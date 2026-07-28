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खर्राटों की समस्या होगी जड़ से खत्म! BHU ने बनाई सबसे सस्ती और बेहतरीन डिवाइस, पेटेंट भी हुआ फाइल

अब बिना महंगी मशीन के दूर होंगे खर्राटे! BHU के डेंटल इंस्टीट्यूट की बड़ी खोज

BHU के डेंटल इंस्टीट्यूट की बड़ी खोज
BHU के डेंटल इंस्टीट्यूट की बड़ी खोज (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 12:29 PM IST

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वाराणसी: आज भाग दौड़ भरी जिंदगी के बाद जब रात को आप आराम करने के लिए अपने कमरे में पहुंचते हैं, तो बिस्तर पर गहरी नींद आने के साथ ही कई लोगों को खर्राटे आने भी शुरू हो जाते हैं. एक तरफ यह आपके लिए तो परेशानी का सबब बनते ही है, साथ ही कमरे में रहने वाले और भी लोग इससे परेशान होते हैं. यह खर्राटे कई बार सार्वजनिक रूप से यात्रा या फिर किसी सार्वजनिक समारोह के दौरान परेशानी और अपमान का भी सबब बनते हैं, लेकिन अब इन खर्राटों का बेहतर इलाज काशी हिंदू विश्वविद्यालय डेंटल डिपार्टमेंट में खोज लिया है.

BHU के डॉक्टरों का कमाल (Video Credit: ETV Bharat)

शोध से मिला सरल इलाज: दरअसल काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के डेंटल इंस्टीट्यूट ने कुछ अन्य विभागों के साथ रिसर्च के बाद एक ऐसा छोटा डिवाइस तैयार किया है. जो मुंह के जबड़े में के पीछे होने के कारण होने वाली खर्राटे की समस्या का बड़ा निराकरण है. इस रिसर्च को डेंटल इंस्टीट्यूट के सीनियर प्रोफेसर प्रो टीपी चतुर्वेदी की निगरानी में पूरा किया गया है. उन्होंने बताया कि इस डिवाइस के मुंह मे लगने के बाद खर्राटे की समस्या का बहुत बड़ा निराकरण होगा.

खर्राटे आना एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका इलाज बहुत महंगा है, क्योंकि अगर इस समस्या के लिए मशीन लेते हैं तो वो बहुत महंगी है जो हर किसी के बस में नहीं है, लेकिन डेंटल इंस्टिट्यूट में इस परेशानी से निजात के लिए सस्ता और बेहतरीन ट्रायल सफल हो चुका है और पेटेंट भी फाइल किया जा चुका है.- प्रो. टीपी चतुर्वेदी, आचार्य, डेंटल साइंस इंस्टीट्यूट, बीएचयू

डिवाइस की जानकारी: प्रोफेसर चतुर्वेदी के मुताबिक, यह एक छोटा माउथपीस है. रात को सोने से पहले इसे पहनना होता है. इसमें न बिजली चाहिए, न कोई आवाज, यह पूरी तरह पोर्टेबल है और इसे कहीं भी ले जा सकते हैं. प्रो. चतुर्वेदी ने कहा आमतौर पर खर्राटे रोकने के लिए बाजार में मिलने वाली सीपीएपी मशीन 2 लाख रुपये तक आती है लेकिन ये डिवाइस उसे 10 गुना कम दाम पर उपलब्ध हो जाएगा.

खर्राटों से निजात दिलाएगी BHU की यह छोटी सी डिवाइस
खर्राटों से निजात दिलाएगी BHU की यह छोटी सी डिवाइस (Photo Credit: ETV Bharat)

मरीजों पर ट्रायल सफल!: इस समस्या के निराकरण के लिए इस डिवाइस की टेस्टिंग लगभग 2 सालों तक की है. लगभग 200 मरीजों पर इसका ट्रायल हुआ है. क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि इसे इस्तेमाल करने वाले 85% मरीजों को 1 महीने के अंदर खर्राटे और दिन में नींद आने की समस्या में आराम मिला. इसका ट्रायल सक्सेस होने के बाद इसके पेटेंट को फाइल किया जा चुका है और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली दो कंपनियों से इस डिवाइस को तैयार करने के लिए बात भी फाइनल हो गई है.

माना जा रहा है कि अगस्त तक सारी चीज ऑन रिकॉर्ड फाइनल हो जाएंगी और 2 महीने के अंदर यह डिवाइस लोगों के लिए भी उपलब्ध हो सकेगी, लेकिन इसे लगवाने के लिए डेंटल इंस्टीट्यूट ही आना होगा, क्योंकि डेंटल इंस्टिट्यूट में ही मरीज के दांतों का सांचा लेकर ये डिवाइस कस्टमाइज्ड बनाया जाएगा.- प्रो. टीपी चतुर्वेदी, आचार्य, डेंटल साइंस इंस्टीट्यूट, बीएचयू

खर्राटा एक गंभीर समस्या: रात को सोते समय सांस रुकना, सुबह थकान और सिरदर्द. ये स्लीप एपनिया के लक्षण हैं. एक इंटरनेशनल रिसर्च में यह बातें सामने आई है कि भारत में करीब 10 करोड़ लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन अब इलाज के लिए महंगी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं. प्रो टीपी चतुर्वेदी ने बताया कि यह डिवाइस कम खर्च में खर्राटे की समस्या को दूर करेगा. इसे एमएडी यानी मैनडीबुलर एडवांसमेंट डिवाइस नाम दिया गया है.

BHU ने खोजा खर्राटों का सबसे सस्ता और सटीक इलाज
BHU ने खोजा खर्राटों का सबसे सस्ता और सटीक इलाज (Photo Credit: ETV Bharat)

खर्राटे की वजह क्या?: सांस लेने में जब दिक्कत होती है तब खर्राटे आते हैं. नाक से आने वाली सांस के साथ मुंह बंद होने की स्थिति में यह समस्या और बढ़ जाती है. जब BHU की टीम ने इस मशीन को ऐसे लगभग 200 मरीजों पर ट्रायल के तौर पर फिट करके उनकी निगरानी की तो पता चला कि इसके पीछे की बड़ी वजह सांस की नली में ऑक्सीजन की सप्लाई में आ रही दिक्कत है. जब यह मशीन लगाई गई और मरीजों पर इसका ट्रायल शुरू किया गया तो यह स्पष्ट हुआ कि जबड़ा पीछे की तरफ होने की वजह से सांस की नली बंद होने के कारण यह दिक्कत आ रही थी.

इस मशीन को लगाने के बाद जब जबड़ा आगे की तरफ आया तो सांस की नली ओपन हुई और सांस लेने में हो रही दिक्कत भी खत्म हो गई जिससे खर्राटे भी बंद हुए और मरीजों को काफी राहत भी मिली.- प्रो. टीपी चतुर्वेदी, आचार्य, डेंटल साइंस इंस्टीट्यूट, बीएचयू

BHU के डेंटल इंस्टीट्यूट की बड़ी खोज
BHU के डेंटल इंस्टीट्यूट की बड़ी खोज (Photo Credit: ETV Bharat)

लगभग 2 साल की रिसर्च और ट्रायल पूरा करने के बाद इसका पेटेंट फाइल किया जा चुका है. जल्द ही यह सस्ती और बेहतरीन डिवाइस आम लोगों की पहुंच में होगी.

यह भी पढ़ें: जानलेवा हैं खर्राटे, हल्के में मत लीजिए! कई बीमारियों का घर है खर्राटा, हार्ट अटैक का भी खतरा

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