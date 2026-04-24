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अंधेरे में नेशनल खिलाड़ी कर रहे प्रैक्टिस, बीएसपी ने काटी राजेश पटेल स्टेडियम की लाइट, परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है असर

अंधेरे में नेशनल खिलाड़ी कर रहे प्रैक्टिस ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

आपको बता दें कि राजेश पटेल स्टेडियम खास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है जो नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं. बिजली नहीं होने से उनकी प्रैक्टिस बाधित हो रही है, जिससे उनके भविष्य पर भी असर पड़ सकता है. खिलाड़ियों का कहना है कि यदि समय पर अभ्यास नहीं हो पाया तो वे आगामी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे,वहीं अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी आशा साहू ने बताया कि अंधेरे के कारण न तो ठीक से अभ्यास हो पा रहा है और न ही मैच खेले जा सकते हैं.

भिलाई : भिलाई सेक्टर-2 स्थित राजेश पटेल स्टेडियम में पिछले तीन से चार दिनों से बिजली बंद है.जिसके कारण खेल गतिविधियां प्रभावित हो रही है. बीएसपी प्रबंधन ने स्टेडियम की बिजली काट दी है,इस वजह से सैंकड़ों बच्चे और खिलाड़ी अंधेरे में ही अभ्यास कर रहे हैं. आपको बता दें कि इस स्टेडियम में बास्केटबॉल, स्केटिंग और कैरम जैसी गतिविधियों में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक नियमित रूप से हिस्सा लेते हैं, लेकिन रोशनी के अभाव में सभी को परेशानी झेलनी पड़ रही है.

अंधेरे में प्रैक्टिस करके खिलाड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नेशनल गेम्स में अब सिर्फ एक महीना बचा है और इस समय प्रैक्टिस बेहद जरूरी है. समर कैंप के बच्चों को भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं.स्थानीय खिलाड़ियों और नागरिकों ने मांग की है कि जल्द से जल्द स्टेडियम में बिजली बहाल की जाए, ताकि खिलाड़ी अपने सपनों को साकार कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें- आशा सिंह, इंटरनेशनल खिलाड़ी

तेज धूप के कारण बच्चे शाम के समय अभ्यास करते हैं, लेकिन लाइट नहीं होने से उनका समय भी बर्बाद हो रहा है. हमने जनप्रतिनिधियों से जल्द बिजली बहाल कराने की मांग की है ताकि खिलाड़ी बेहतर तैयारी कर सकें- रोहित पटेल,कोच



वहीं वार्ड पार्षद हरीश सिंह ने इस मुद्दे को लेकर बीएसपी प्रबंधन से मुलाकात की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है.

अंधेरे में परफॉर्मेंस कर रहे बेहतर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जहां एक ओर टाउनशिप में शराब दुकानें खोली जा रही हैं, वहीं खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. नगर निगम ने करोड़ों की लागत से स्टेडियम बनाया है, लेकिन अब यह अंधेरे में डूबा हुआ है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है- हरीश सिंह, वार्ड पार्षद

नेशनल स्तर के खिलाड़ी करते हैं अभ्यास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि भिलाई को गेम सिटी का भी तमगा मिला है.यहां से कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं.हाल में भी राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता की मेजबानी दुर्ग भिलाई ने की है.ऐसे में भविष्य के खिलाड़ियों को सुविधा देने के बजाय उनसे सुविधाएं छीनना कहां तक सही है. भिलाई अपने स्टील के लिए फेमस है,वहीं दूसरी ओर कम सुविधाओं में ही यहां के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है,ऐसे में लाइट जैसी सुविधा से खिलाड़ियों को महरूम करना कहां तक सही है.

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