पलामू में एलपीजी सिलेंडर की कमर्शियल सप्लाई बंद, प्रभावित हुआ मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और रेस्त्रां!
पलामू में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत का असर देखा जा रहा है.
Published : March 13, 2026 at 7:17 PM IST
रिपोर्ट- नीरज कुमार.
पलामूः ईरान युद्ध के कारण एलपीजी सिलेंडर की कमर्शियल सप्लाई को बंद है. इस सप्लाई का असर अब सामने नजर आने लगा है. कमर्शियल सप्लाई होने के बाद स्कूल कॉलेजों को हॉस्टल, रेस्त्रां, ठेला का कारोबार करने वाले सीधे तौर पर प्रभावित हुए है.
पलामू का मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में करीब 350 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के पास रात का खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं था. मेडिकल कॉलेज में लड़कों के सेक्शन के प्रतिदिन करीब डेढ़ सिलेंडर की खपत है. मेडिकल कॉलेज में गुरुवार से ही परेशानी शुरू हो गई है. हालात को देखते हुए मेडिकल कॉलेज ने वैकल्पिक साधनों पर भी विचार शुरू कर दिया है और गैस आपूर्ति के लिए वरीय अधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है.
मेडिकल कॉलेज के किचन संभालने वाले सुधीर कुमार ने बताया कि कमर्शियल एलपीजी गैस की सप्लाई बंद है. जिस कारण किचन चलाना मुश्किल हो गया है. दोपहर का खाना किसी तरह तैयार हुआ है रात के खाने के लिए इंतजाम करना होगा. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जक्का श्रीनिवास राव ने बताया कि स्थिति पैनिक वाली नहीं है लेकिन गैस को लेकर नजदीक से निगरानी रखे हुए हैं और मामले में अधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है.
रेस्त्रां, ठेला कारोबार हुआ मुश्किल
रसोई गैस की कमर्शियल सप्लाई बंद होने से रेस्त्रां, ठेला के माध्यम से कारोबार करने वाले मुश्किल में पड़ गए हैं. पलामू के मेदिनीनगर जैसे इलाके में सुबह और शाम 150 से अधिक ठेला पर खाद्य सामग्री और फास्ट फूड बेचा जाता है. ठेला पर कारोबार करने वाले सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं उन्हें रसोई गैस नहीं मिल रही है. पलामू में 60 के करीब रेस्त्रां हैं जिन्हें फिलहाल सप्लाई नहीं मिल रही है.
रेस्त्रां के पास कुछ दिनों का ही स्टॉक बचा हुआ है. गैस एजेंसी का जिम्मेदारी संभालने वाले बीरबल कुमार ने बताया कि गैस वितरण को लेकर समय भी बदल गया है और कमर्शियल सप्लाई उपर के आदेश से बंद है. गैस वितरण को लेकर कई गाइडलाइन भी जा रहे हुए हैं जिनका पालन किया जा रहा है. घरेलू उपयोग के लिए स्थिति अभी पैनिक वाली नहीं है.
पलामू में प्रतिदिन 5000 सिलेंडर की खपत
पलामू में चार लाख के करीब एलपीजी के उपभोक्ता हैं. जिनमें से 1.91 लाख के करीब उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए है. पांच हजार से अधिक उपभोक्ताओं के पास व्यवसायिक कनेक्शन है. रेस्त्रां, ढाबा हॉस्टल समेत मेस कैंटीन चलने वाले पास कमर्शियल कनेक्शन है. पलामू के कई इलाके में लोग घरेलू गैस के लिए लंबी कतार लग रहे हैं एवं बुकिंग के नियमों का पालन कर रहे है.
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