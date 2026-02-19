ETV Bharat / state

वार्ड 29 में दहलीज से ऊपर ढाल दी गई नालियां, गंदगी ऐसी कि मुंह पर चढ़ जाता है रुमाल!

गिरिडीहः शहर के 36 वार्डों की अलग-अलग समस्या है. वार्ड 29 की भी समस्या कई तरह की है. यहां मंदिर के पास ही गंदगी का अंबार है. नालियों में भी गंदगी बजबजाती रहती हैं. इन सबों के बीच यहां के कुछेक मोहल्ले में नाली का निर्माण ही समस्या को पैदा कर रहा है. नालियों का निर्माण इस कदर किया गया है कि घर की दहलीज ही नीचे हो गई है. ऐसे में घरों का गंदा पानी के नाली में जाने में परेशानी हो रही है और मुहल्ले में बदबू फैल जाता है.

क्या कहती है आम जनता

यहां की समस्या को लेकर स्थानीय रवि कयाल कहते हैं कि पूरा शहर समस्याओं के जद में है. गंदगी का अंबार है. वार्ड 29 की भी स्थिति अच्छी नहीं है. यहां की स्थिति पर नगर निगम कभी गंभीर नहीं रहा. इसी तरह अमित कुमार कहते हैं कि यहां नालियां बनायी गई. नाली ऐसी बनी कि घर की दहलीज से नाली ऊपर बन गई. अब लोग परेशान है कोई सुनने वाला नहीं है. राकेश मोदी कहते हैं शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए कभी काम नहीं किया गया. कहा कि इस बार वैसा मेयर या पार्षद बनवाना है जो जनता के सुख दुख में खड़ा रहे.