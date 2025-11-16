ETV Bharat / state

प्रतापनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना रेफर सेंटर, मरीज परेशान

टिहरी: जिले के प्रतापनगर विधानसभा के अंतर्गत 50 से अधिक गांवों को जोड़ने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समस्याओं का अंबार लगा है. प्रतापनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को बेहतर सुविधा ना मिलने से रेफर सेंटर बनकर रह गया है. प्रतापनगर के लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं की मांग को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जायेगा.

अस्पताल बना रेफर सेंटर: प्रतापनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हो चुकी हैं. लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पाता और लोग इलाज के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, इसके बाद भी उन्हें इलाज के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा ना मिलने से रेफर सेंटर बनकर रह गया है.

उग्र आंदोलन की चेतावनी: क्षेत्र पंचायत सदस्य विकास भंडारी ने कहा कि जो भी मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाने के लिए आते हैं उसके लिए शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है. शौचालय बना भी है तो उसमें ना तो पानी है ना पाइप लगे हैं. बनाली क्षेत्र पंचायत सदस्य मुलायम सिंह रावत ने कहा कि प्रतापनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं का टोटा है. अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है, यहां मरीजों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं है. अस्पताल में मरीजों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है, जिससे मरीजों को शहरों का रुख करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समस्याओं का जल्द निस्तारण ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.