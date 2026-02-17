ETV Bharat / state

बनारस के बजरडीहा में सड़क पर सीवर का पानी; लोग बोले- 'दो साल से है समस्या, बच्चे हो रहे बीमार'

स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : बनारस के विकास में हजारों करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं. यहीं देश का पहला सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सर्विस से जुड़ा रोपवे बन रहा है. इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनकर तैयार हो रहा है. वहीं बनारस के कुछ इलाकों में लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है. ईटीवी भारत की टीम ने बनारस के भेलूपुर इलाके के नजदीक बजरडीहा इलाके की उन कॉलोनियों की हकीकत जानी जहां आबादी तो लाखों में है लेकिन, स्थिति काफी खराब है. दरअसल, रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत होने जा रही है. मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं के दुरुस्त करने की बैठक शुरू हो चुकी है. हकीकत जानने के लिए हमने बनारस के सबसे घनी आबादी वाले इलाके बजरडीहा को चुना.



बनारस के बजरडीहा में समस्या (Video credit: ETV Bharat) वार्ड जोलहा दक्षिणी में आधा दर्जन से ज्यादा मोहल्ले की हकीकत बेहद चौंकाने वाली है. यहां से मोहल्ले में आजाद नगर, बजरडीहा, जोलहा, नई बस्ती, चौड़ी रोड, फारुखी नगर, अम्बा नई बस्ती सहित कई इलाकों में जलभराव की हालत बहुत बुरी है. यहां घरों में रहने वाले लोग ना चाहते हुए भी घरों के अंदर कैद होने को मजबूर हैं. इसकी बड़ी वजह है क्षेत्र की ध्वस्त हो चुकी सीवर व्यवस्था. लंबे वक्त से क्षेत्र में सुबह 8:00 बजे लेकर शाम 5:00 बजे तक टापू की स्थिति रहती है. घरों के बाहर घुटने तक पानी भरा रहता है. गंदे पानी के बीच से बच्चे गुजरने को मजबूर हैं. क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि ना ही क्षेत्रीय पार्षद और ना ही अधिकारी इस समस्या का संज्ञान ले रहे हैं.