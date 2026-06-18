ETV Bharat / state

बीएचयू में पुरानी नियुक्ति की जांच हुई तेज सेंट्रल एजेंसी ने डाला बनारस में डेरा, एक महिला अभ्यर्थी से पूछताछ

बीएचयू में अंतरविश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र में वर्ष 2022-2024 के बीच 3 वर्षों में 200 से अधिक नियुक्तियां की उच्चस्तरीय जांच की जा रही है.

BHU Recruitments Scam
बीएचयू में पुरानी नियुक्ति की जांच हुई. (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 7:04 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2022 से 2024 में हुई गैर शैक्षणिक पदों और नर्सिंग भर्ती में अनियमितताओं के मामले को लेकर चल रही जांच के मामले में केंद्रीय एजेंसी लगातार इस मामले में तत्परता दिखा रही हैं.

लोकल सूत्रों के हवाले से बुधवार को इस मामले में वाराणसी के लंका क्षेत्र की एक महिला अभ्यर्थी को हिरासत में लिया गया है. जांच टीम ने महिला को वाराणसी से ही पकड़ा और उसे लेकर दिल्ली रवाना भी हो गई है. हालांकि लोकल यूनिट अभी भी वाराणसी में जांच के लिए लगातार डेरा डाले हुई है.

दरअसल बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र में वर्ष 2022 से 2024 के बीच 3 वर्षों में 200 से अधिक नियुक्तियां की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है. प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में लगभग 7 महीने पहले जहां से शुरू हुई है.

केंद्रीय कार्यालय में रिक्रूटमेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहले ही तालाब कर ली थी और इंटेलिजेंस ब्यूरो इस पूरे मामले में हुए वित्तीय लेनदेन की प्रकरण की भी जांच कर रहा है.

नॉन टीचिंग स्टाफ के अलावा नर्सिंग सहायक पदों पर राजस्थान और केरल के अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को जांच के दायरे में भी रखा गया है. इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने 12 से 15 लाख रुपए तक रिश्वत लेने के आरोपी के साथ मनी ट्रेल के सबूत भी जांच एजेंसी को उपलब्ध करवाए थे, लगातार इस मामले में सर्विलांस के जरिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है.

यह पूरा मामला तब सामने आया था जब आजमगढ़ के रहने वाले अभिषेक सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय को विस्तृत शिकायत भेज कर तीनों संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता के आरोप लगाए थे और शिकायत में यह कहा गया था कि पे लेवल 10 से लेकर लेवल 2 तक के पदों पर नियुक्तियों में स्थापित सरकारी नियमों की अनदेखी हुई है और योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार करते हुए अपात्र लोगों की नियुक्तियां कर दी गई है. जिसमें पैसे का लेनदेन भी हुआ है.

फिलहाल इस मामले में 6 महीने के दौरान अलग-अलग जगह से केंद्रीय एजेंसियों में दो दर्जन से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट करके पूछताछ की है. इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन वह अब तक सामने नहीं ले गए हैं.

इसमें कुछ अभ्यर्थी और उनसे संपर्क में रहने वाले सूत्र है. जांच का दायरा बढ़ाने के साथ ही एजेंसियां यूपी बिहार झारखंड राजस्थान सहित कई जगहों पर जांच कर रहे हैं.

इस मामले में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी बीएचयू में गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए आर्थिक लेनदेन की बात करने में आयुर्वेद संकाय के चंदौली के रहने वाले फार्मासिस्ट और उसके पुत्र का नाम सामने आया है.

वाराणसी, मऊ, आजमगढ़ के अभ्यर्थियों से डीलिंग के केंद्र में चंदौली के मूल निवासी दिल्ली में तैनात अधिकारी का भी नाम इस मामले में सामने आ चुका है.

फार्मासिस्ट ने अपने बेटे की नियुक्ति के लिए आर्थिक लेनदेन करने वाले वाराणसी के रिटायर्ड एक सरकारी कर्मचारी सहित कई अन्य लोगों के नाम और यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अब तक जांच एजेंसियां गोपनीय तरीके से ही जांच आगे बढ़ा रहे हैं. बुधवार को भी वाराणसी के लंका क्षेत्र से एक महिला अभ्यर्थी को हिरासत में लिया गया है. जिसको दिल्ली ले जाकर उससे पूछताछ की जा रही है.

ध्यान रखें - ख़बर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें.

TAGGED:

VARANASI NEWS
PROBE INTO PAST RECRUITMENTS AT BHU
नर्सिंग भर्ती में अनियमितता
BHU RECRUITMENTS SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.