोई गैस उपलब्ध हो सके.

बुकिंग को लेकर उपभोक्ता परेशान दिखे

गैस एजेंसी के कार्यालय में उपभोक्ताओं की काफी भीड़ दिखी. कई उपभोक्ता केवाइसी को लेकर और कई बुकिंग को लेकर परेशान दिखे और अपनी समस्याओं को रसोई गैस के थोक विक्रेता के समक्ष भी रखा.