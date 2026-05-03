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स्कूली बच्चों के बीमार होने का कारण फूड पॉइजनिंग नहीं, जलदाय विभाग की टीम ने पानी के नमूने लिए

काफी बच्चों में खुजली की शिकायत होने से बीमारी के वास्तविक कारण का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है.

गांव पहुंची जलदाय विभाग की टीम
गांव पहुंची जलदाय विभाग की टीम (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 10:55 AM IST

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बाड़मेर : जिले के राउमावि मेघवालों की बस्ती, सनावड़ा में शनिवार सुबह प्रार्थना सभा के बाद कुछ बच्चों की अचानक तबियत बिगड़ गई थी. देखते ही देखते 16 बच्चों के चेहरे और गर्दन पर तेज खुजली के साथ लाल चकत्ते उभर आए. गांव की पीएचसी पर डॉक्टर नहीं होने के कारण 13 बच्चों को तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया. इस घटनाक्रम के पीछे दो बातें प्रमुखता से सामने आई हैं. पहली बात ये कि छात्रों ने स्कूल का पानी पिया था और मित्तू चुकसी जूस का भी सेवन किया था. इसके बाद करीब 16 बच्चों के खुजली और शरीर पर लाल धब्बे होने की शिकायत हुई. इसके बाद उन्हें सनावड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया.

बच्चों के बीमार होने के इस मामले में प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि नहीं हुई है. प्रशासन की ओर से मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने बताया कि जलदाय विभाग की टीम ने पानी के नमूने लिए हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ओपन वेल से सप्लाई हो रहे पानी का उपयोग ग्रामीणों, विद्यालय स्टाफ और अन्य विद्यार्थियों ने भी किया, लेकिन उनमें किसी प्रकार की समस्या सामने नहीं आई. ग्रामीणों ने भी इसकी पुष्टि की है.

जलदाय विभाग की टीम ने पानी के नमूने लिए (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

पढ़ें. बाड़मेर: सरकारी स्कूल के 15 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अचानक हुई खुजली और लाल धब्बे होने की शिकायत

जांच के दौरान कुछ बच्चों की ओर से मित्तू जूस के सेवन की बात सामने आई है. हालांकि, काफी बच्चों में खुजली की शिकायत होने से बीमारी के वास्तविक कारण का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. खाद्य निरीक्षक की ओर से भी अलग से जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि बीमार बच्चों को उपचार के लिए बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया. जिला प्रशासन का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्दी ही वास्तविक कारण का पता लगाया जाएगा.

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SCHOOL STUDENTS FELL ILL IN BARMER
फूड पॉइजनिंग
बच्चों के चेहरे और गर्दन पर खुजली
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