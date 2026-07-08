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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिला मानदेय, कलेक्टर से लगाई गुहार, अफसर ने दिया आश्वासन

अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं, लेकिन करीब दो घंटे तक इंतजार करने के बावजूद उनकी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े से मुलाकात नहीं हो सकी. इससे नाराज और मायूस महिलाओं को बिना मुलाकात किए लौटना पड़ा.आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि नियमित मानदेय नहीं मिलने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही हैं. पिछले दो महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है. यही नहीं पिछले एक वर्ष से आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का किराया भी बकाया है. भुगतान लंबित होने के कारण अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना एक समस्या है.

बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने की नौबत आ रही है.सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, लेकिन अब खुद हमारी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है- तसलीम खान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता





एक साल से किराया नहीं, भवन खाली कराने का दबाव



समस्या केवल मानदेय तक सीमित नहीं है. जिले के कई आंगनबाड़ी केंद्र निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिनका लगभग एक वर्ष से किराया नहीं चुकाया गया है. ऐसे में मकान मालिक लगातार किराया मांग रहे हैं और कई जगह भवन खाली करने का दबाव भी बनाया जा रहा है. इससे आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन पर संकट गहराने लगा है.

कलेक्टर से लगाई गुहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यदि जल्द किराया जारी नहीं हुआ तो कई केंद्र बंद होने की स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिसका सीधा असर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सेवाओं पर पड़ेगा- संतोषी राजवाड़े, अध्यक्ष, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिला मानदेय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिला कलेक्टर से मिलने की उम्मीद भी टूटी



अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचीं महिलाओं ने कहा कि उन्हें विश्वास था कि जिले की महिला कलेक्टर उनकी बात गंभीरता से सुनेंगी, लेकिन दो घंटे तक इंतजार के बाद भी मुलाकात का अवसर नहीं मिला. इससे महिलाओं में गहरी निराशा देखने को मिली. उनका कहना था कि जब एक महिला अधिकारी ही महिलाओं की समस्याएं सुनने के लिए समय नहीं निकाल सकीं तो उनकी परेशानी किसके सामने रखी जाए.



जिला कार्यक्रम अधिकारी को सौंपा ज्ञापन



कलेक्टर से मुलाकात नहीं होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को बताया. कार्यकर्ताओं ने मानदेय और भवन किराए के लंबित भुगतान को तत्काल जारी कराने की मांग की. जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने के बाद आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी समस्याएं लेकर आई थी.जिनमें मानदेय और भवन किराया होने की बात कही गई है.हम उनकी समस्याओं को शासन को अवगत कराएंगे.जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा- आदित्य शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास

संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी



आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष संतोषी राजवाड़े ने कहा कि यदि जल्द ही मानदेय और भवन किराए का भुगतान नहीं किया गया तो कार्यकर्ताओं को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. लगातार जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं मिलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार और प्रशासन को इस समस्या का तत्काल समाधान करना चाहिए.

