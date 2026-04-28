रोड जाम से थम जाती है मेदिनीनगर शहर की रफ्तार, ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव की तैयारी, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए होगी अलग व्यवस्था
मेदिनीनगर में जाम की समस्या आम हो गई है. इससे निपटने के लिए प्रशासन ने विशेष प्लान तैयार किया है.
Published : April 28, 2026 at 3:55 PM IST
पलामूः झारखंड के पलामू प्रमंडल का सबसे बड़ा शहर मेदिनीनगर इन दिनों रोड जाम की समस्या से कराह रहा है. सड़क जाम के कारण शहर की रफ्तार और जनजीवन थम जाती है. स्कूल बसें जब एक साथ खुलती हैं तो एक साथ पूरा शहर जाम हो जाता है.
दरअसल, मेदिनीनगर को झारखंड की उपराजधानी बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है. मेदिनीनगर प्रमंडलीय मुख्यालय के साथ साथ झारखंड के बड़े शहरों में से एक है. शहर की आबादी करीब 99 हजार है, जबकि मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र की आबादी 1.30 लाख के करीब है. शहर में एक साथ 250 के करीब स्कूली बसें इंट्री करती हैं, जिस कारण शहर जाम हो जाता है. स्कूल बस खुलने के साथ ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है. आपदा की स्थिति में शहर के बीच मदद पहुंचाना बेहद ही मुश्किल है.
फोरलेन चालू, पर जाम से निजात नहीं
पलामू के मेदिनीनगर के बाहर हिस्से में बने नेशनल हाईवे फोरलेन पर वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है. पहले यह कहा जाता था कि फोरलेन के शुरू हो जाने के बाद शहर में जाम की स्थिति नहीं रहेगी. फोरलेन पर वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है, लेकिन जाम की समस्या खत्म नहीं हुई है.
मेदिनीनगर शहर के बीच से गढ़वा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जाने के लिए रास्ता निकलता है. पर्व त्योहार या किसी बड़े आयोजन के दौरान पलामू और गढ़वा को जोड़ने वाली शाहपुर पुल घंटों जाम रहता है. मेदिनीनगर शहर के बीच में मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मौजूद है. जबकि कई अन्य बड़े निजी अस्पताल भी है. रोड जाम के कारण एंबुलेंस को भी अस्पताल पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
शहर की सड़कों पर स्ट्रीट वेंडर्स का कब्जा!
मेदिनीनगर शहर की सड़कों पर स्ट्रीट वेंडर्स का कब्जा है. शहर के कचहरी चौक से लेकर पंचमुहान, पंचमुहान से सब्जी मार्केट तक स्ट्रीट वेंडर मौजूद हैं. पिछले पांच वर्षों में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या तीन गुणा से भी अधिक बढ़ गई है. शहर में कोई स्ट्रीट वेंडर जोन फिलहाल नोटिफाई नहीं है. इनका सारा कारोबार रोड पर ही है. छहमुहान से धर्मशाला रोड और पंचमुहान तक रोड अतिक्रमण का शिकार है.
मेदिनीनगर शहर में सबसे अधिक जाम रेडमा चौक, सद्दीक चौक, बेलवाटिकर चौक, छहमुहान, ओवरब्रिज, शाहपुर पुल, कचहरी चौक पर लगता है. मेदिनीनगर के रहने वाले सुरेश वर्मा ने बताया कि स्कूल बस जिस वक्त खुलती है शहर में सब रुक जाता है. शहर की सड़क की चौड़ाई काफी पुरानी है, लेकिन आबादी भी बढ़ गई है और गाड़ियां भी बढ़ गई हैं.
“ जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है. व्यवस्था को संज्ञान में लिया गया है और नगर निगम के सहयोग से समस्या को लेकर ठोस पहल की जा रही है. रोड के दोनों साइड लगने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को रिहैबिलिट किया जाएगा. इसके लिए कुछ एरिया को भी चिन्हित किया गया है. अतिक्रमण को खत्म किया जाएगा और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा.” - दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, डीसी पलामू
1861 में बसा था शहर, 2016 में नगर निगम बना
मेदिनीनगर शहर का पुराना नाम डालटनगंज है. 1861 में अंग्रेजों के कार्यकाल में डालटनगंज शहर को बसाया गया था. 2018 में झारखंड की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर डालटनगंज का नाम बदलकर मेदिनीनगर कर दिया था. 1869 में शहर नगर पालिका बना था, जबकि 2016 में से नगर निगम में अपग्रेड किया गया है. नक्सली के दौर में हजारों की संख्या में लोग गांव को छोड़कर मेदिनीनगर के इलाके में बसे थे. उस दौर में गांव की आबादी शहर में तो पहुंची, लेकिन नए रोड और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलप नहीं हुए. रोड वही रहे, लेकिन आबादी बढ़ती गई और वाहनों की संख्या भी बढ़ गई.
ये भी पढ़ें-
रांची को जाम और अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए सख्त अभियान, प्रशासन ने लिए कई बड़े फैसले
ट्रैफिक जाम पर सख्ती: रांची में अतिक्रमण हटेगा, लेफ्ट टर्न होगा जाम फ्री, बना लॉन्ग टर्म प्लान
रांची की यातायात व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त, ट्रैफिक एसपी को लगातार अभियान चलाने का निर्देश, सुविधा पर रिपोर्ट तलब - HC on Ranchi traffic system