प्रतापनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना रेफर सेंटर, मरीज परेशान
उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं सरकार को आइना दिखाने का काम करती रहती हैं. प्रदेश के अधिकांश हॉस्पिटल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2025 at 9:50 AM IST
टिहरी: जिले के प्रतापनगर विधानसभा के अंतर्गत 50 से अधिक गांवों को जोड़ने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समस्याओं का अंबार लगा है. प्रतापनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को बेहतर सुविधा ना मिलने से रेफर सेंटर बनकर रह गया है. प्रतापनगर के लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं की मांग को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जायेगा.
अस्पताल बना रेफर सेंटर: प्रतापनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हो चुकी हैं. लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पाता और लोग इलाज के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, इसके बाद भी उन्हें इलाज के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा ना मिलने से रेफर सेंटर बनकर रह गया है.
उग्र आंदोलन की चेतावनी: क्षेत्र पंचायत सदस्य विकास भंडारी ने कहा कि जो भी मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाने के लिए आते हैं उसके लिए शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है. शौचालय बना भी है तो उसमें ना तो पानी है ना पाइप लगे हैं. बनाली क्षेत्र पंचायत सदस्य मुलायम सिंह रावत ने कहा कि प्रतापनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं का टोटा है. अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है, यहां मरीजों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं है. अस्पताल में मरीजों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है, जिससे मरीजों को शहरों का रुख करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समस्याओं का जल्द निस्तारण ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.
जानिए क्या बोले जिम्मेदार: वहीं अस्पताल इंचार्ज डॉ. कुलभूषण भी सवालों से बचते नजर आए. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्याम विजय ने कहा कि प्रतापनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए शौचालय की अच्छी व्यवस्था की जा रही है. बेहतर इलाज के लिए अस्पताल के इंचार्ज को बोल दिया गया है. कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अस्पताल में जो कमियां उसे ठीक करने के लिए निर्देशित किया है.
