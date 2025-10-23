ETV Bharat / state

छठ महापर्व 2025: सूप और दउरा बनाने वालों का छलका दर्द, ईटीवी भारत से बयां की सच्ची दास्तां

छठ पूजा में प्रयोग होने वाले सूप और दउरा बनाने का वालों का काम बढ़ जाता है लेकिन उनकी आमदनी नहीं बढ़ती है.

धनबाद: लोक आस्था का महापर्व छठ की शनिवार से नहाय खाय के साथ शुरुआत हो जाएगी. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है. छठ महापर्व वैसे तो पूरे झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में इस महापर्व की विशेष धूम देखने को मिलती है.

छठ महापर्व पर सूप और दउरा का महत्व

छठ पूजा में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है. छठ महापर्व पर सबसे खास चीज है, पूजा में उपयोग की जाने वाले सूप और दउरा. इन दोनों का छठ महापर्व में विशेष महत्व है. शुद्ध होकर श्रद्धालु दउरा और सूप सिर पर रखकर छठ घाट तक पहुंचते हैं. सूप और दउरा में फल प्रसाद रखकर भगवान सूर्य के छठ व्रती अर्घ्य देते हैं, जिससे श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है. क्योंकि सूप और दउरा बांस से बनते हैं. अर्घ्य के साथ भगवान भास्कर सभी मन्नते पूरी करते हैं. ऐसी छठ व्रत रखने वालों की आस्था है.

सूप और दउरा बनाने वाले का छलका दर्द (Etv bharat)

ईटीवी भारत ने उनकी जिंदगी को ना सिर्फ नजदीक से देखने की कोशिश की बल्कि उनके हालात को समझने की भी कोशिश की. क्योंकि इसे बनाने में कड़ी मेहनत लगी है लेकिन उन्हें इसके बदले कम मेहनताना मिलता है.

छठ के दौरान करते हैं दिन रात काम

जिले के बलियापुर प्रखंड के बेलगड़िया स्थित मोहलीडीह बस्ती के रहने मोहली समाज के महिला और पुरुष सिर्फ और सिर्फ सूप और दउरा बनाने का काम करते हैं. छठ महापर्व पर ये दिन रात काम करते हैं. यहां बसे सैकड़ों परिवार सालभर यही काम करते हैं. जब इन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत की तो इन परिवारों का दर्द छलक के सामने आ गया.

बिक्री अच्छी होती है लेकिन आमदनी नहीं

निशा देवी बताती है कि साल भर सूप और दउरा बनाने का काम करते हैं. छठ महापर्व पर सूप और दउरा की काफी अच्छा मांग रहती है. बाजार से दुकानदार खरीदकर ले जाते हैं लेकिन सामान्य दिनों में इसकी बिक्री काफी कम रहती है. छठ महापर्व पर अच्छी बिक्री होती है लेकिन मेहनत के अनुसार, मेहनताना नहीं मिलता है. बांस खरीदकर लाते हैं, उसे छिलते हैं फिर सुखाते हैं. उसके बाद दउरा सूप बनाने का काम करते हैं.

पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं काम

वहीं बुजुर्ग महिला शांति देवी ने बताया कि बांस को काटकर टोटो से लाते हैं. दो दिनों तक बांस में ही मेहनत करनी पड़ती है. दुकानदार 30 से 40 रुपए में आकर ले जाते हैं. बुजुर्ग महिला का कहना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं. जब छोटे थे, उस वक्त से ही सूप और दउरा बना रहे हैं.

बाजार में नहीं मिलता सही दाम

वहीं सुनील मोहली ने बताया कि सूप और दउरा का बाजार में सही से रेट नहीं मिल पाता है. सूप का 25 रुपया और दउरा का 100 रुपये मिलता है. एक पीस बांस की कीमत 80 रुपये 100 रुपए है. एक बांस से 4 पीस सूप तैयार होता है जबकि दउरा 2 पीस ही बन पाता है. इसी काम से ही घर का भरण पोषण चलता है.

