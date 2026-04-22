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तिलापिया मछली ने बढ़ाई उत्पादकों की मुश्किल, वॉर के कारण रुका निर्यात, 100 करोड़ के नुकसान का अंदेशा

ईरान इजरायल युद्ध के कारण तिलापिया मछली के निर्यात पर असर पड़ा है.इसके कारण करीब 100 करोड़ के नुकसान का अनुमान है.

Problem of tilapia fish farmers
तिलापिया मछली ने बढ़ाई उत्पादकों की मुश्किलें (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 22, 2026 at 5:04 PM IST

5 Min Read
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रायपुर : ईरान इजरायल युद्ध का असर छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट होने वाली तिलापिया मछली के निर्यात पर भी पड़ने लगा है. तिलापिया मछली छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर उत्पादित होती है. कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली ये मछली अब इसका उत्पादन करने वाले मछुआरों के लिए परेशानी बनती जा रही है. युद्ध की वजह से अमेरिका और दूसरे गल्फ कंट्री में निर्यात पर ब्रेक लग चुका है. एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका जैसे देश में निर्यात नहीं होने के कारण लगभग 100 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है.

युद्ध के कारण निर्यात ठप

तिलापिया मछली को अमेरिका में एक्वॉटिक चिकन के नाम से जाना जाता है. इसके साथ ही गल्फ कंट्री में पुअर मैन फीस और वन डॉलर के नाम से भी पहचान मिली है. छत्तीसगढ़ में तिलापिया मछली का पालन कोरबा, कवर्धा राजनांदगांव, धमतरी के गंगरेल कांकेर और दुर्ग जैसे शहरों में किया जाता है. युद्ध की वजह से रॉ मैटेरियल के दाम बहुत बढ़ गए हैं. पॉलिथीन, मछली का फीड, किराया भाड़ा महंगा होने के कारण दूसरे देश में निर्यात करने में परेशानी हो रही है.

Loss of more than Rs 100 crore
100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARh)

तिलापिया मछली के उत्पादन का 80 फीसदी निर्यात

एमएम हेचरी के डायरेक्टर दीपू मंडल ने बताया कि तिलापिया मछली की डिमांड देश के साथ ही विदेश में है. तिलापिया मछली का बीज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा होता है. इसके साथ ही पहले जेनेटिक इंप्रूवमेंट सेंटर ऑल ओवर इंडिया के मामले में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है. तिलापिया मछली के बीज का प्रोडक्शन जितना होता है उसका 80% भाग बाहर जाता है. छत्तीसगढ़ में इस मछली का प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है. लेकिन युद्ध की वजह से रॉ मैटेरियल के दाम बहुत बढ़ गए हैं. पॉलिथीन मछली का फीड, किराया भाड़ा महंगा होने के कारण दूसरे देश में निर्यात करने में परेशानी हो रही है.

Problems of tilapia fish producing farmers
तिलापिया मछली उत्पादक किसानों की परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARh)

यूएस ने बढ़ाया टैरिफ

एक अनुमान के मुताबिक पूरे प्रदेश में इस मछली का उत्पादन 2000 टन होता है. अमेरिका सहित गल्फ कंट्री में इसका निर्यात होता था. लेकिन रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने की वजह से निर्यात बंद हो गया है. इसके साथ ही US टैरिफ भी बढ़ गया है. यूएस ने टैरिफ बढ़ा दिया है. साल 2024 -25 में छत्तीसगढ़ में तिलापिया फिश का प्रोडक्शन 400 टन प्लस हुआ था.

तिलापिया मछली ने बढ़ाई उत्पादकों की मुश्किल (ETV BHARAT CHHATTISGARh)

साल 2025- 26 में तिलापिया मछली का उत्पादन बढ़कर 4 से 5 गुना ज्यादा होने वाला था. टैरिफ प्लान बढ़ने और छत्तीसगढ़ में प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने के साथ ही अच्छा मार्केट भी उपलब्ध नहीं है. मार्केट और अच्छा प्रोसेसिंग प्लांट छत्तीसगढ़ में होता है तो इससे मत्स्य पालन करने वाले मछुआरों को अच्छे दाम भी मछलियों के मिल सकेंगे.हर महीने निर्यात 400 से 500 टन का था. छत्तीसगढ़ में इस मछली का प्रोडक्शन 50% अधिक हुआ है. हमारे पास मान लिया जाए 200 टन है तो इसकी खपत लोकल मार्केट में 100 टन ही है. बाकी बचे 100 टन मछली कम दाम में बिकेंगे - दीपू मंडल ,डायरेक्टर एमएम हेचरी

Problems of tilapia fish producing farmers
निर्यात रुकने से करोड़ों का नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARh)

100 करोड़ से अधिक का नुकसान

दीपू मंडल की माने तो पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी मत्स्य पालन करने वाले किसान हैं उनका लगभग 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है. इसके पीछे लॉजिक यह है कि मत्स्य पालन करने वाले किसानों की मछली कम दाम या फिर नो प्रॉफिट और नो लॉस पर बिकेगी. ऐसे में किसान को मछली उत्पादन की लागत से कम दाम मिलेंगे. अन्य मछलियों की तुलना में तिलापिया मछली सेलमन के बाद दूसरे नंबर पर आती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली है. अमेरिका के साथ ही दूसरे गल्फ कंट्री में भी इसका निर्यात होता है.

दुनिया भर में मशहूर है तिलापिया मछली (ETV BHARAT CHHATTISGARh)

क्यों है तिलापिया मछली की मांग ?

तिलापिया मछली को लेकर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि तिलापिया मछली बहुत विशेष प्रकार की मछली है. इस मछली में फैट और कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है. हाई प्रोटीन होने के साथ ही माइक्रो एलिमेंट जैसे फास्फोरस जिंक और सिलेनियम जैसी चीज जो मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छे हैं. इस तरह के माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं.

यह मछली गर्भवती महिलाओं बच्चों और ऐसे पुरुष जो अपने फैट का कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह मछली बहुत अच्छी मानी जाती है. ब्राजील कंबोडिया चाइना और वियतनाम जैसे देश से भारी मात्रा में यह मछली एक्सपोर्ट होती है. हिंदुस्तान से भी होती है, लेकिन उसके कलर के कारण दूसरे देशों में बहुत ज्यादा आयात नहीं होता- डॉ राकेश गुप्ता, एक्सपर्ट

डॉ राकेश गुप्ता ने बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाई करके इस मछली को उत्पादन के लायक बनाया जा रहा है. मछली प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है. इस वजह से अपने स्वाद के कारण पश्चिमी देशों में बहुत अच्छी समझी जाती हैं.

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