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बिजली बिल का तो आता है मैसेज, लेकिन सोलर उपभोक्ताओं को यूनिट एडजेस्टमेंट की नहीं मिलती जानकारी

इस मामले में मुख्य अभियंता राकेश कुमार का कहना है कि सोलर वाले उपभोक्ताओं की सरप्लस यूनिट को नियम के अनुसार मर्ज करने का प्रावधान है. यह बात बिल्कुल सही है कि निगम के अधिकृत पोर्टल पर इसका कोई मैसेज उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है या न ही जानकारी दी जाती है, लेकिन नियमों के अनुसार जो भी एडजस्टमेंट होता है, वह किया जाता है. कहा कि यह कंफ्यूजन और भ्रांति है जो लोगों के मन में बैठी है. हम जो भी बिजली लेते हैं, उसकी जानकारी बिल में देते हैं, मैसेज में नहीं दी जा रही है क्योंकि सिस्टम नहीं है.

इस बारे में राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा कहते हैं कि बिजली से संदर्भित जानकारियां मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए उपभोक्ताओं को दी जानी अनिवार्य हैं. चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव. अगर निगम की तरफ से सभी उपभोक्ताओं को पूरी और सही जानकारी समय पर नहीं दी जा रही है तो यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है. इस प्रकरण को उपभोक्ता परिषद नियामक आयोग में रखेगा, क्योंकि सोलर के जरिए जो भी बिजली एक्स्ट्रा होती है, उसका इस्तेमाल किस तरह से विभाग कर रहा है, कब कितने यूनिट उपभोक्ता से ले रहा है या एडजस्ट कर रहा है, इसका भी मैसेज दिया जाना चाहिए. चाहे सोलर कंपनी के एप्लीकेशन पर मिले या फिर बिजली विभाग के मैसेज पर, लेकिन यह जानकारी होनी चाहिए.

वाराणसी: महंगी होती बिजली के विकल्प के रूप में सोलर पैनल तेजी से लोगों की पसंद बने. इससे बिजली बिल का लोड तो कम हुआ लेकिन, एक नई तरह की परेशानी सामने आ रही है. सोलर के जरिए सरप्लस बिजली होने पर कितने यूनिट उपभोक्ता से लिया जा रहा है या एडजस्ट हो रहा है, इसका भी मैसेज नहीं आता. हालांकि, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का कहना है कि चीज नियमों के अनुसार हो रही हैं, लेकिन इसकी सूचना नहीं दी जाती है.

मुख्य अभियंता का कहना है कि जिले में बिजली निगम के कुल 7 लाख से अधिक उपभोक्ता है, इनमें करीब 50000 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने वर्तमान में सोलर कनेक्शन लगवा लिया है. जिन उपभोक्ताओं ने अपने घर पर सोलर लगवाया है, उनका जो बिजली बिल हर महीने आता है, उसमें बिजली यूनिट और सोलर से पैदा होने वाली यूनिट को मिलाकर बिल बनवाया जाता है. इसमें अगर सोलर की यूनिट सरप्लस रहती है तो बिल के नीचे लिखा रहता है.

इस साल मार्च तक जिले के जिन भी सोलर उपभोक्ताओं के बिजली अकाउंट में सरप्लस यूनिट थी, उसको बिजली निगम ने खरीद ली, लेकिन उसका मैसेज उन तक नहीं पहुंचा, यह बात सही है. यह ऑन ग्रिड प्रक्रिया के तहत किया जाता है और सरप्लस बिजली को खरीद कर दो रुपए यूनिट की दर से इसका भुगतान भी किया जाता है, लेकिन इसका कोई मैसेज न तो सोलर यूनिट लेने वाले उपभोक्ता को मिलता है, न ही ऐप पर अपडेट होता है, लेकिन इसकी जानकारी बिल में जनरेट कर दी जाती है. हालांकि, खरीदी 2 रुपये में जा रही है लेकिन घरेलू उपभोक्ताओ को 5.50 रुपए प्रति यूनिट से बिजली निगम की तरफ से दी जाती है. जिस बात को लेकर भी उपभोक्ताओं में नाराजगी है.

इस बारे में भोजूबीर के सारनाथ में शिव नगर कॉलोनी के रहने वाले प्रवीण कुमार ने बताया कि 4 किलो वाट सोलर पैनल लगवाया है. बिजली विभाग के अकाउंट में मार्च महीने तक करीब 1200 यूनिट सर प्लस दिख रही थी, लेकिन जब अप्रैल का बिल डाउनलोड किया तो 2400 रुपए क्रेडिट बिल में लिखा था. चार्ज काटकर 2160 रुपए अकाउंट में भेज दिए गए. यह समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्यों, जब पता किया तो बताया गया कि सरप्लस बिजली आपकी ले ली गई है, लेकिन उसका मुझे कोई भी जानकारी वाला मैसेज नहीं आया.

वहीं महमूरगंज इलाके के रहने वाले दिनेश पाठक ने अपने 3 किलोवाट के सोलर यूनिट का जब अप्रैल महीने का बिल डाउनलोड किया तो, उसमें मार्च महीने तक की सरप्लस करीब 900 यूनिट बिजली मर्ज कर ली गई थी. इसकी जानकारी उन्हें थी ही नहीं. बिजली बिल अगर ना डाउनलोड करते तो शायद पता भी ना चलता. जब उन्होंने देखा तो कंट्रोल रूम पर बात की और पूछा कि ऐसा क्यों तो बताया कि यह नियम है. दिनेश का कहना है अगर नियम है तो हमें जैसे बिल की जानकारी मिलती है, वैसे हमारे मर्ज हुए यूनिट की जानकारी भी दी जानी चाहिए, ताकि मोबाइल के जरिए हमें अपनी यूनिट का हर महीने पता चले ना कि साल में एक बार.

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