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झारखंड में बालू को लेकर घमासान! ऊंचे दामों पर भी नहीं हो रही आपूर्ति, झारखंड चैंबर ने मुख्यमंत्री से पहल करने का किया आग्रह

झारखंड में बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के कारण लोगों को बालू की किल्लत हो रही है. सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 28, 2026 at 8:33 PM IST

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रांची : झारखंड में इन दिनों जारी बालू की किल्लत ने निर्माण कार्य को बुरी तरह प्रभावित किया है. एक तरफ सरकार बालू घाटों की नीलामी जल्द से जल्द पूरी होने का दावा कर रही है. वहीं दूसरी ओर इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं. राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में कुछ ही दिनों में बालू की कीमत तीन गुना तक बढ़ गई है, जिससे 100 CFT बालू का भाव 3,000 से बढ़कर 9,000 तक पहुंच गया है.

इधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू की किल्लत को दूर करने के लिए जिला उपायुक्तों को अपने जिलों में बालू खनन लीज मंजूर करने का अधिकार देते हुए कड़े निर्देश दिए हैं. इसके बावजूद अब तक 444 में से 299 बालू घाटों की ही नीलामी की जा सकी है जबकि 7 जिलों के लगभग 145 घाटों की नीलामी होना अभी बाकी है. बालू संकट और कालाबाजारी के पीछे लीज प्रक्रिया में देरी और सख्ती बड़ा कारण माना जा रहा है.

झारखंड में बालू को लेकर घमासान (Etv Bharat)

बालू खनन पर 10 जून से लग जायेगी रोक

एनजीटी के निर्देश पर झारखंड सहित देश के अधिकांश राज्यों में बालू खनन पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक रोक लगी रहेगी. यह रोक मानसून के दौरान जलीय जीवों के प्रजनन काल और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष लगाई जाती है. जाहिर तौर पर इस दौरान नदियों से बालू का उठाव नहीं हो सकेगा. इसे ध्यान में रखते हुए बालू माफिया ने अभी से ही बालू स्टॉक करना शुरू कर दिया है. बालू घाटों की नीलामी नहीं होने की वजह से इन घाटों से अवैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है.

झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बालू को लेकर हो रही परेशानी पर सरकार से गंभीरता से पहल करने की गुहार लगाई है. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा कहते हैं कि राज्य के विकास के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि चाहे वह एक साधारण आदमी को एक घर बनाना हो या सरकारी प्रोजेक्ट को पूरा करना हो, बालू की आवश्यकता होती है. यदि वह नहीं मिलेगा तो समय पर काम कैसे पूरे होंगे.

उन्होंने कहा कि बालू घाटों की नीलामी न होना और इसके कारण ब्लैक में बालू ऊंचे दामों पर खरीद होना यह बेहद ही गलत संदेश न केवल अपने प्रदेश में जाता है बल्कि दूसरे राज्यों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचती है. आवश्यकता इस बात की है कि बालू घाटों की नीलामी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और बालू की उपलब्धता बढ़ाई जाए जिससे जो कंस्ट्रक्शन वर्क रुका हुआ है उसे चालू किया जा सके.

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इसमें पहल की जाए जिससे सरकारी प्रोजेक्ट, पुल, पुलिया से लेकर सरकारी स्कूल भवन के निर्माण तक का काम पूरा किया जा सके. क्योंकि आगामी 10 जून से एनजीटी के निर्देश पर बालू उठाव का काम 15 अक्टूबर तक के लिए रुक जाएगा.

बालू को लेकर सियासत शुरू, सत्ता पक्ष-विपक्ष आमने सामने

बालू को लेकर एक बार फिर राज्य में सियासत शुरू हो गई है. इस बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने है. प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने बालू को लेकर लोगों को हो रही परेशानी पर नाराजगी जताई है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि इस सरकार में चाहे कोयले का हो या पत्थर का या बालू का कोई भी चीज वैध तरीके से नहीं होता है. यह सरकार जानबूझकर अवैध रूप से कार्यों को बढ़ावा देती है.

उन्होंने कहा कि जानबूझकर हेमंत सरकार अवैध बालू के धंधों को प्रश्रय दे रही है. मानसून आने वाला है और आज भी 70% से अधिक बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है. यही स्थिति बनी रही तो पत्थर और कोयला की लूट की तरह आने वाले समय में बालू का भी अवैध कारोबार की जांच सीबीआई को करनी होगी.

इधर, सत्तारुढ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि यह बात सही है कि कुछ दिनों पहले बालू को लेकर परेशानी थी, मगर अब सरकार के द्वारा घाटों की नीलामी की जा रही है. उससे जल्द ही परेशानी दूर हो जाएगी. जेएमएम केन्द्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे के अनुसार, एनजीटी की स्वीकृति मिलते ही जल्द ही बालू सर्वसुलभ हो जायेगा.

कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा कहते हैं कि पेसा कानून के कारण न्यायालय के आदेश पर बालू घाटों की नीलामी की स्वीकृति नहीं मिली थी. अब सारी प्रशासनिक उलझन को दूर कर लिया गया है और सरकार पूरी संजिदगी के साथ इस पर काम कर रही है. राज्य सरकार के द्वारा जिलों को बालू घाटों की नीलामी के आदेश दिए गए हैं, इसलिए जल्द ही बालू सर्वसुलभ हो जाएगा.

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