'जरा संभलकर...सड़क पर हम हैं विराजमान', आवारा पशु दे रहे हादसों को दावत
मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय में आवारा मवेशी लोगों की परेशानी का कारण बन रहे हैं.मवेशियों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ चुका है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 25, 2026 at 12:52 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में आवारा मवेशियों की समस्या गंभीर होती जा रही है. राष्ट्रीय राजमार्ग-43 सहित शहर की प्रमुख सड़कों, बाजार और व्यस्त चौक-चौराहों पर मवेशियों के झुंड खुलेआम बैठे और विचरण करते दिखाई दे रहे हैं. इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है. साथ ही साथ सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है.
आवारा मवेशी बने चिंता का सबब
आवारा मवेशियों की बढ़ती संख्या से न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि आमजन की सुरक्षा भी चिंता का विषय बन गई है. स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका से मांग की है कि मवेशियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर उन्हें सड़कों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए, ताकि यातायात सुचारु हो सके और संभावित सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.वार्ड क्रमांक-22 के पार्षद ने भी आवारा मवेशियों की समस्या पर चिंता जताते हुए नगर पालिका से शीघ्र ठोस कार्रवाई की मांग की है.
स्थानीय लोगों ने लगाए नगर पालिका पर आरोप
स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगर पालिका मवेशियों से निपटने के लिए स्थायी समाधान नहीं कर रहा है. कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है. लोगों का कहना है कि शहर के एकमात्र गौठान परिसर में पौधरोपण किए जाने के कारण वहां मवेशियों को रखने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं बचा है. इसी वजह से मवेशी अब सड़क पर घूम रहे हैं.वहीं जिम्मेदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
मवेशियों की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. मवेशियों के सुरक्षित रख-रखाव के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि जल्द ही स्थिति में सुधार लाया जा सके-अजय राजपूत,सीएमओ
आपको बता दें कि मनेंद्रगढ़ शहर के अलग-अलग हिस्सों में दिनभर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है. कई बार वाहन चालकों को अचानक सड़क पर बैठे मवेशी नहीं दिखते और गंभीर दुर्घटना हो जाती है.बारिश के दिनों में रात के समय ये समस्या और भी भयावह हो जाती है. क्योंकि अंधेरे में मवेशी आसानी से दिखाई नहीं देते.
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