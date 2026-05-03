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स्कूली बच्चों के बीमार होने का कारण फूड पॉइजनिंग नहीं, जलदाय विभाग की टीम ने पानी के नमूने लिए

बाड़मेर : जिले के राउमावि मेघवालों की बस्ती, सनावड़ा में शनिवार सुबह प्रार्थना सभा के बाद कुछ बच्चों की अचानक तबियत बिगड़ गई थी. देखते ही देखते 16 बच्चों के चेहरे और गर्दन पर तेज खुजली के साथ लाल चकत्ते उभर आए. गांव की पीएचसी पर डॉक्टर नहीं होने के कारण 13 बच्चों को तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया. इस घटनाक्रम के पीछे दो बातें प्रमुखता से सामने आई हैं. पहली बात ये कि छात्रों ने स्कूल का पानी पिया था और मित्तू चुकसी जूस का भी सेवन किया था. इसके बाद करीब 16 बच्चों के खुजली और शरीर पर लाल धब्बे होने की शिकायत हुई. इसके बाद उन्हें सनावड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया.

बच्चों के बीमार होने के इस मामले में प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि नहीं हुई है. प्रशासन की ओर से मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने बताया कि जलदाय विभाग की टीम ने पानी के नमूने लिए हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ओपन वेल से सप्लाई हो रहे पानी का उपयोग ग्रामीणों, विद्यालय स्टाफ और अन्य विद्यार्थियों ने भी किया, लेकिन उनमें किसी प्रकार की समस्या सामने नहीं आई. ग्रामीणों ने भी इसकी पुष्टि की है.