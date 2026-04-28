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रोड जाम से थम जाती है मेदिनीनगर शहर की रफ्तार, ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव की तैयारी, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए होगी अलग व्यवस्था

पलामूः झारखंड के पलामू प्रमंडल का सबसे बड़ा शहर मेदिनीनगर इन दिनों रोड जाम की समस्या से कराह रहा है. सड़क जाम के कारण शहर की रफ्तार और जनजीवन थम जाती है. स्कूल बसें जब एक साथ खुलती हैं तो एक साथ पूरा शहर जाम हो जाता है.

दरअसल, मेदिनीनगर को झारखंड की उपराजधानी बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है. मेदिनीनगर प्रमंडलीय मुख्यालय के साथ साथ झारखंड के बड़े शहरों में से एक है. शहर की आबादी करीब 99 हजार है, जबकि मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र की आबादी 1.30 लाख के करीब है. शहर में एक साथ 250 के करीब स्कूली बसें इंट्री करती हैं, जिस कारण शहर जाम हो जाता है. स्कूल बस खुलने के साथ ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है. आपदा की स्थिति में शहर के बीच मदद पहुंचाना बेहद ही मुश्किल है.

जानकारी देते डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत. (वीडियो-ईटीवी भारत)

फोरलेन चालू, पर जाम से निजात नहीं

पलामू के मेदिनीनगर के बाहर हिस्से में बने नेशनल हाईवे फोरलेन पर वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है. पहले यह कहा जाता था कि फोरलेन के शुरू हो जाने के बाद शहर में जाम की स्थिति नहीं रहेगी. फोरलेन पर वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है, लेकिन जाम की समस्या खत्म नहीं हुई है.

मेदिनीनगर शहर के बीच से गढ़वा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जाने के लिए रास्ता निकलता है. पर्व त्योहार या किसी बड़े आयोजन के दौरान पलामू और गढ़वा को जोड़ने वाली शाहपुर पुल घंटों जाम रहता है. मेदिनीनगर शहर के बीच में मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मौजूद है. जबकि कई अन्य बड़े निजी अस्पताल भी है. रोड जाम के कारण एंबुलेंस को भी अस्पताल पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

शहर की सड़कों पर स्ट्रीट वेंडर्स का कब्जा!

मेदिनीनगर शहर की सड़कों पर स्ट्रीट वेंडर्स का कब्जा है. शहर के कचहरी चौक से लेकर पंचमुहान, पंचमुहान से सब्जी मार्केट तक स्ट्रीट वेंडर मौजूद हैं. पिछले पांच वर्षों में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या तीन गुणा से भी अधिक बढ़ गई है. शहर में कोई स्ट्रीट वेंडर जोन फिलहाल नोटिफाई नहीं है. इनका सारा कारोबार रोड पर ही है. छहमुहान से धर्मशाला रोड और पंचमुहान तक रोड अतिक्रमण का शिकार है.