बनारस के बजरडीहा में सड़क पर सीवर का पानी; लोग बोले- 'दो साल से है समस्या, बच्चे हो रहे बीमार'

जीएम जलकल अनूप सिंह ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है. जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा.

स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन
स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
वाराणसी : बनारस के विकास में हजारों करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं. यहीं देश का पहला सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सर्विस से जुड़ा रोपवे बन रहा है. इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनकर तैयार हो रहा है. वहीं बनारस के कुछ इलाकों में लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है.

ईटीवी भारत की टीम ने बनारस के भेलूपुर इलाके के नजदीक बजरडीहा इलाके की उन कॉलोनियों की हकीकत जानी जहां आबादी तो लाखों में है लेकिन, स्थिति काफी खराब है. दरअसल, रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत होने जा रही है. मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं के दुरुस्त करने की बैठक शुरू हो चुकी है. हकीकत जानने के लिए हमने बनारस के सबसे घनी आबादी वाले इलाके बजरडीहा को चुना.

बनारस के बजरडीहा में समस्या (Video credit: ETV Bharat)

वार्ड जोलहा दक्षिणी में आधा दर्जन से ज्यादा मोहल्ले की हकीकत बेहद चौंकाने वाली है. यहां से मोहल्ले में आजाद नगर, बजरडीहा, जोलहा, नई बस्ती, चौड़ी रोड, फारुखी नगर, अम्बा नई बस्ती सहित कई इलाकों में जलभराव की हालत बहुत बुरी है. यहां घरों में रहने वाले लोग ना चाहते हुए भी घरों के अंदर कैद होने को मजबूर हैं.

इसकी बड़ी वजह है क्षेत्र की ध्वस्त हो चुकी सीवर व्यवस्था. लंबे वक्त से क्षेत्र में सुबह 8:00 बजे लेकर शाम 5:00 बजे तक टापू की स्थिति रहती है. घरों के बाहर घुटने तक पानी भरा रहता है. गंदे पानी के बीच से बच्चे गुजरने को मजबूर हैं. क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि ना ही क्षेत्रीय पार्षद और ना ही अधिकारी इस समस्या का संज्ञान ले रहे हैं.



इस बारे में क्षेत्रीय पार्षद इरफान का दावा है कि उन्होंने 2 साल में बहुत काम करवाया है. उनका कहना है कि 5 लाख का कोटा पार्षदों का होता है, लेकिन कभी विधायक निधि तो कभी किसी और निधि से अब तक उन्होंने छह चौराहों पर सीवर डलवाने का काम किया है और काम अभी चल रहा है.

उन्होंने माना कि कुछ मोहल्ले में दिक्कत है. उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारियों से बात करके जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है. उनका कहना था कि हम अपने क्षेत्र में काम करवा रहे हैं और आगे भी जारी है. जल्द समस्याओं का समाधान होगा.

क्षेत्रीय लोगों में इस बात की नाराजगी थी कि उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. गंदे पानी से होकर रोज गुजरना मजबूरी है. गंदे पानी की वजह से मच्छरों की भरमार है. अक्सर लोग मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियों से जूझते हैं. क्षेत्र में स्थिति बहुत बेकार हो चली है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है.

इस बारे में जब अधिकारियों से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मीटिंग में होने की बात कही. इस दौरान धरना-प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अधिकारियों को जब ज्ञापन दिया तो उन्हें 10 दिन का वक्त दिया गया है.


जीएम जलकल अनूप सिंह ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है. जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारियों को इसके निस्तारण के लिए कहा गया है. जल्द ही वहां पर चीजों को दुरुस्त किया जाएगा.

