ETV Bharat / state

कांकेर छात्रावास में छात्र की मौत का मामला, निकाला गया स्टूडेंट का शव, होगा पोस्टमार्टम

छात्रावास में छात्र की मौत केस में परिजन की शिकायत पर शव निकाला गया है.

Student Death In Kanker
कांकेर में छात्र की मौत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 19, 2026 at 10:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर: अंतागढ़ विकासखंड के सरंडी छात्रवास में कक्षा 9वी के एक छात्र की मौत का मामला सामने आया है. आदिवासी छात्र की मौत के बाद छात्रावास प्रबंधन ने बिना परीक्षण करवाये बच्चे का शव परिजनों को सौप दिया. जिसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया था. लेकिन अब परिजनों ने शव के पीएम की मांग करते हुए जांच की बात कही है. अब छात्र के शव को निकाल कर पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है.

14 साल के छात्र की हुई थी मौत

14 वर्षीय छात्र करन गोटा को उसके परिजन ने 14 जुलाई को छात्रावास लाकर छोड़ा था. 15 जुलाई को छात्र की तबीयत बिगड़ गई. छात्रावास में कोई जिम्मेदार नहीं होने के कारण छात्र खुद ही अस्पताल पहुंचा. अस्पताली जांच में छात्र को मलेरिया पॉजिटिव पाया गया. अस्पताल स्टाफ ने छात्र को मलेरिया की दवा दी. लेकिन रात में अचानक छात्र की तबीयत बिगड़ गई. छात्रावास में अधीक्षक उपलब्ध नहीं थे. छात्र की तबीयत बिगड़ता देख साथी छात्रों ने रसोइया को जानकारी दी. छात्र को उचित उपचार नहीं मिला और छात्र तड़पता रहा. अंत मे छात्र ने छात्रावास में ही दम तोड़ दिया.

कांकेर कलेक्टर का बयान (ETV BHARAT)

परिजनों ने की जांच की मांग

जिसके बाद छात्रावास प्रबंधन ने परिजनों को जानकारी देते हुए शव को सौंप दिया और शव का अंतिम संस्कार भी हो गया. लेकिन अचानक परिजनों ने थाना प्रभारी ताडोकी को ज्ञापन सौंपते हुए छात्र की संदिग्ध मौत मामले में जांच परीक्षण की मांग की है.

परिजनों ने सौंपे गए ज्ञापन में लिखा है कि उनके बेटे की मौत 15 जुलाई को छात्रावास परिसर में हो गई थी. शव को 16 जुलाई को बिना किसी परीक्षण के सौंप दिया गया लेकिन बच्चे के मौत के पीछे की वजह नहीं बताई गई. उन्होंने मांग की है संदिग्ध परिस्थितियों में हुई उनके बच्चे की मौत के मामले में शव को उत्खनन कर मौत के स्पष्ठ कारणों की जांच की जाए. परिजन की शिकायत पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में बच्चे के शव को बाहर निकाल लिया गया है. जिसे जांच के लिए मेडिकल कॉलेज कांकेर भेजा गया है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कलेक्टर ने क्या कहा ?

इस मामले में कांकेर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर का कहना है कि कुछ दिन पूर्व एक छात्र की मृत्यु की जानकारी मिली थी, उस दौरान परिजनों ने शव के जांच की मांग नहीं की थी, लेकिन कल परिवार द्वारा कुछ आशंका जाहिर करते हुए शव के जांच की मांग करते हुए ज्ञापन दिया गया था, शव के उत्खनन करने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, मेडिकल कॉलेज कांकेर में शव की जांच की जाएगी, जिसके रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया निभाई जाएगी, पूर्व में जो जानकारी आई थी वह स्वाभाविक मृत्यु के रूप में आई थी, साथ ही अगर लापरवाही की बात भी सामने आई है तो जांच के बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा.

खुद बच्ची बन गईं वर्णिका शर्मा, बच्चों संग खेला लूडो, हंसी के साथ सिखाया जिंदगी का पाठ

मासूमों की सुरक्षा पर सख्ती, रायपुर कमिश्नरेट का एक्शन, स्कूली बसों की फिटनेस और हेल्थ ऑडिट शुरू

TAGGED:

KANKER ANTAGARH
ANTAGARH GOVT HOSTEL
अंतागढ़ विकासखंड सरंडी छात्रवास
कांकेर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर
STUDENT DEATH IN KANKER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.