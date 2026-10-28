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चनवारीडांड में कलकलिया नाला के स्थाई समाधान का इंतजार, कलेक्टर ने दिया भरोसा

मनेंद्रगढ चिरमिरी भरतपुर कलकलिया नाला ( ETV BHARAT )

मनेंद्रगढ चिरमिरी भरतपुर: चनवारीडांड में कलकलिया नाले के स्थाई समाधान को लेकर ग्रामीण लगातार मांग करते रहे हैं. कलकलिया नाले की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत की सरपंच सोनू सिंह उरांव ने जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत स्तर तक के अधिकारियों को कई बार जानकारी दी है.

सरपंच का कहना है कि ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को हर साल बारिश के दौरान मुसीबत होती है. दरअसल कलकलिया नाले के दूसरी ओ सभी स्कूल हैं. ग्राम पंचायत भी वहीं स्थित है. लेकिन बारिश के दिनों में जब नाले में पानी भर जाता है, तब बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है.