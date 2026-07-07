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CM योगी के आदेश पर ड्राइविंग लाइसेंस कर्मियों की शिकायत की जांच शुरू, परिवहन आयुक्त ने बनाई दो सदस्यीय समिति

लखनऊ: परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य कर रही निजी कंपनियों से कथित तौर पर नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच गई. पिछले चार माह से विभागीय अधिकारियों और मंत्रियों के स्तर पर न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित कर्मचारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में अपनी व्यथा सुनाई थी. इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिकायत पर परिवहन विभाग को पत्र भेजकर मामले की जांच कराने, पीड़ित को न्याय दिलाने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर तीन दिन के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद परिवहन विभाग हरकत में आ गया है. परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति गठित कर दी है. समिति में अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) मयंक ज्योति और एआरटीओ (प्रशासन) बाराबंकी अमिताभ राय को शामिल किया गया है. दोनों अधिकारियों को मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. समिति अपनी जांच रिपोर्ट बुधवार को परिवहन आयुक्त को सौंप सकती है. इस प्रकरण को लेकर परिवहन मुख्यालय के अधिकारियों से बात की गई तो एक सीनियर अधिकारी ने नाम डिस्क्लोज न करने की शर्त पर बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से फिलहाल नीरज यादव की शिकायत की जांच के निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसलिए विभाग का पूरा फोकस शिकायत की जांच पूरी कर निर्धारित समय में रिपोर्ट भेजने पर है.

अन्य पीड़ित कर्मचारियों की शिकायतों पर भी निर्देश प्राप्त होते हैं तो उन मामलों की भी नियमानुसार जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पीड़ित कर्मचारियों का आरोप है कि ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य कर रही निजी कंपनियों ने बिना ठोस कारण कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया. उनका कहना है कि पिछले चार माह से वे परिवहन विभाग के अधिकारियों, संबंधित मंत्रियों और अन्य स्तरों पर न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.



मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब पूरे मामले की जांच शुरू होने से कर्मचारियों में निष्पक्ष कार्रवाई और न्याय मिलने की उम्मीद जगी है. बता दें कि शिकायतकर्ता नीरज यादव के साथ अखिलेश कुमार, अनुज कुमार , मुनेश, धर्मवीर सहित अन्य पीड़ित कर्मचारियों ने भी मुख्यमंत्री से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाने और दोषी कंपनियों व जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई थी. फिलहाल अब जांच शुरू हो गई है. कर्मचारियों को न्याय मिलने को उम्मीद है और कंपनियों को अपने ऊपर कारवाई होने का डर.