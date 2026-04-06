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भीलवाड़ा में प्रशिक्षु आईपीएस उपाध्याय एपीओ, गार्नेट माफिया से अवैध वसूली में भूमिका मिली थी संदिग्ध

भीलवाड़ा: पुलिस मुख्यालय ने यहां लगे प्रोबेशनर आईपीएस माधव उपाध्याय को सोमवार को प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए अगले आदेश तक एपीओ कर दिया. जिले के कोटड़ी क्षेत्र में अवैध गार्नेट कारोबारी से अवैध वसूली के मामले में रविवार को कोटड़ी थाना पुलिस ने चार वसूली कर्ताओं को गिरफ्तार किया. इनसे पूछताछ में प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी उपाध्याय की भूमिका संदिग्ध मानी गई थी. इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने उपाध्याय के खिलाफ जांच बैठाई थी. उधर, उपाध्याय ने गिरफ्तार युवकों के आरोप निराधार बताए और कहा कि वे हमें सिर्फ मुखबिर के जरिए सूचना देते थे.

एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि गार्नेट व्यवसायियों से अवैध वसूली का मामला सामने आते ही चार युवकों को गिरफ्तार किया. प्रोबेशनर आईपीएस उपाध्याय की भूमिका संदिग्ध है या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन सोमवार को डीओपी ने माधव उपाध्याय को प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर एपीओ कर दिया. प्रोबेशनर आईपीएस उपाध्याय को पुलिस मुख्यालय सेवाएं देनी पड़ेंगी.