चनवारीडांड में कलकलिया नाला के स्थाई समाधान का इंतजार, कलेक्टर ने दिया भरोसा
सरपंच की शिकायतों के बाद कलकलिया नाले को लेकर स्थाई समाधान निकालने की कोशिश तेज हो गई है. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 2:03 PM IST
मनेंद्रगढ चिरमिरी भरतपुर: चनवारीडांड में कलकलिया नाले के स्थाई समाधान को लेकर ग्रामीण लगातार मांग करते रहे हैं. कलकलिया नाले की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत की सरपंच सोनू सिंह उरांव ने जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत स्तर तक के अधिकारियों को कई बार जानकारी दी है.
सरपंच का कहना है कि ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को हर साल बारिश के दौरान मुसीबत होती है. दरअसल कलकलिया नाले के दूसरी ओ सभी स्कूल हैं. ग्राम पंचायत भी वहीं स्थित है. लेकिन बारिश के दिनों में जब नाले में पानी भर जाता है, तब बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है.
स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचा मामला
सरपंच सोनू सिंह उरांव ने बताया कि उन्होंने इस गंभीर समस्या को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से भी चर्चा की थी. उन्होंने कलकलिया नाले की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए वीडियो भी भेजा था. इसके बाद मंत्री ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से फोन पर चर्चा की थी, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका है.
इस पुलिया के लिए कई जगह शिकायत कर चुकी हूं. पंचायत भी नाले के उस पार है. स्कूल हैं. बच्चे और शिक्षक आए दिन शिकायत करते हैं. -सोनू सिंह उरांव, सरपंच
एमसीबी कलेक्टर ने दिया भरोसा
एमसीबी जिले की कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने बताया कि बरसात के दौरान कलकलिया नाले की समस्या उनके संज्ञान में आई थी. इस संबंध में सेतु विभाग और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) से चर्चा की गई थी. कलेक्टर ने बताया कि ये काम सेतु विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आरईएस, ग्राम पंचायत या जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से कार्य कराए जाने की संभावना को देखते हुए स्टीमेट मंगाया गया है. कलेक्टर ने कहा कि स्टीमेट मिलने के बाद नियम के मुताबिक स्वीकृति देने की कार्रवाई की जाएगी.