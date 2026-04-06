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भीलवाड़ा में प्रशिक्षु आईपीएस उपाध्याय एपीओ, गार्नेट माफिया से अवैध वसूली में भूमिका मिली थी संदिग्ध

गार्नेट व्यवसायियों को धमकाकर अवैध वसूली की शिकायत पर चार जनों को गिरफ्तार किया. अवैध वसूली में माधव उपाध्याय की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी.

Madhav Upadhyay, Probationer IPS
माधव उपाध्याय, प्रोबेशनर आईपीएस (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 1:59 PM IST

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भीलवाड़ा: पुलिस मुख्यालय ने यहां लगे प्रोबेशनर आईपीएस माधव उपाध्याय को सोमवार को प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए अगले आदेश तक एपीओ कर दिया. जिले के कोटड़ी क्षेत्र में अवैध गार्नेट कारोबारी से अवैध वसूली के मामले में रविवार को कोटड़ी थाना पुलिस ने चार वसूली कर्ताओं को गिरफ्तार किया. इनसे पूछताछ में प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी उपाध्याय की भूमिका संदिग्ध मानी गई थी. इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने उपाध्याय के खिलाफ जांच बैठाई थी. उधर, उपाध्याय ने गिरफ्तार युवकों के आरोप निराधार बताए और कहा कि वे हमें सिर्फ मुखबिर के जरिए सूचना देते थे.

एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि गार्नेट व्यवसायियों से अवैध वसूली का मामला सामने आते ही चार युवकों को गिरफ्तार किया. प्रोबेशनर आईपीएस उपाध्याय की भूमिका संदिग्ध है या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन सोमवार को डीओपी ने माधव उपाध्याय को प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर एपीओ कर दिया. प्रोबेशनर आईपीएस उपाध्याय को पुलिस मुख्यालय सेवाएं देनी पड़ेंगी.

Madhav Upadhyay, Probationer IPS
भीलवाड़ा में प्रशिक्षु आईपीएस उपाध्याय एपीओ का आदेश (ETV Bharat Bhilwara)

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कोटड़ी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने कहा कि चार अप्रैल को थाने के कांस्टेबल ने बताया कि उनके बीट क्षेत्र में कुछ अन्य युवा गार्नेट व्यवसायियों को धमकाकर अवैध वसूली कर रहे हैं. इस पर हमने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर अजय पांचाल, नंद सिंह, नारायण गुर्जर व कालू गुर्जर को गिरफ्तार किया था.

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PROBATIONER IPS MADHAV UPADHYAY APO
ILLEGAL EXTORTION FROM GARNET MAFIA
गार्नेट माफिया से अवैध वसूली मामला
BHILWARA SP DHARMENDRA SINGH
ACTION AGAINST PROBATIONER IPS

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