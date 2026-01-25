देवघर के गन्ना किसान परेशान, अच्छे बीज की कमी से कम हो रहा उत्पादन, सरकार से मदद की आस
देवघर के बसोरिया गांव में गन्ना किसानों की आमदनी काफी कम हो रही है. उनके लिए कोई सरकारी योजना नहीं है. इससे वे परेशान हैं.
Published : January 25, 2026 at 6:00 PM IST
देवघर: जिले के बसोरिया गांव में गन्ना किसान खासे परेशान हैं. उनकी आमदनी काफी कम हो रही है. इससे उनका और उनके परिवार का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है. ये किसान गन्ने की खेती कर गुड़ बनाते हैं. जिसे बेच कर अपना जीवन गुजार रहे हैं. लेकिन आमदनी कम और बीजों की कमी को लेकर परेशान हैं.
बसोरिया गांव के किसान पारंपरिक तरीके से गुड़ का उत्पादन कर रहे हैं. किसानों ने बताया कि यहां की मिट्टी गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन कुछ खेत ऐसे हैं, जहां हल्की नमी रहती है. यहां गन्ने की खेती की जा सकती है. इसलिए गांव के कुछ किसान ही गन्ने की खेती करते हैं और उससे होने वाले आमदनी से अपने परिवार का जीवन यापन चलाते हैं.
बसोरिया में गन्ने की खेती कर रहे किसान किशुन पंडित बताते हैं कि अच्छी बीज नहीं होने के कारण खेती अच्छी नहीं होती है. सरकारी स्तर पर अच्छे बीज का वितरण भी नहीं हो पाता. उन्होंने कहा कि यदि किसानों को अच्छे बीज मिले तो निश्चित ही उत्पादन दो से तीन गुना हो जाएगा.
किसान मुनेश्वर ने बताया कि पिछले दस वर्षों से वे लोग अपने गांव में गन्ने की खेती कर रहे हैं. लेकिन गन्ने की खेती से उतनी आमदनी नहीं हो पा रही है. अच्छे बीज नहीं होने के कारण उत्पादन अच्छी नहीं होती है. उन्होंने बताया कि कई ऐसे किसान हैं, जिन्होंने कुछ वर्षों तक गन्ने की खेती की, लेकिन फिर धीरे-धीरे मोटे अनाज की खेती करना शुरू कर दिया. क्योंकि गन्ने की खेती के बाद गुड़ बनाने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं है.
किसान मुनेश्वर ने बताया कि गुड़ का रस निकालने के बाद उसे कई घंटे तक आग पर पकाना पड़ता है और फिर ठंडा होने के बाद वह गुड़ का रूप लेता है. लेकिन यहां पर जलावन की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार यह अच्छे से पक नहीं पाता. इससे गुड़ की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है.
वहीं किसानों की समस्या को लेकर जिला कृषि कार्यालय में मौजूद पदाधिकारी यशराज कुमार से जब बात की गई. उन्होंने कहा कि जिले में गन्ने की खेती को लेकर कोई योजना नहीं है. राज्य स्तर पर शुगर केन ऑफिसर और शुगर केन आयुक्त की तैनाती है. लेकिन सरकारी योजना नहीं मिलने के कारण लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देवघर में जो भी किसान गन्ने की खेती कर रहे हैं. उनके लिए विशेष व्यवस्था करने की कोशिश विभाग की तरफ से की जाएगी.
