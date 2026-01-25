ETV Bharat / state

देवघर के गन्ना किसान परेशान, अच्छे बीज की कमी से कम हो रहा उत्पादन, सरकार से मदद की आस

देवघर: जिले के बसोरिया गांव में गन्ना किसान खासे परेशान हैं. उनकी आमदनी काफी कम हो रही है. इससे उनका और उनके परिवार का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है. ये किसान गन्ने की खेती कर गुड़ बनाते हैं. जिसे बेच कर अपना जीवन गुजार रहे हैं. लेकिन आमदनी कम और बीजों की कमी को लेकर परेशान हैं.

बसोरिया गांव के किसान पारंपरिक तरीके से गुड़ का उत्पादन कर रहे हैं. किसानों ने बताया कि यहां की मिट्टी गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन कुछ खेत ऐसे हैं, जहां हल्की नमी रहती है. यहां गन्ने की खेती की जा सकती है. इसलिए गांव के कुछ किसान ही गन्ने की खेती करते हैं और उससे होने वाले आमदनी से अपने परिवार का जीवन यापन चलाते हैं.

गन्ना किसान परेशान (ईटीवी भारत)

बसोरिया में गन्ने की खेती कर रहे किसान किशुन पंडित बताते हैं कि अच्छी बीज नहीं होने के कारण खेती अच्छी नहीं होती है. सरकारी स्तर पर अच्छे बीज का वितरण भी नहीं हो पाता. उन्होंने कहा कि यदि किसानों को अच्छे बीज मिले तो निश्चित ही उत्पादन दो से तीन गुना हो जाएगा.

किसान मुनेश्वर ने बताया कि पिछले दस वर्षों से वे लोग अपने गांव में गन्ने की खेती कर रहे हैं. लेकिन गन्ने की खेती से उतनी आमदनी नहीं हो पा रही है. अच्छे बीज नहीं होने के कारण उत्पादन अच्छी नहीं होती है. उन्होंने बताया कि कई ऐसे किसान हैं, जिन्होंने कुछ वर्षों तक गन्ने की खेती की, लेकिन फिर धीरे-धीरे मोटे अनाज की खेती करना शुरू कर दिया. क्योंकि गन्ने की खेती के बाद गुड़ बनाने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं है.