बांस से सूप और दउरा बनाने वाला तुरी समाज सरकार के उदासीन रवैये से नाराज, कहा- लागत के अनुसार नहीं होती हैं कमाई
कोडरमा में रहने वाला तुरी समाज बांस से सूप और दउरा बनातें हैं. लेकिन वे सरकार के उदासिन रवैये से परेशान हैं.
Published : October 25, 2025 at 1:27 PM IST
कोडरमा: लोक आस्था का महापर्व नहाय खाय आज से शुरू हो रहा है. सूर्य उपासना के इस चार दिवसीय पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है. छठ में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सूप और दउरा की खास मांग है. बांस के सूप और दउरा खरीदने वालों से बाजार गुलजार हैं.
इस बीच, कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित असनाबाद वार्ड नंबर 7 में बड़ी संख्या में तुरी समुदाय के लोग पिछले दो महीने से बांस के सूप और दउरा बनाने में जुटे हैं. जहां आज बाजार में प्लास्टिक के अलावा तांबे, पीतल, कांसे और चांदी के चम्मच उपलब्ध हैं, वहीं बांस के सूप और दउरा की प्रामाणिकता का कोई विकल्प नहीं है.
कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित वार्ड नंबर 7 के असनाबाद इलाके में लगभग 40 तुरी परिवार रहते हैं, जिनमें से 30 परिवार अपने पुश्तैनी पेशे को जारी रखे हुए हैं. महिलाएं जहां घर पर सूप और दउरा तैयार करती हैं, वहीं पुरुष इसे बाजारों में बेचते हैं. हालांकि, अब इन परिवारों को पहले जैसा मुनाफा नहीं हो पा रहा है. पहले जंगल में बांस आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब उन्हें महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है. इसके अलावा, सूप और दउरा के अलावा अन्य विकल्प बाजारों और बड़े मॉल में उपलब्ध हैं, जिससे इस व्यवसाय में थोड़ी गिरावट आ रही है.
बांस का सूप और दउरा तैयार करने वाली महिलाओं का कहना है कि वे वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़ी हैं. छठ पर्व और शादी-ब्याह के दौरान उनके उत्पादों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन आम दिनों में स्थिति उतनी अनुकूल नहीं होती. अगर सरकार थोड़ी मदद करे, तो उनका व्यवसाय साल भर फलेगा-फूलेगा और अच्छी कमाई होगी. वार्ड नंबर 7 के निवर्तमान वार्ड पार्षद घनश्याम तुरी कहते हैं कि इस क्षेत्र में तुरी समुदाय कुटीर उद्योग के रूप में इस पुश्तैनी पेशे को जीवित रखे हुए है.
लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाय के साथ शुरू, श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान कर की भगवान सूर्य की पूजा