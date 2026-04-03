ETV Bharat / state

स्मार्ट सिटी में गंदा पानी : आखिर कब बदलेगी पुरानी कहानी, गंदी नालियों से घर पहुंच रहा दूषित जल

राजधानी के पॉश इलाकों से लेकर आम बस्तियों तक बदबूदार पानी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं.पिछले दिनों दूषित पानी पीने से कई लोगों के बीमार पड़ने की घटनाओं ने नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था की पोल खोल दी है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पाइपलाइन का नेटवर्क ही गंदगी के बीच बिछा हो, तो स्वच्छ पेयजल की गारंटी कैसे संभव होगी.

नालियों से गुजरती पेयजल लाइन रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े-बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है. शहर के कई इलाकों में पेयजल पाइपलाइन आज भी गंदी नालियों, सीवेज लाइन और दूषित जल स्रोतों के बीच से गुजर रही है. पाइपलाइन में जगह-जगह लीकेज होने से नालियों का गंदा पानी सीधे सप्लाई लाइन में मिल रहा है, यही दूषित पानी घरों तक पहुंच रहा है.

विपक्ष जहां महापौर मीनल चौबे और ट्रिपल इंजन सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं महापौर पूर्ववर्ती परिषद की अधूरी योजनाओं को मौजूदा संकट की जड़ बता रही हैं. 40 वार्डों में टैंकर सप्लाई, 20 वार्डों में गहराता संकट, जल बोर्ड पर घमासान, 233 करोड़ के नए प्रावधान और पाइपलाइन डिजिटलीकरण के दावों के बीच राजधानी की पानी राजनीति गरमा गई है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेयजल संकट अब सिर्फ नागरिक सुविधा का मुद्दा नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक रण बन चुका है. स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन और 24x7 जलापूर्ति जैसे बड़े दावों के बीच शहर के कई इलाकों में गंदी नालियों से गुजरती पाइपलाइन, लीकेज और बदबूदार पानी की शिकायतों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.



एक साल से सिर्फ घोषणाएं, जमीन पर काम जीरो



नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने महापौर मीनल चौबे और नगर निगम प्रशासन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि नालियों से पाइपलाइन हटाने की योजना पिछले एक साल से लगातार बताई जा रही है, लेकिन धरातल पर इसका असर शून्य है. शहर की प्रमुख सड़कों और मुख्य मार्गों पर ही पाइपलाइन अब तक नालियों से बाहर नहीं निकाली जा सकी है, ऐसे में अंदरूनी गलियों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है. आकाश तिवारी ने आरोप लगाया कि जोनवार चरणबद्ध कार्ययोजना बनाकर काम किया जाना था, लेकिन निगम सिर्फ जनता के बीच वादे कर रहा है और अमल कहीं दिखाई नहीं दे रहा.

आखिर कब बदलेगी पुरानी कहानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





70 में 40 वार्ड टैंकर पर, 20 वार्डों में अभी से जल संकट



विपक्ष ने नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला टैंकर निर्भरता को लेकर किया है. आकाश तिवारी के मुताबिक, रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में से 40 वार्डों में पीने के पानी की सप्लाई टैंकरों के जरिए की जा रही है.

20 वार्डों में अभी से ही पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो चुकी है, जहां लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा.जब ट्रिपल इंजन सरकार की महापौर नागरिकों को मौलिक अधिकार,स्वच्छ पानी नहीं दे पा रही हैं, तो बाकी विकास दावे भी संदेह के घेरे में हैं- आकाश तिवारी,नेता प्रतिपक्ष

जल बोर्ड पर सियासत—‘समाधान नहीं, ढाल’



जल बोर्ड के गठन को लेकर भी सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी सामने आई है. आकाश तिवारी ने आरोप लगाया कि 16 जनवरी 2026 को बनाए गए जल बोर्ड का उद्देश्य समस्या का समाधान नहीं, बल्कि आलोचना से बचने की राजनीतिक ढाल तैयार करना है. उनके मुताबिक, जल बोर्ड के पास न अतिरिक्त कर्मचारी हैं, न स्वतंत्र संसाधन और न कोई नई तकनीकी व्यवस्था. पुराना अमला जैसे काम कर रहा था, वैसे ही आज भी कर रहा है। केवल नाम बदलकर जल बोर्ड कर दिया गया है ताकि जनता के गुस्से से बचा जा सके.





महापौर ने पूर्व की परिषद पर फोड़ा ठीकरा

महापौर मीनल चौबे ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पूर्ववर्ती परिषद को पूरे संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया. बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि अमृत मिशन के तहत 14 बड़े जलागार तो बना दिए गए, लेकिन उन्हें बस्तियों और कॉलोनियों से जोड़ने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क की व्यवस्था ही नहीं की गई. मीनल चौबे ने कहा कि यह दर्शाता है कि तत्कालीन परिषद शहर को समुचित पेयजल सुविधा देने की ठोस रणनीति पर काम करने में असफल रही. इसी वजह से हर गर्मी में राजधानी को टैंकरों के भरोसे छोड़ दिया गया और आम लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ा.





अमृत मिशन, 447 करोड़ और 24x7 योजना पर जवाबी राजनीति



महापौर ने कहा कि अमृत मिशन के तहत 447 करोड़ रुपए और 24x7 जलापूर्ति योजना के लिए 130 करोड़ 67 लाख रुपए जैसी महत्वपूर्ण राशि उपलब्ध थी. यदि इन योजनाओं का क्रियान्वयन उचित तरीके से किया जाता, तो रायपुर को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ता. दूसरी ओर महापौर के आरोपों पर आकाश तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी तत्कालीन परिषद के कामों को केंद्र सरकार ने 15 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सराहा था. उनके मुताबिक यह इस बात का प्रमाण है कि उस समय जल व्यवस्था पर बेहतर काम हुआ था.





233 करोड़ रोड-नाली-पाइपलाइन, 38 करोड़ नई टंकियों के लिए



मीनल चौबे ने इस बार के नगर निगम बजट में 233 करोड़ रुपए रोड, नाली और पाइपलाइन कार्यों के लिए और 38 करोड़ रुपए नई पानी टंकियों के निर्माण के लिए प्रावधान का दावा किया है. तकनीकी परीक्षण के बाद पुरानी टंकियों को पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम शुरू किया गया है, ताकि गर्मी में टैंकर निर्भरता कम हो और लोगों को घरों तक स्वच्छ पानी मिल सके.





जल बोर्ड की सेंट्रल मॉनिटरिंग और 70% पाइपलाइन डेटा डिजिटल



महापौर ने कहा कि जल बोर्ड के जरिए अब पूरे शहर की जलापूर्ति व्यवस्था की सेंट्रल मॉनिटरिंग की जा रही है. पहले तकनीकी खामियों की पहचान में समय लगता था, लेकिन अब केंद्रीकृत व्यवस्था से लीकेज, लो प्रेशर और दूषित सप्लाई जैसी समस्याओं को तेजी से चिन्हित किया जा रहा है. नगर निगम पूरे शहर की पाइपलाइन का मैप तैयार कर रहा है और इंटेकवेल से अंतिम वितरण लाइन तक वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है. निगम का दावा है कि फिलहाल 70 प्रतिशत नेटवर्क का डेटा डिजिटल हो चुका है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पानी के अपव्यय पर रोक लगेगी.





वर्तमान में 310 एमएलडी क्षमता के फिल्टर प्लांट के जरिए शहर के 45 जलागारों में जलापूर्ति की जा रही है. इसके अलावा चंदनीडीह, एकता कॉलोनी, सोनडोंगरी, संकल्प वाटिका, विधायक कॉलोनी, टेकारी मार्ग और देवपुरी स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना क्षेत्रों में पाइपलाइन पहुंचाकर वर्षों पुरानी समस्या को काफी हद तक दूर किया गया है-मीनल चौबे, महापौर

एकता कॉलोनी बना मॉडल—25 टैंकर से अब शून्य



मीनल चौबे ने एकता कॉलोनी का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां पहले प्रतिदिन करीब 25 टैंकर पानी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन नई पाइपलाइन कनेक्टिविटी के बाद अब एक भी टैंकर की आवश्यकता नहीं है. नगर निगम इसे ‘टैंकर फ्री वार्ड मॉडल’ के रूप में अन्य क्षेत्रों में लागू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि धीरे-धीरे राजधानी को टैंकर निर्भरता से बाहर निकाला जा सके.





राजधानी में ही साफ पानी नहीं, तो जिम्मेदार कौन?

रायपुर जैसे शहर में यदि लोग दूषित और बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं, तो यह सिर्फ तकनीकी खामी नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल है. एक तरफ विपक्ष 40 वार्डों में टैंकर सप्लाई और नालियों में पाइपलाइन को महापौर की विफलता बता रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पूर्व परिषद की अधूरी योजनाओं पर ठीकरा फोड़ रहा है. लेकिन जनता के लिए असली सवाल यही है क्या राजनीति से ऊपर उठकर राजधानी को स्वच्छ पेयजल मिलेगा, या फिर हर गर्मी में यही पानी की जंग जारी रहेगी?.

पश्चिम बंगाल चुनाव पर जुबानी जंग : बीजेपी बोली ममता ने बनाया कटमनी सिंडिकेट, कांग्रेस का आरोप चुनाव में लग रहा छत्तीसगढ़ का पैसा

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य जांच सुविधाओं को बढ़ाने बन रहा बड़ा नेटवर्क, 14 अप्रैल को जगदलपुर से पहली लैब का शुभारंभ, मोबाइल पर मिलेगी रिपोर्ट

टेकलगुड़ा की टीस आज भी है जिंदा, जवानों की शहादत ने बदली रणनीति, अब नक्सल मुक्त सुकमा



