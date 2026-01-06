ETV Bharat / state

बॉबी पंवार ने बहुउद्देशीय शिविर में उठाए ज्वलंत मुद्दे, छाए रहे जल, जमीन और जंगल का मुद्दा

विकासनगर: देहरादून जनपद के विकासनगर जौनसार के पंजीटीलानी में बहुउद्देशीय शिविर में वन मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे. जहां स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार और रूद्र सेना के संस्थापक राकेश उत्तराखंडी ने जनजातीय क्षेत्र के हक हकूक जल, जंगल, जमीन का मुद्दा उठाया. जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र के लोगों को पिछले कई सालों से जंगल से लकड़ी नहीं मिल रही है और करीब सात सौ बीघा जमीन वन गुजरों के नाम दर्ज होने से लोगों मे भारी आक्रोश देखने को मिला.

दरअसल जौनसार के पंजीटीलानी खेल मैदान मे जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें करीब 36 विभागों ने अपने अपने स्टाल लगाए, शिविर में लोगों के पेशन, आधार, स्वास्थ्य, प्रमाण पत्र आदि बनाए गए. इस दौरान स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार के साथ एक प्रतिनिधि दल ने लोगों की समस्याओं को उठाया. जनजातीय क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन पर आम आदमी का अधिकार होने की बात कही. लेकिन लोगों को जंगल से लकड़ी लाने में भी पकड़ा जा रहा है.

साथ ही लोगों पर केस दर्ज किया जा रहा है. जिस पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि 17 पेड प्रतिबंध हैं, जो पेड़ प्रतिबंधित हैं, उन पेड़ों के काटने की अनुमति लेनी पड़ेगी. वन मंत्री सुबोध उनियाल ने 700 बीघा जमीन के सवाल पर कहा कि बंदोबस्त एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के तहत कार्य किया जाएगा. लोगों का कहना है कि डेमोग्राफी बदल रही है और यह हमारी जमीन भी. जिलाधिकारी को इसमें निर्देश दिए गए हैं पूरे मामले का परीक्षण कर शासन को रिपोर्ट पेश करें. कहा कि माफी की लकड़ी के लिए डीएफओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं माफी की लकड़ी दी जाए.